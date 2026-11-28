وتزداد هذه الحيرة وضوحاً في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية، وتباين معدلات التضخم وأسعار الفائدة، حيث تتصارع أولويتان أساسيتان لدى كل مدّخر، تتمثلان في الحاجة إلى الأمان وتوفير سيولة سريعة لمواجهة أي التزامات أو ظروف طارئة، مقابل الرغبة في تحقيق نمو حقيقي للمدخرات وتجنب تراجع قوته الشرائية مع مرور الزمن.

وبين هذين المسارين، يجد الفرد نفسه أمام خيارين، لكل منهما مزاياه وتحدياته، الأمر الذي يجعل المفاضلة بين الاحتفاظ بالمدخرات أو استثمارها مسألة شائكة.

كيف توزّع مدخراتك؟

وبحسب دراسة أجرتها شركة فانغارد لإدارة الاستثمارات، واطّلع عليها موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، فإن الأدلة الإرشادية تتفق على أن التعامل السليم مع المدخرات، لا يقوم على المفاضلة المطلقة بين الاحتفاظ بالأموال أو استثمارها، بل على توزيعها وفقاً للأهداف المالية واحتياجات الفرد والمدة الزمنية التي قد يحتاج خلالها إلى هذه الأموال.

وفي هذا السياق، تشدد دراسة فانغارد على أهمية تكوين الأفراد لاحتياطي نقدي للطوارئ، يتيح مواجهة الظروف غير المتوقعة، مثل فقدان الوظيفة والإصلاحات المفاجئة.

وتنصح الدراسة بأن يحتفظ كل فرد بمبلغ يكفي لتغطية جميع نفقاته لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، أي أن يحتسب إجمالي ما ينفقه شهرياً ويضربه بثلاثة، بما يشمل المصروفات المعيشية والفواتير والالتزامات الشهرية، فضلاً عن النفقات الطبية وغيرها من المصروفات المحتملة، مع إمكانية تمديد فترة هذا الاحتياطي لتغطية مدة أطول، وذلك تبعاً لمدى استقرار الدخل وحجم الالتزامات المالية لكل فرد.

النقد يفقد قيمته

ولكن وفي المقابل، فإن الاحتفاظ بجميع المدخرات نقداً قد لا يكون الخيار الأمثل على المدى الطويل، إذ يلتهم التضخم القوة الشرائية للأموال المودعة في حسابات الادخار، ولا سيما عندما تكون الفوائد التي تحققها أقل من معدل تضخم الأسعار.

ومن هنا تبرز أهمية توجيه الأموال النقدية الفائضة عن الحاجة نحو الاستثمار، بما يتيح تنمية رأس المال وتحقيق عوائد أعلى، رغم ما ينطوي عليه ذلك من مخاطر وتقلبات، وهو نهج تؤيده أيضاً هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية.

فعلى سبيل المثال، إذا احتفظ شخص بـ 10 آلاف دولار نقداً لمدة خمس سنوات، في ظل معدل تضخم سنوي يبلغ 3 بالمئة، فإن القوة الشرائية لهذا المبلغ ستتراجع بنحو 14 بالمئة، رغم بقاء المبلغ بالقيمة الاسمية نفسها. وهذا يعني أن الأموال التي كانت تتيح شراء سلع وخدمات بقيمة 10 آلاف دولار، لن تعود قادرة على شراء الكمية نفسها بعد خمس سنوات، نتيجة ارتفاع الأسعار.

وفي محاكاة استثمارية أجرتها فانغارد لمبلغ 10 آلاف دولار على مدى 30 عاماً، تبين أن استثمار هذا المبلغ في محفظة متنوعة تجمع بين الأسهم والسندات قد يرفع قيمته إلى متوسط متوقع يبلغ نحو 53636 دولاراً، مقارنة بنمو بسيط الى نحو 14461 دولاراً فقط عند توجيهه الى استثمارات نقدية.

سدّد ديونك قبل أن تستثمر

وفي المقابل، يشدد دليل "الادخار والاستثمار" الصادر عن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، والذي اطّلع عليه موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، على أهمية تقييم الأفراد لوضعهم المالي بشكل شامل، من خلال حصر مصادر الدخل والنفقات والأصول والديون، بما يساعدهم على تحديد المبالغ التي يمكن لهم ادخارها أو استثمارها.

وينصح الدليل بسداد الديون ذات الفوائد المرتفعة، ولا سيما ديون بطاقات الائتمان، قبل البدء بالاستثمار، نظراً إلى أن فوائد هذه البطاقات قد تفوق العوائد التي يمكن تحقيقها من معظم الاستثمارات. وبعد ذلك، ينبغي اختيار الأدوات الاستثمارية وفقاً للمدة التي سيحتاج فيها الفرد إلى أمواله ومدى قدرته على تحمل المخاطر، مع توزيع الأموال على أنواع مختلفة من الاستثمارات، بدلاً من وضعها في خيار واحد، للحد من أثر الخسائر المحتملة.

كما يحذر الدليل من الاعتقاد بأن التنويع يضمن عدم تكبد الخسائر، موضحاً أنه يساعد على تقليل حجم المخاطر، لكنه لا يلغيها.

