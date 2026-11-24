ونقلت الشبكة عن ثلاثة أشخاص مطلعين على مداولات مجلس الإدارة أن تعهد ترامب الشخصي، الذي قُدم يوم الأحد، كان عاملاً حاسماً في حسم القرار وإعادة هوانغ إلى منصبه بعد أقل من أسبوعين على استقالته.

وقال ترامب في مقابلة هاتفية مع CNBC بعد إعلان عودة هوانغ: "أقنعتهم.. لقد أبرمت الصفقة".

وأضاف: "كان إقناعهم بالأمس أسهل بكثير مما كان عليه قبل أسبوع ونصف".

ضمانات أميركية بددت المخاوف

بحسب التقرير، طلب مجلس إدارة إنفيديا ضمانات واضحة بشأن ما إذا كان هوانغ يشكل أي تهديد للأمن القومي الأميركي.

وقال ترامب إن الإدارة الأميركية قدمت تلك الضمانات.

وأضاف: "قدمنا لهم تأكيدات استناداً إلى كل ما نعرفه. نعتقد أنه بخير. إنه بخير تماماً".

وأوضح أشخاص مطلعون أن مسؤولين كباراً في إدارة ترامب تواصلوا مع مجلس الإدارة مساء الجمعة لإبلاغه بأن التحقيقات خلصت إلى أن هوانغ لم يرتكب أي مخالفة تتعلق بالأمن القومي الأميركي.

اجتماعات حاسمة خلال عطلة نهاية الأسبوع

بعد التواصل مع البيت الأبيض، بادر مجلس الإدارة إلى الاتصال بهوانغ الذي شارك في اجتماعين خلال يومي السبت والأحد لمناقشة احتمال عودته.

وانتهت هذه الاجتماعات بتصويت مجلس الإدارة بالإجماع على إعادة هوانغ رئيساً تنفيذياً ورئيساً للشركة وعضواً في مجلس الإدارة بشكل فوري.

وفي المقابل، عادت كوليت كريس إلى منصبها السابق كمديرة مالية للشركة، بينما بقي هارفي جونز رئيساً لمجلس الإدارة.

وقال هوانغ بعد صدور القرار: "لا أستطيع الانتظار للعودة إلى العمل".

تراجع السهم زاد الضغوط على المجلس

أشارت CNBC إلى أن الانخفاض الحاد في سهم إنفيديا عقب استقالة هوانغ ساهم في تسريع عملية إعادة النظر في القرار.

كما واجهت الرئيسة التنفيذية المؤقتة كوليت كريس انتقادات من مستثمرين وموظفين رأوا أن أداءها لم يكن مقنعاً خلال الاجتماعات الداخلية ومؤتمر إعلان النتائج المالية.

وخلال أسبوع واحد فقط من استقالة هوانغ، فقد سهم إنفيديا أكثر من 25 بالمئة من قيمته، ما زاد الضغوط على مجلس الإدارة.

حملة دعم واسعة لعودة هوانغ

ونقلت شبكة CNBC الأميركية عن مصادر مقربة من هوانغ، قولها إن مؤسس إنفيديا أجرى سلسلة اتصالات مع شخصيات بارزة في قطاع التكنولوجيا بعد استقالته.

وشملت الاتصالات الرئيس التنفيذي لشركة أوبن إيه آي سام ألتمان، ورئيس الشركة غريغ بروكمان، إضافة إلى إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لكل من تسلا وسبيس إكس.

وأكدت المصادر أن هوانغ كان يرغب في العودة إلى منصبه، لكنه لم يكن يعلم كيف يمكن تحقيق ذلك عملياً.

وفي 17 نوفمبر، أصدر بياناً علنياً أعلن فيه استعداده للعودة إذا رأى مجلس الإدارة أن ذلك يصب في مصلحة الشركة ومساهميها وموظفيها.

وقال حينها: "تلقيت سيلاً من الاتصالات من موظفي إنفيديا ومستثمريها وشركائها وعملائها يطالبون بعودتي رئيساً تنفيذياً".

خلفية الأزمة

جاءت استقالة هوانغ في 12 نوفمبر بعد تقارير تحدثت عن علاقة شخصية جمعته بإحدى موظفات إنفيديا، إضافة إلى أليس هوانغ، وهي مسؤولة سابقة في شركة ميغاسبيد السنغافورية.

وأثارت القضية مزيداً من الجدل بعد اتهامات وجهت إلى "ميغاسبيد" بشأن تحويل رقائق متقدمة من إنفيديا إلى الصين في انتهاك لقوانين التصدير الأميركية.

وفي 17 نوفمبر، أعلنت وزارتا العدل والتجارة الأميركيتان فتح تحقيق بشأن أنشطة الشركة.

لكن مسؤولين كباراً في إدارة ترامب أبلغوا مجلس إدارة إنفيديا لاحقاً بأن التحقيقات لم تجد دليلاً يربط هوانغ شخصياً بأي مخالفة قانونية.

وفي تطور متزامن، أدرجت وزارة التجارة الأميركية شركة "ميغاسبيد" على القائمة التجارية السوداء.

لجنة جديدة للأمن القومي

أعلنت إنفيديا أن مجلس الإدارة تلقى معلومات من مستويات رفيعة داخل الحكومة الأميركية تؤكد أن عودة هوانغ "لا تشكل أي مخاطر على الأمن القومي".

كما قررت الشركة إنشاء لجنة خاصة للأمن القومي وضوابط التصدير، والبدء في البحث عن مسؤول تنفيذي للامتثال التنظيمي، إلى جانب استكمال التحقيق الداخلي الخاص بها.

ترامب: هوانغ لم يرتكب أي خطأ

وخلال المقابلة مع CNBC، قال ترامب إن مراجعة أجرتها السلطات الأميركية أكدت براءة هوانغ.

وأضاف: "أجروا تحقيقاً جيداً للغاية، وخلصوا إلى أنه بُرئ شخصياً". وتابع: "لم يرتكب أي خطأ".

كما أشار التقرير إلى أن ترامب ونائبه جي دي فانس أصبحا مقتنعين بأن هوانغ شخصية محورية في قطاع الذكاء الاصطناعي، وأن استمراره في قيادة إنفيديا يخدم المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة.

وبحسب مصادر مطلعة، يرى البيت الأبيض أن العلاقة المباشرة مع هوانغ تمنح واشنطن فرصة أفضل لمنع وصول الرقائق المتقدمة إلى الجهات المحظورة وحماية الأمن القومي الأميركي.

جلسات استماع مرتقبة

رغم عودته إلى منصبه، لا تزال التداعيات السياسية للقضية مستمرة.

فمن المقرر أن يخضع هوانغ في الأول من ديسمبر لمقابلة مغلقة أمام لجان مختصة في مجلس النواب الأميركي، قبل أن يدلي بشهادته العلنية أمام لجنة البنوك في مجلس الشيوخ في الثالث من ديسمبر.

وفي أول اتصال بينهما بعد إعادة التعيين، قال ترامب إنه هاتف هوانغ مباشرة عقب تصويت المجلس.

وأضاف: "قلت له شيئاً واحداً فقط: جنسن، اعمل بجد".

وختم قائلاً: "هو يعرف ما يجب فعله وما لا يجب فعله، لكن إذا واصل العمل بجد فلن يتمكن أحد من تكرار ما أنجزه".