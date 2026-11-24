وأشارت وكالة بلومبرغ نيوز، إلى أن تصريحات ترامب عن الطائرات الإضافية تأتي بعد إعلان غامض من جانب الرئيس الأميركي في مايو الماضي أن الصين ستشتري 200 طائرة "كبيرة" لكن كيلي أورتبرغ الرئيس التنفيذي لشركة بوينغ قال في أكتوبر الماضي إن الشركة لم تتلق أي طلبيات مؤكدة من الصينيين وإنما تلقت فقط إشارات بالاهتمام من جانبهم لشراء طائرات من بوينغ.

وقال ترامب في مقابلة مع شبكة سي.إن.بي.سي التلفزيونية الأميركية أمس الاثنين "أنا ملك مبيعات طائرات بوينغ، لكن كما تعرفون يجب تصنيعها أولا (قبل تسليمها).. إذا نظرتم على قوائم الطلبيات لدى بوينغ فستجدون أنها كبيرة بصورة لا تصدق.. بوينغ أعطتني جائرة رجل مبيعات القرن".

وفي منتصف التعاملات في بورصة وول ستريت ارتفع سهم بوينغ بنسبة 4.6 بالمئة إلى 163 دولارا متجها نحو تسجيل أكبر ارتفاع يومي منذ أوائل أغسطس الماضي.

كانت هناك توقعات كبيرة بموافقة الحكومة الصينية على شراء ما يصل إلى 500 طائرة من بوينغ خلال قمة ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في مايو الماضي، لكن الصين وشركات الطيران الصينية لم تكشف عن أي تفاصيل بشأن مثل هذه الصفقة.