فصل "الأمان" عن "النمو"

ويقول الاستشاري في إدارة الثروات الدكتور كمال قمير، في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن الخطأ الذي يقع فيه الكثير من الأفراد عند التعامل مع مدخراتهم هو النظر إلى الأموال باعتبارها كتلة واحدة، ثم محاولة اتخاذ قرار موحد بشأنها، سواء بالاحتفاظ بها أو استثمارها، مشيراً إلى أن الخلط بين "مال الأمان" و"مال النمو" قد يدفع الأفراد إلى اتخاذ قرارات مالية غير مناسبة، حيث أن لكل جزء من المدخرات وظيفة مختلفة.

أفق زمني لكل شريحة مالية

وبحسب قمير فإنه يجب على الأفراد أن يقوموا بربط كل شريحة من أموالهم بتاريخ استحقاق واضح، فالمبالغ المرصودة لخطط قريبة أو التزامات متوقعة خلال عامين أو ثلاثة لا ينبغي تعريضها لهزات السوق مهما بدت المغريات، لأن اضطرار المستثمر إلى البيع في وقت هبوط الأسعار يحوّل التقلب المؤقت إلى خسارة فعلية، في المقابل يجب استثمار الأموال المخصصة لمرحلة التقاعد في أصول يمكن لها تحقيق نمو تدريجي على المدى الطويل، وذلك لتجنب إبقائها نقداً لفترات طويلة، بما قد يؤدي إلى تآكل قوتها الشرائية بفعل التضخم وارتفاع الأسعار.

معادلة الاستقرار

ويشدد قمير على أن القرار المالي الناجح يتجسد بقدرة الفرد على إدارة أمواله بطريقة تمنحه الاستقرار والمرونة عبر السنوات، مع إبقاء هامش مريح يمنحه راحة البال فلا يضطر إلى السحب من استثماراته عند أول اختبار مالي، ومن هذا المنطلق يمكن للأفراد تبني "عادة الاستثمار التدريجي" وذلك عبر اقتطاع مبلغ ثابت ومريح فور تلقي الراتب أو الدخل الشهري، بدلاً من تجميع مبلغ كبير أو محاولة اقتناص أفضل توقيت لدخول السوق، معتبراً أن الانتظام الشهري في تخصيص أموال للاستثمار يخفف من أثر التقلبات السعرية ويُعوّد الفرد على الانضباط المالي دون ضغط على نمط معيشته.

وينصح قمير بتنويع المحفظة الاستثمارية بين أصول عقارية وبورصة، لتحقيق نمو مجدٍ عبر السنوات والبقاء في الجانب الآمن، إضافة الى تخصيص مبلغ بسيط بنحو 10 في المئة من الأموال لشراء أسهم في شركات نامية قد تكون لها آفاق مجدية، مع التشديد على التنبه قبل ذلك ودراسة جدواها عبر دراسات وأبحاث واستشارة خبراء.

عزل السيولة اليومية

من جهته يقول خبير المحاسبة المجاز زهير محمصاني، في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إنه يجب عزل حساب السيولة اليومية عن حسابات الادخار، لأن رؤية الفرد لرصيد مالي كبير في حسابه قد يدفعه إلى السحب منه وإنفاقه، حتى من دون وجود حاجة فعلية لذلك، فكلما كانت المدخرات سهلة الوصول، كلما زاد احتمال استخدامها في مشتريات أو نفقات غير مخطط لها، ومن هنا تبرز أهمية توجيه المدخرات المخصصة للأهداف طويلة الأجل نحو استثمارات تتيح لها فرصة النمو بدلاً من إبقائها في حسابات مصرفية، علماً أن إبقاء الأموال في حسابات تقليدية قد يقلّص قيمتها أو عائدها نتيجة الرسوم الإدارية أو الضرائب أو تقلبات أسعار الصرف.

الاستثمار ليس أرباحاً مضمونة

ويشدد محمصاني على أن الاستثمار لا يعني بالضرورة زيادة الأموال أو تحقيق أرباح مضمونة، إذ أن كل استثمار ينطوي على درجة من المخاطر، وقد تتعرض قيمة الأصول لتراجعات وخسائر، حتى عندما تكون مدروسة بعناية، إلا أن ذلك لا يعني الابتعاد عن الاستثمار، بل اختيار الأصول التي تتمتع بأسس قوية ومصداقية، والتي قد لا تحقق ارتفاعات سريعة أو عوائد لافتة في فترات قصيرة، لكنها تملك مقومات نمو تدريجي على المدى الطويل، لافتاً إلى أن بناء الثروة لا يرتبط بالضرورة بملاحقة الاستثمارات التي تحقق قفزات سريعة، بل قد يكون بالاستثمار في أصول راسخة مع الاحتفاظ بها لفترات طويلة.

مراجعة دورية

ويضيف محمصاني أن توزيع الأموال بين الادخار والاستثمار لا ينبغي أن يكون قراراً ثابتاً يُتخذ مرة واحدة، بل يتطلب مراجعة دورية تتناسب مع التغيرات التي تطرأ على حياة الفرد ووضعه المالي، مثل تغير مستوى الدخل أو الانتقال إلى وظيفة جديدة أو زيادة الالتزامات الأسرية، إذ أن ما كان مناسباً لشخص ما في بداية حياته المهنية قد لا يكون الخيار الأفضل بعد عدة سنوات عندما تتغير أولوياته وأهدافه المالية، وبالتالي فإن إعادة تقييم الخطة المالية بصورة منتظمة تساعد على التأكد من أن توزيع الأموال بين الادخار والاستثمار لا يزال يتماشى مع الاحتياجات الفعلية.