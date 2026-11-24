وتضطلع دائرة البلديات والنقل-أبوظبي بدور محوري في ترجمة هذا التوجه، عبر منظومة تربط التخطيط العمراني والتراخيص والبنية التحتية والتنقل وتنظيم القطاع العقاري والخدمات البلدية والإدارة الإستراتيجية للأصول، بما يتيح إدارة دورة التنمية، ويدعم جاهزية المناطق للنمو، ويعزز جاذبيتها للمستثمرين والمطورين.

ويكتسب هذا الدور أهمية متزايدة مع استمرار نمو الاقتصاد غير النفطي في أبوظبي، الذي تجاوزت مساهمته نصف الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، فيما ارتفع عدد الرخص الاقتصادية الجديدة خلال الربع الأول من 2026 بنسبة 21 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وزاد عدد الرخص النشطة بنسبة 12 بالمئة، بما يعكس توسع النشاط الاقتصادي واحتياجاته المتزايدة إلى بنية حضرية قادرة على استيعاب النمو ودعمه.

جاذبية القطاع العقاري

وتبرز جاذبية الإمارة للاستثمار في القطاع العقاري، حيث بلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في عقارات أبوظبي 13.8 مليار درهم خلال النصف الأول من 2026، بزيادة 309 بالمئة، متجاوزة إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر العقاري المسجل خلال عام 2025 بأكمله، كما استقطب السوق مستثمرين غير مقيمين من 116 جنسية، وهي مؤشرات تعكس جاذبية السوق وثقة المستثمرين.

وفي هذا السياق، تعمل دائرة البلديات والنقل على تعزيز المقومات الحضرية من خلال استراتيجية جودة الحياة، التي أثمرت مرحلتها الأولى إنجاز 60 مشروعاً بميزانية بلغت 12 مليار درهم، من أصل 42 مليار درهم مخصصة للاستراتيجية، بالتوازي مع ارتفاع مؤشر اكتمال وتكامل المناطق من 67 بالمئة إلى 84 بالمئة خلال عامين، فيما تنتقل المرحلة الثانية، الممتدة على خمس سنوات، إلى قياس جودة تشغيل المرافق وكفاءتها وأثرها.

وقال عادل عبدالله البريكي، وكيل دائرة البلديات والنقل بالإنابة، إن أبوظبي تعمل على تطوير نموذج حضري يواكب نموها الاقتصادي والسكاني، ويربط التخطيط واستخدامات الأراضي والبنية التحتية والتنقل والخدمات وإدارة الأصول، بما يرفع جاهزية المناطق للنمو ويعزز كفاءة المدينة، ويوفر للمستثمرين والمطورين بيئة أكثر وضوحاً وقدرة على دعم الاستثمارات طويلة الأجل.

وأضاف البريكي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام " ، أن الدائرة تعمل على تعزيز هذا التكامل عبر التخطيط المسبق للمجتمعات، وتحسين الترابط بين المناطق، ورفع كفاءة الأصول والمرافق، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب توظيف البيانات والذكاء الاصطناعي لاستشراف الاحتياجات المستقبلية وتوجيه الاستثمارات نحو المشروعات الأعلى أثراً، مؤكداً أهمية قياس أثر المشروعات في كفاءة الحركة، وسهولة الوصول إلى الخدمات، وجودة المجتمعات، وقدرتها على مواكبة احتياجات السكان والأعمال.

وأكد البريكي أن معرض جودة الحياة والاستثمار "ليفكس 2026" جسد هذا التوجه من خلال جمع الجهات الحكومية والمستثمرين والمطورين وشركاء التنمية والتكنولوجيا، وتحويل الحوار حول جودة الحياة إلى فرص للتعاون والاستثمار والتطوير، مشيراً إلى أن البناء على مخرجات المعرض يسهم في تعزيز قدرة أبوظبي على مواصلة نموها ضمن نموذج حضري يجمع بين جودة الحياة والتنافسية الاقتصادية والاستدامة.

ويمتد دور الدائرة إلى تسريع دورة التخطيط الحضري وتراخيص البناء وانتقال مخططات المشاريع إلى التنفيذ، حيث تم خلال النصف الأول من العام 2026 اعتماد 43.6 مليون متر مربع من المساحات الطابقية، بزيادة 40 بالمئة، وتقليص دورة اعتماد المطور الرئيسي بمقدار 60 يوماً، فيما خفضت منصة "بناء" مدة معالجة تصاريح البناء بنحو 70 بالمئة، بما يوفر للمطورين والمستثمرين مساراً أكثر كفاءة.

وعززت الدائرة هذا التوجه بإطلاق إطار "جودة الحياة بالتصميم" خلال عام 2026، الذي يطبق على المخططات الرئيسية الجديدة والمحدثة التي تستوعب أكثر من 2000 شخص، بهدف دمج قابلية المشي، وربط وسائل التنقل، وسهولة الوصول في التخطيط، بما يوفر للمطورين إطاراً واضحاً لتطوير مجتمعات تتكامل فيها الاستخدامات والخدمات والحركة والمرافق.

وتعزز الدائرة التخطيط القائم على البيانات عبر تطوير أدواتها لقراءة المدينة واستشراف احتياجاتها، مستفيدةً من النموذج الرقمي للمدينة في متابعة مؤشرات جودة الحياة ودعم التخطيط التنبؤي، وعبر المنصة الذكية للتخطيط العمراني التي تعتمد على أكثر من 70 مصدراً للبيانات عبر أكثر من 15 نظاماً مترابطاً.

ويمتد توظيف البيانات إلى الجانب الاستثماري من خلال "خدمة الاستثمار في الأصول الحكومية" عبر منظومة "تم"، التي تتيح استكشاف الأراضي والأصول الحكومية والفرص الاستثمارية وتقييمها والتقدم إليها، مع توظيف الذكاء الاصطناعي في تخصيص الفرص، وتوفير بيانات مكانية عن الخدمات والمرافق المحيطة بهذه الأراضي والأصول.

ويتكامل هذا المسار مع توجه أبوظبي إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية والخدمات، إذ أطلق مكتب أبوظبي للاستثمار ومركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية مجموعة جديدة من مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بقيمة إجمالية تصل إلى 55 مليار درهم، تشمل 24 مشروعاً يتم طرحها خلال عامي 2026 و2027.

وتلتقي هذه المسارات في معرض جودة الحياة والاستثمار "ليفكس 2026"، الذي نظمته دائرة البلديات والنقل في نهاية سبتمبر الماضي، وجمع المستثمرين والمطورين والجهات الحكومية، واختتم بأكثر من 50 اتفاقية ومبادرة تجاوزت قيمتها 150 مليار درهم.

ورسخ "ليفكس" جودة الحياة ضمن أجندة الاستثمار والتنافسية الحضرية، وعزز دور الدائرة في قيادة الحوار حول استدامة الاستثمار وتبادل الخبرات وبناء الشراكات، فيما تركز المرحلة المقبلة، مع الاستعداد لـ"ليفكس 2027"، على البناء على مخرجات النسخة الأولى وتعزيز دور المعرض كمنصة تربط بين الرؤية والتنفيذ وأولويات النمو الحضري المستدام، بما يعزز جاهزية أبوظبي للمستقبل وتنافسيتها.