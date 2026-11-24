ففي أوقات الترقب الاقتصادي وتذبذب الرهانات حول قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي، يتحول الذهب إلى مرآة تعكس قلق المستثمرين وتضارب حساباتهم بين البحث عن الأمان وتكلفة الفرص البديلة، فهل يصمد ارتداد الذهب أمام تذبذب رهانات الفائدة الأميركية؟ وكيف تعيد توقعات السياسة النقدية تشكيل حركته صعوداً وهبوطاً؟ وما المحركات الحقيقية التي تقود بوصلة المعدن النفيس في أوقات الترقب؟

ضغوط الفائدة وتقاطع أسواق السندات والأسهم

إن محاولات الذهب للتعافي من موجة تراجع حادة أفقدته نحو 9 بالمئة إلى أدنى مستوياته في أكثر من عام، تتزامن مع تقليص متداولي عقود المقايضة رهاناتهم على رفع أسعار الفائدة الأميركية، وتراجع عوائد السندات لأجل عامين بمقدار 12 نقطة أساس، ما يخفف الضغوط الهبوطية عن المعدن الذي لا يدر عائداً، بحسب تقرير نشرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "سكاي نيوز عربية".

وأوضح التقرير أن هذا المشهد يتأثر بتباين المواقف في واشنطن، إذ حذر وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت من أن الاحتياطي الفيدرالي يخاطر بتعريض الاقتصاد الأميركي للخطر عبر الإفراط في التشديد النقدي استجابة لأحدث بيانات التضخم، في وقت يتمسك فيه عدد من مسؤولي الفيدرالي برفع الفائدة لمكافحة التضخم العنيد.

وأشار التقرير إلى أن تحركات الذهب تتقاطع مع تقلبات القطاعات المالية الأخرى، فمن جهة دفعت المخاوف المتزايدة بشأن الإنفاق على الذكاء الاصطناعي المتعاملين إلى البحث عن أصول الملاذ الآمن، ومن جهة ثانية أجبر هبوط أسهم التكنولوجيا المتداولين على تسييل حيازاتهم من الذهب لتغطية خسائرهم في قطاعات أخرى، ما أبقى المعدن دون حاجز 4,000 دولار للأونصة الذي كان يُعد مستوى دعم سابقاً، بعد أن فقد نحو ثلث قيمته منذ اندلاع حرب إيران وارتفاع تكاليف الطاقة.

رهانات القاع السعري ومؤشرات الترقب الاقتصادي

ولفت التقرير إلى أن موجة الهبوط السعري استقطبت مشترين لاقتناص الفرص وبناء مراكز طويلة الأجل، تزامناً مع هبوط مؤشر القوة النسبية (RSI) للذهب لأجل 14 يوماً إلى ما دون مستوى 30، وهو ما يشير فنياً إلى دخول المعدن نطاق "ذروة البيع".

ونقل التقرير عن سونغ جيانغ تشن، الباحث في أكاديمية سوق الذهب الجنوبية في قوانغتشو، أن متاجر سوق "شويبي" بمدينة شنتشن - الذي يمثل المركز الرئيسي لتجارة الذهب بالتجزئة في الصين - اكتظت بالمتسوقين الراغبين في شراء المجوهرات، مؤكداً أن "هذا الإقبال مدفوع في معظمه بمستثمري التجزئة الذين يرون أن المستوى السعري الحالي يمثل القاع".

وخلص التقرير إلى أن مسار الذهب - إلى جانب الفضة التي ارتفعت بنسبة 2.6 بالمئة إلى 42.22 دولار بعد هبوطها بنحو 16بالمئة ، وكذلك البلاتين والبلاديوم - يظل مرهوناً بصدور البيانات الاقتصادية الأميركية الرئيسية، وفي مقدمتها مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي بوصفه مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، فضلاً عن بيانات طلبات إعانة البطالة ومبيعات المنازل الجديدة.

وأكد التقرير أن أي مفاجأة صعودية في هذه البيانات ستعزز مبررات رفع الفائدة وتدفع مؤشر الدولار إلى الصعود مجدداً، ما سيفرض ضغوطاً إضافية على أسعار الذهب.

وكان الذهب قد سجل أمس ارتداداً في المعاملات الفورية بنسبة 1.9 بالمئة إلى 3,604.70 دولار للأونصة بعد ملامسته مكاسب بلغت 2.8 بالمئة متجاوزاً 3,637 دولاراً، وذلك عقب موجة تراجع أفقدته نحو 9 بالمئة إلى أدنى مستوياته في أكثر من عام، ودفعت مؤشر القوة النسبية (RSI) لأجل 14 يوماً إلى ما دون مستوى 30k لترتفع خسائره الإجمالية إلى نحو ثلث قيمته منذ اندلاع حرب إيران ويتداول دون حاجز 4,000 دولار، بالتوازي مع انخفاض عوائد السندات الأميركية وتراجع مؤشر الدولار.

