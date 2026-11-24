وكان تراجع سهم الشركة، الذي بدأ مع ظهور أنباء عن علاقة هوانغ بامرأة يُشتبه في أنها عميلة للاستخبارات الصينية، قد محا أكثر من تريليوني دولار من قيمة سوق الأسهم، وهي السوق التي طالما استشهد بها ترامب مقياساً لأداء رئاسته، وفقاً لبلومبرغ.

رهان غيّر مسار الشركة

أوضحت بلومبرغ أن قرار هوانغ تحويل تركيز "إنفيديا" من رقائق الرسوميات الخاصة بالألعاب إلى "مسرّعات" الذكاء الاصطناعي هو ما جعلها من أكبر شركات العالم قيمة سوقية.

وبلغت قيمة الشركة السوقية ذروتها مطلع أكتوبر عند نحو 5.8 تريليون دولار، وهو رقم يفوق الناتج الاقتصادي لألمانيا، بحسب بلومبرغ. وساعدت جولات هوانغ العالمية في ممارسة الضغط والتأثير على الحفاظ على هيمنة الشركة.

ولفتت الوكالة إلى أن الهبوط الحاد في أسهم "إنفيديا" بدأ حين أثارت فضيحة التجسس تساؤلات حول مستقبله في الشركة، واستمر بعد استقالته في 12 نوفمبر. وبدأ هذا المسار ينعكس بعد إعادته إلى منصبه.

عملاق السوق

في 30 نوفمبر 2022، أطلقت شركة "أوبن إيه آي"، التي كانت آنذاك غير معروفة نسبياً، برنامج الدردشة "تشات جي بي تي"، ما فجّر طلباً هائلاً على نوع من الرقائق كانت "إنفيديا" الأقدر على توفيره، بحسب بلومبرغ.

وخلال السنوات التالية، ارتفع سعر سهم الشركة 14 ضعفاً قبل أن يبلغ ذروته مطلع أكتوبر، وفقاً للوكالة.

وأشارت بلومبرغ إلى أن الشركة شهدت طلباً متصاعداً من عملاء مراكز البيانات، ومنهم "ألفابت" و"أمازون" و"مايكروسوفت"، وتفوّقت عليها جميعاً من حيث القيمة السوقية للمرة الأولى في منتصف 2024.

وفي 2025 أصبحت أول شركة تتخطى 4 تريليونات دولار ثم 5 تريليونات دولار.

وكانت الشركة تقترب من حاجز 6 تريليونات دولار مطلع أكتوبر، لكن قلق المستثمرين من التقييمات المتضخمة لأسهم الذكاء الاصطناعي ومن موجة الاقتراض في القطاع جعلها تتراجع خلف "أبل" على لائحة أكبر شركات العالم، بحسب بلومبرغ.

وبعد الكشف عن علاقة هوانغ بالعميلة المزعومة، وتقارير عن علاقة أخرى بامرأة عملت لديه، ثم استقالته، هبطت قيمة "إنفيديا" إلى نحو 3 تريليونات دولار في 20 نوفمبر، أي الجمعة التي سبقت عودته، وفقاً للوكالة. وأعادها خبر عودته إلى الارتفاع بقوة.

هيمنة على الرقائق

تستحوذ "إنفيديا" على حصة ساحقة من مبيعات الرقائق المتقدمة التي تعالج مهام الذكاء الاصطناعي، بحسب بلومبرغ.

وتعود هذه الهيمنة جزئياً إلى سبق كبير، فقد استثمرت الشركة قبل سنوات من انطلاق طفرة الذكاء الاصطناعي في بيع وحدات معالجة الرسوميات لاستخدامات تتجاوز الألعاب، وفقاً للوكالة. وحافظت على تقدمها بطرح تصاميم جديدة كل عام، بينما جعلها حجمها وقدرتها الشرائية بعيدة المنال أمام المنافسين الأصغر.

