ودعا ليندبرغ، الذي رشحه الرئيس الأميركي دونالد ترامب وعينته الأمم المتحدة في سبتمبر أيلول لقيادة أكبر وكالة إنسانية في العالم، إلى بذل جهود جديدة لحماية الشحنات الإنسانية من الحبوب الأوكرانية والروسية عبر البحر الأسود، على غرار مبادرة توسطت فيها الأمم المتحدة وظلت سارية في عامي 2022 و2023.

وأبلغ ليندبرغ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بأن القيود المفروضة على صادرات الأغذية ومدخلات الزراعة التي تمر عبر مضيق هرمز ومضيق باب المندب والبحر الأسود تفاقمت بسبب الصدمات المناخية مثل ظاهرة النينيو.

وقال ليندبرغ، وهو مسؤول زراعي أميركي سابق "إنه سيناريو لا يمكن تصوره، ولا يمكن أن يأتي في وقت أسوأ من هذا"، وحث الدبلوماسيين على التركيز على محاولة إيجاد حلول سريعة لضمان وصول حوالي 10 ملايين طن من الحبوب الأوكرانية والروسية الموجودة بالفعل في الصوامع إلى المحتاجين.

وأضاف أن 266 مليون شخص حول العالم يعانون بالفعل من الجوع الحاد، وأن هناك خطر حدوث مجاعة في أجزاء من السودان وجنوب السودان والصومال.

وقال ليندبرغ لرويترز في مقابلة إن من الضروري حل الوضع في البحر الأسود، وهي إحدى مناطق سلة الغذاء العالمية التي تعتبر حبوبها حيوية لدول مثل الصومال واليمن، اللذين يستوردان 90 بالمئة من احتياجاتهما الغذائية.

وحث الدبلوماسيين على العمل على إنشاء ممر إنساني على غرار "مبادرة حبوب في البحر الأسود"، وهي اتفاقية توسطت فيها الأمم المتحدة وتم التوصل إليها في يوليو 2022 وسمحت بالتصدير الآمن لما يقرب من 33 مليون طن من الحبوب الأوكرانية. وانسحبت روسيا من الاتفاقية في عام 2023، مشيرة إلى أن صادراتها من المواد الغذائية والأسمدة تواجه عقبات خطيرة.

"غير مقبول"

قال ليندبرغ لرويترز إن أي اتفاق يتم إحياؤه يتعين أن يشمل الصادرات الروسية والأوكرانية على حد سواء للحصول على الموافقة.

وأضاف "من غير المقبول أن تكون صوامع حبوب ممتلئة في أوكرانيا وبولندا والمنطقة، في حين تعاني أجزاء أخرى من العالم من الجوع... إذا أمكن التوصل إلى حل دبلوماسي، فنحن على استعداد لنقل الحبوب من كل من روسيا وأوكرانيا".

وأشار المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي إلى أن شحنات المواد الغذائية من منطقة البحر الأسود انخفضت بشكل حاد هذا العام، حيث انخفض عدد سفن القمح والذرة التي تمر عبر مضيق البوسفور بنسبة 63 بالمئة حتى منتصف أكتوبر، مقارنة بنفس الفترة من عام 2025. وقال إنه تم تسجيل أكثر من 300 هجوم وقتل ما لا يقل عن 40 من أفراد الطواقم.

وأضاف أن هذا يعني أن حوالي 10 ملايين طن من القمح الروسي والأوكراني قد لا تصل إلى الأسواق العالمية هذا العام -وهي كمية تكفي لإطعام 44 مليون شخص.

وذكر إدجار رينكيفيدج رئيس لاتفيا إن بلاده، التي تتولى الرئاسة الدورية الحالية لمجلس الأمن، ستدعم مبادرة جديدة للبحر الأسود لإخراج الحبوب من أوكرانيا وزيادة الأمن البحري، مؤكدا على "الوضع المتردي للغاية" الذي تواجهه البلدان النامية في أفريقيا وآسيا.

وأشار ليندبرغ إلى أن مؤشر أسعار المواد الغذائية التابع لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة سجل أعلى مستوى له منذ ما يقرب من أربع سنوات في سبتمبر الماضي، وارتفعت أسعار القمح بنسبة تقارب 10 بالمئة مقارنة بشهر يناير، كما أدى ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل إلى زيادة أسعار المواد الغذائية، خاصة في البلدان المعتمدة على الواردات والتي تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

وأضاف أن غلة المحاصيل الغذائية ستكون على الأرجح أقل في الموسم المقبل، نظرا للقيود المفروضة على إمدادات الأسمدة العالمية، التي يمر 30 بالمئة منها عبر مضيق هرمز.

وقال إن الحروب تلحق أضرارا مباشرة بعمليات برنامج الأغذية العالمي الإنسانية وتؤدي إلى ارتفاع حاد في تكاليفها. وأشار إلى أن برنامج الأغذية العالمي قد خفض بالفعل هدفه المتمثل في تقديم المساعدة الغذائية إلى 91 مليون شخص في عام 2027 من 110 ملايين هذا العام، لكن ارتفاع التكاليف قد يؤدي إلى انخفاض هذا الرقم أكثر من ذلك.

وبلغت التكاليف الإجمالية للوكالة العام الماضي ما يقرب من 12.2 مليار دولار، لذا فإن تكاليف إضافية بقيمة 727 مليون دولار بحلول منتصف عام 2027 ستشكل زيادة بنسبة تقارب ستة بالمئة. وقالت الوكالة إن هذا الرقم قد يرتفع أكثر ما لم تتغير الظروف الحالية.