الذهب ترمومتر القلق وسوق تعتمد على البيانات

في حديثه لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" قال الخبير الاقتصادي علي حمودي: "يمر الذهب حالياً بواحدة من أكثر فتراته حساسية وتحدياً، حيث لم يعد المعدن النفيس يتحرك بناءً على العرض والطلب الفيزيائيين فحسب، بل تحول إلى أداة قياس دقيقة لمستوى القلق في الأسواق تجاه المسار المستقبلي للفيدرالي الأميركي".

ويرى أن توصيف "تحرك الذهب على إيقاع التوقعات بانتظار إشارات الفيدرالي" يعد توصيفاً دقيقاً للغاية، وقال: "نحن نعيش في سوق (يعتمد على البيانات)، حيث يغير المستثمرون مراكزهم بمجرد صدور بيانات أساسية تحرك الأسواق، أو تصريح من مسؤول في البنك المركزي أو حتى تلميح في محضر اجتماع.

الذهب هنا يعمل كـ "ترمومتر"، فكلما زادت احتمالات خفض الفائدة، انخفضت تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب (الذي لا يدر عائداً)، مما يدفعه للارتفاع. والعكس صحيح تماماً عند أي إشارة تشددية، بحسب تعبيره.

ولكن هل يصمد ارتداد الذهب أمام تذبذب رهانات الفائدة؟ يجيب حمودي على هذا التساؤل بقوله: "الارتداد الحالي هش بطبيعته، لأن السوق يقوم بتسعير سيناريوهات متناقضة أحياناً. وصمود هذا الارتداد مرهون بمدى صمود (الرواية الاقتصادية) التي يؤمن بها المستثمرون".

وأضاف: "إذا استمرت البيانات الاقتصادية في إظهار تباطؤ يجعل الفيدرالي مضطراً للتيسير، فسيصمد الذهب. أما إذا عادت بيانات التضخم للظهور بشكل عنيد، ستنهار "رهانات الخفض"، مما سيعرض الذهب لموجات تصحيحية حادة، لأن المضاربين سيتجهون نحو الدولار والسندات الأميركية كبدائل أكثر جاذبية".

المزاج الاستثماري ومحركات الذهب في أوقات الترقب

ويشرح الخبير الاقتصادي حمودي أن المزاج الاستثماري هو "المتغير الخفي" في المعادلة، موضحاً أن الأمر لا يتعلق بالحسابات البحتة للفائدة فقط، بل بـ (الخوف مقابل الطمع)، ففي أوقات الرهانات المتشددة، يطغى (طمع) العائد المرتفع في السندات على (خوف) التضخم. وفي أوقات الترقب، يطغى (الخوف) من اللايقين الجيوسياسي أو الركود المحتمل على الرغبة في المخاطرة، مما يجعل المستثمرين يهرعون نحو الذهب كملاذ آمن بغض النظر عن أسعار الفائدة.

ويؤكد حمودي أن توقعات الفائدة تؤثر في جاذبية الدولار والسندات، وبالتالي في جاذبية الذهب مقارنة بهما. وقال: "فعندما ترتفع عوائد السندات، تصبح الأصول المدرة للعائد أكثر منافسة للذهب، أما حين تتراجع العوائد أو تتجه التوقعات نحو خفض الفائدة، فقد يتحسن الإقبال على المعدن. وتبقى العلاقة متأثرة بعوامل أخرى، مثل التضخم والطلب على الملاذات الآمنة".

ورداً على سؤال ما الذي يحرّك الذهب في أوقات الترقب؟ ذكر حمودي أنه قبل القرارات المهمة تتداخل عدة عوامل في تحديد اتجاه الذهب وهي:

البيانات الاقتصادية

تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي

حركة الدولار

عوائد السندات

التوترات السياسية

الطلب من البنوك المركزية

كما قد تؤثر مستويات الأسعار التي يراقبها المتعاملون في تسارع الصعود أو الهبوط.

وخلص إلى أن "الذهب اليوم ليس مجرد معدن، هو انعكاس لصدق (أو عدم صدق) التوقعات السوقية. من يتداول الذهب اليوم لا يتداول الذهب بحد ذاته، بل يتداول "حالة عدم اليقين" التي يعيشها الفيدرالي والمستثمرون على حد سواء".

3 محركات تضغط على الذهب

من جانبه، يرى الخبير الاقتصادي الدكتور محمد جميل الشبشيري في حديثه لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" أن الذهب لا يصمد أمام الخوف وحد، بل يختبر قوته كلما ارتفعت تكلفة السيولة، وتصبح قدرته على التعافي رهينة التوازن بين الفائدة والثقة والطلب الاستراتيجي.

وأوضح أن ارتداد الذهب بعد خسائر أسبوعية تجاوزت 9 بالمئة يعكس محاولة السوق التقاط أنفاسها، لكنه يظل ارتداداً هشاً ومشروطاً، إذ يصعب الرهان على صموده الكامل أمام تذبذب رهانات الفائدة الأميركية ما لم تدعمه بيانات التضخم المقبلة.

