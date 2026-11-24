ويرى كاتب المقال أن المجلس أظهر ضعفاً في اتخاذ القرارات، بعدما أبلغ الموظفين والمساهمين الأسبوع الماضي أن هوانغ لن يعود إلى منصبه، قبل أن يصدر هذا الأسبوع بياناً يعلن إعادة تعيينه.

وكان الكاتب قد توقع عدم عودة هوانغ إلى القيادة، لكنه قال إن ما يمنحه بعض الارتياح هو أن مجلس الإدارة أظهر، في رأيه، تقديراً أسوأ للموقف.

ضغوط السوق والسياسة تعيد هوانغ

رغم الانتقادات، ارتفع سهم إنفيديا بنسبة 33 بالمئة عقب الإعلان عن عودة هوانغ، ما أضاف نحو تريليون دولار إلى القيمة السوقية للشركة.

ويشير المقال إلى أن مجلس الإدارة كان يواجه ضغوطاً كبيرة من الأسواق والجهات السياسية، لافتاً إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتصل باجتماع المجلس للدفاع عن عودة هوانغ، وفقاً لما نقلته سيمفور "Semafor".

لكن الكاتب يرى أن إعادة هوانغ تمثل حلاً قصير الأجل، قد يؤدي إلى ترسيخ المشكلات طويلة الأمد التي لم يُظهر المجلس الإرادة أو الكفاءة الكافية لمعالجتها.

كما أن التراجع المتكرر عن القرارات، بحسب المقال، يضعف سلطة المجلس ودوره الرقابي.

قواعد الشركة لا تنطبق على الرئيس التنفيذي؟

تتمثل إحدى أبرز المشكلات، وفقاً للمقال، في كيفية تفسير الشركة لموظفيها سبب تطبيق القواعد على الجميع باستثناء الرئيس التنفيذي.

وكان مجلس الإدارة قد قال إنه تلقى آراء من مسؤولين كبار في الحكومة الأميركية تفيد بأن إعادة هوانغ إلى منصبه لا تشكل خطراً على الأمن القومي، بعد علاقته المزعومة بامرأة يُشتبه في ارتباطها بالاستخبارات الصينية.

لكن البيان لم يتناول ما كشفته صحيفة "نيويورك تايمز" بشأن علاقة خارج إطار الزواج بين هوانغ ونائبة رئيس الشركة لقطاع الرعاية الصحية، وهي علاقة يرى الكاتب في وكالة بلومبرغ نيوز، أنها تتعارض بوضوح مع مدونة السلوك الخاصة بإنفيديا، التي تدعو إلى تجنب المواقف التي تنطوي على تضارب في المصالح.

ويؤكد المقال أن القضية لا تتعلق بالتشدد الأخلاقي أو المحافظة الاجتماعية، بل بمخاوف الحوكمة، إذ إن تجاوز الرئيس التنفيذي للقواعد قد يثير تساؤلات بشأن الحدود الأخرى التي يمكن أن يتخطاها.

كما يرى الكاتب أن القرار يبعث برسالة سلبية إلى النساء العاملات في إنفيديا، في ظل اختلال موازين القوة بين الرئيس التنفيذي والموظفين، ما يجعل من الصعب اعتبار العلاقة بينهما قائمة على موافقة متكافئة.

أداء قوي يخفي مشكلات القيادة

ويشير المقال إلى أن الأداء القوي للشركة ساهم في إخفاء عدد من المشكلات المرتبطة بأسلوب هوانغ الإداري، والتي ظهرت خلال الأسبوع الماضي.

ومن بين هذه المشكلات، تعيين أفراد من عائلته في مناصب نافذة، والتعامل بصورة مهينة مع الموظفين، وفقاً لما أوردته تقارير صحفية.

كما اتهمه المقال بمقاومة وضع خطة واضحة لخلافة الرئيس التنفيذي، وبناء هيكل إداري يتمحور حوله إلى حد كبير.

وذكر تقرير لمجلة "وايرد" أن هوانغ ضلل مجلس الإدارة لمدة عام بشأن طبيعة علاقته بأليس هوانغ، التي يُشتبه في ارتباطها بالاستخبارات الصينية.

ويرى الكاتب أن مجلس الإدارة سمح لهوانغ بتجاوز هذه المشكلات دون محاسبة حقيقية.

مسؤول امتثال جديد.. هل يحد من نفوذ هوانغ؟

أعلن مجلس الإدارة أن الشركة ستبدأ البحث عن مسؤول رئيسي للامتثال، كما قال إن التحقيق في محاولة استخباراتية أجنبية استهدفت هوانغ سيُستكمل.

لكن الكاتب يشكك في قدرة هذا المنصب الجديد على فرض قيود فعلية على الرئيس التنفيذي، متوقعاً أن ينتهي التحقيق بتبرئة هوانغ بهدوء، لأن المجلس لن يكون قادراً على إقالته مرة أخرى بعد إعادة تعيينه.

ويخلص المقال إلى أن مجلس الإدارة لم يُظهر حتى الآن قدرته على ضبط نفوذ هوانغ أو الحد من سلوكه المخاطر، محذراً من أن الأشخاص الأقوياء يميلون إلى تجاوز القواعد عندما يعتقدون أنهم لن يُحاسبوا.

وبإعادة هوانغ إلى منصبه، يرى الكاتب أن المجلس منحه سبباً إضافياً للاعتقاد بأنه يستطيع الاستمرار في ذلك دون عواقب.