وستجمع الصفقة بين حلول كراودسترايك لحماية أجهزة الكمبيوتر والخوادم وغيرها من الأجهزة، وتقنيات زيسكيلر الخاصة بتأمين وصول الموظفين إلى التطبيقات والبيانات، بما يتيح منصة أمن سيبراني أكثر شمولا لعملاء الشركات والجهات الحكومية.

وقفز سهم زيسكيلر بأكثر من 13بالمئة إلى 220.52 دولار خلال التداولات، لكنه ظل أقل بكثير من القيمة الضمنية للصفقة البالغة 260.41 دولار للسهم. وتراجع سهم كراودسترايك بنحو 12 بالمئة.

ويعكس الفارق بين سعر تداول سهم زيسكيلر والقيمة المعروضة في الصفقة تقييم المستثمرين لاحتمالات خضوعها لتدقيق تنظيمي، نظرا إلى أنها ستجمع بين اثنتين من أكبر شركات الأمن السيبراني في القطاع.

وقال أكسل رودولف، كبير المحللين الفنيين لدى آي.جي جروب "من الوارد بالتأكيد أن تخضع الصفقة لتدقيق من سلطات مكافحة الاحتكار نظرا إلى حجمها وأهمية الشركتين، لكن من المبكر افتراض أن الجهات التنظيمية ستسعى بالضرورة إلى عرقلتها".

وأضاف "القضية الرئيسية على الأرجح ستكون مدى التداخل الذي يراه المنظمون بين أنشطة الشركتين، وما إذا كان العملاء سيواجهون بالفعل خيارات تنافسية أقل نتيجة للصفقة".

وتأتي عملية الاستحواذ في ظل موجة من الاندماج داخل قطاع الأمن السيبراني، إذ تسعى الشركات إلى بناء منصات أوسع تقدم خدمات متعددة، بينما يتجه العملاء إلى تقليص عدد موردي حلول الأمن الذين يتعاملون معهم.

وبالنسبة لكراودسترايك، تتيح الصفقة أيضا فرصا لزيادة المبيعات المتبادلة، إذ ستمنحها إمكانية الوصول إلى نحو 8000 عميل لدى زيسكيلر لا يستخدمون حاليا منتجاتها. ومن بين عملاء زيسكيلر شركات كبرى مثل يونيليفر ويونايتد إيرلاينز.

وشهد الطلب على أدوات الأمن السيبراني نموا مع مواجهة المؤسسات حول العالم هجمات إلكترونية متزايدة التعقيد، في وقت سهلت فيه التطورات في الذكاء الاصطناعي تحديد الثغرات البرمجية واستغلالها، وحسنت في ذات الوقت من أدوات الكشف عن التهديدات ووقفها.

وزادت أيضا أعطال تعرضت لها مؤخرا شركات طيران وبنوك وهيئات حكومية، واكتشاف ثغرات بارزة في برمجيات جافا وبي.إتش.بي واسعة الاستخدام، من المخاوف بشأن قدرة البنية التحتية الرقمية الحيوية على الصمود أمام المخاطر السيبرانية.