وجاءت الاضطرابات القيادية في توقيت سيئ بشكل خاص، إذ يعمل منافسو "إنفيديا"، وحتى بعض عملائها، بجد على تطوير رقائق ذكاء اصطناعي منافسة، بحسب بلومبرغ. وتجمع شركات ناشئة كثيرة مليارات الدولارات من مستثمرين يسعون إلى دعم الاختراق التالي.

وتشتد المنافسة كذلك في الصين، حيث تمنع قيود التصدير الأميركية الشركة من بيع أكثر منتجاتها تقدماً. وقالت "إنفيديا" إن شركات مثل "هواوي"، المدرجة على القائمة السوداء الأميركية، تحرز تقدماً سريعاً في تطوير رقائق ذكاء اصطناعي محلية.

ركيزة تمويل الذكاء الاصطناعي

لم تعد "إنفيديا" منذ 2024 مجرد مورّد لصناعة الذكاء الاصطناعي، بل صارت من أبرز داعميها الماليين، بحسب بلومبرغ.

وأوضحت الوكالة أن الشركة استثمرت بكثافة في كبرى شركات تطوير منصات الذكاء الاصطناعي، ومنها "أوبن إيه آي" و"سبيس إكس" المملوكة لإيلون ماسك والفرنسية "ميسترال"، إضافة إلى شركات تبني مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي.

وهي علاقة تكافلية، إذ تساعد "إنفيديا" في تمويل توسع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، ما يغذّي الطلب على رقائقها، وفقاً لبلومبرغ.

ثقل في المحافظ الاستثمارية

بحسب بلومبرغ، لم تكن القيمة السوقية لـ"إنفيديا" تمثل حتى منتصف 2020 سوى أقل من 1 بالمئة من القيمة الإجمالية للشركات المدرجة في مؤشر "إس آند بي 500"، المقياس المرجعي للأسهم الأميركية.

وظلت حصتها خلال معظم العامين الماضيين قرب 8 بالمئة، وهي الأكبر بين الشركات كافة، وفقاً للوكالة. وبعد أزمة هوانغ، تراجعت حصتها إلى 5 بالمئة في 20 نوفمبر.

ونظراً لثقل الشركة، فإن حالتها قد تؤثر بقوة في القيمة الإجمالية للمؤشر المرتبطة به أموال هائلة، بحسب بلومبرغ. ووفقاً لشركة "إس آند بي غلوبال"، ترتبط نحو 20 تريليون دولار من الأصول بالمؤشر، إما عبر المحاكاة المباشرة وإما بوصفه مقياساً مرجعياً، وتُحتفظ بها في معظمها عبر صناديق التقاعد والصناديق المشتركة والصناديق المتداولة.

مخاطر الاعتماد على شخص واحد

عُرف هوانغ بأسلوب إدارة صارم في "إنفيديا"، حتى في قطاع يعجّ برؤساء تنفيذيين متسلطين يهتمون بأدق التفاصيل، بحسب بلومبرغ.

وأشارت الوكالة إلى أن كل قرار كبير كان يمر عبره حين كان في منصبه السابق، وأنه كان يتدخل حتى في أصغر جوانب العمل. وكان نحو 60 شخصاً يرفعون إليه تقاريرهم مباشرة، أي أكثر بكثير من متوسط قادة شركات التقنية، ويرسلون إليه رسائل بريد إلكتروني بعنوان "أهم خمسة أمور" كان يقرؤها ويرد عليها في كل ساعات اليوم.

وأبرزت الفضائح المحيطة بهوانغ ما يُعرف بـ"مخاطر الاعتماد على شخص واحد"، إذ كان يُنظر إلى الرئيس البالغ 63 عاماً على أنه لا ينفصل عن نجاح الشركة، بحسب بلومبرغ. وجعل خروجه الشركة في وضع هش بشكل غير معتاد لكيان بهذا الحجم، إذ لم يكن هناك من عُيّن لخلافته.