ففي لحظات الترقب، لا يتحرك الذهب وفق قرارات الفيدرالي الفعلية فحسب، بل وفق التغيرات اللحظية في احتمالات تلك القرارات. وعندما تتأرجح توقعات السوق بين وتيرة تشديد أسرع أو أبطأ، يدخل المعدن الأصفر في نطاق من التذبذب الحاد، حيث يتجاذبه المشترون الباحثون عن فرص بعد الهبوط من جهة، والبائعون الحذرون من استمرار الفائدة المرتفعة من جهة أخرى، بحسب تعبيره.

وأشار الدكتور الشبشيري إلى أنه خلال فترات الانتظار التي تسبق البيانات الاقتصادية الكبرى أو اجتماعات الفيدرالي، تخضع حركة الذهب لثلاثة محركات ضاغطة على المدى القصير هي:

تسعير رهانات الفائدة: أي تراجع في احتمالات رفع الفائدة يمنح الذهب متنفساً فورياً، بينما يعيد أي رقم تضخمي مفاجئ الضغوط البيعية.

عوائد السندات والدولار الأميركي: ارتفاع العوائد الحقيقية يجعل السندات أكثر جاذبية مقارنة بالذهب الذي لا يدرّ عائداً دورياً، فيما يرفع صعود الدولار تكلفة المعدن على المشترين بالعملات الأخرى.

الحاجة إلى السيولة وتقلبات الأسهم: في أوقات الهبوط الحاد في أسواق الأسهم، خصوصاً مع الضغوط على أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، قد يُباع الذهب مؤقتاً لتوفير السيولة وتغطية مراكز الهامش، قبل أن يستعيد دوره كملاذ آمن.

معادلة الفيدرالي والطلب الاستراتيجي الصيني

ولفت إلى أنه في مواجهة ضغوط الفيدرالي، تبرز الصين بوصفها أحد أهم العوامل الداعمة للسوق، ولكن مع تحول لافت في طبيعة الطلب داخلها. فقد اتجه ما لا يقل عن 12 بنكاً صينياً إلى وقف أو تقليص تداول الذهب والمعادن الثمينة للأفراد بالهامش والرافعة المالية، وهي خطوة لا تعني حظر الذهب، بل تستهدف كبح المضاربة الممولة بالاقتراض وتشجيع الاستثمار الأقل اعتماداً على الرافعة المالية.

واللافت أن هذا التضييق يتزامن مع استمرار الطلب الاستثماري والرسمي، إذ أضافت صناديق الذهب الصينية 6.3 أطنان خلال أكتوبر، لترتفع حيازاتها إلى مستوى قياسي بلغ 310 أطنان. كما اشترى البنك المركزي الصيني 26 طناً في الشهر نفسه، مواصلاً تعزيز احتياطياته للشهر الرابع والعشرين على التوالي، ليصل إجماليها إلى 2,435 طناً، بما يعادل 8.1% من احتياطيات الصين من النقد الأجنبي، طبقاً لما قاله الشبشيري.

وأشار إلى أن هذه الأرقام تكشف عن تباين مهم في طبيعة الطلب الصيني، فبينما تتجه السلطات إلى الحد من المضاربة الممولة بالرافعة المالية، يستمر الاستثمار في صناديق الذهب ومشتريات البنك المركزي. وهذا يعكس تنامي الأهمية الاستراتيجية للذهب في إدارة الاحتياطيات، لكنه لا يعني أن المستثمرين انتقلوا بالكامل من المضاربة إلى الحيازة الفعلية، أو أن الطلب الصيني قادر وحده على عكس اتجاه الأسعار العالمية.

ومن وجهة نظر الخبير الاقتصادي الشبشيري فإن صمود ارتداد الذهب لا يتوقف على عمليات الشراء بعد الهبوط وحدها، بل على قدرة السوق على استيعاب الضغوط النقدية الأميركية دون موجة بيع جديدة. وقال: :فاستقرار العوائد الحقيقية والدولار قد يمنح الذهب فرصة لبناء قاعدة سعرية، بينما استمرار ارتفاعهما قد يحول الارتداد إلى مجرد توقف مؤقت في مسار التصحيح.

وأضاف: "لذلك، يظل صمود الارتداد الحالي رهيناً بمسار بيانات التضخم الأميركية، وفي مقدمتها مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي. فإذا دعمت البيانات تهدئة وتيرة الفيدرالي، فقد يلتقي الدعم الصيني مع تراجع الضغوط الأمريكية لبناء قاعدة تعافٍ، أما إذا أعادت إشعال مخاوف الفائدة المرتفعة، فسيبقى الذهب عرضة لموجات تذبذب واختبار مستويات دعم أدنى.

ويختم الشبشيري بقوله: "في المحصلة، تقف سوق الذهب بين قوتين: الفيدرالي الذي يتحكم في تكلفة الاحتفاظ بالمعدن، والصين التي تعزز الطلب الاستراتيجي عليه. وبينهما تتحدد قدرة الارتداد على التحول إلى اتجاه صاعد جديد، أو بقائه مجرد استراحة مؤقتة في مسار التصحيح".