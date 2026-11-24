وذكر بيان للحكومة العراقية أن مذكرات التفاهم تهدف إلى تعزيز أطر التعاون الثنائي وتوسيع الشراكة بين البلدين في مختلف القطاعات، وبما يخدم المصالح المشتركة، ويفتح آفاقاً جديدة للتكامل الاقتصادي والتجاري والاستثماري لتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين.

وحسب البيان تم التوقيع على محضر اجتماعات الدورة الرابعة للّجنة العليا العراقية المصرية المشتركة و11 مذكرة تفاهم الموقعة في مجالات تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب على الدخل ورأس المال وفي مجال الدواء والمستلزمات الطبية وفي المجال الإذاعي والتلفزيوني وتنمية الثروة السمكية.

كما اشتملت مذكرات التفاهم الرقابة النووية والإشعاعية والتعاون وتبادل الخبرات العلمية والبحثية في مجالات متعددة والمواصفات والجودة وفي مجال الشباب والرياضة ومذكرة التفاهم بين وزارة التخطيط ومعهد التخطيط القومي المصري.