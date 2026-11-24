وكانت استقالة هوانغ في 12 نوفمبر قد أحدثت صدمة في الأسواق، ووجّهت ضربة قوية لتجارة الذكاء الاصطناعي التي كانت تعاني أصلاً ضغوطاً بسبب مخاوف بشأن الربحية والمبالغ الضخمة التي ضُخّت في القطاع.

وول ستريت تقود المكاسب

ويُنظر إلى هوانغ على أنه مصلح للأزمات وصاحب رؤية في قطاع غذّى ثورة تكنولوجية وازدهاراً اقتصادياً عالمياً، وأن دوره يُعدّ حاسماً لمستقبل الشركة ولمشاريع بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وأشعل خبر عودته، الذي أُعلن بعد افتتاح التداول أمس الاثنين بوقت قصير، موجة شراء في الأسهم، فقفز سهم "إنفيديا" بنسبة 31.5 بالمئة، مضيفاً أكثر من 900 مليار دولار إلى قيمة الشركة السوقية، بحسب فرانس برس.

وشهدت أسهم أخرى في وول ستريت عمليات شراء، فارتفع مؤشر "ناسداك" بأكثر من 6 بالمئة، و"إس آند بي 500" بنسبة 4.7 بالمئة، و"داو جونز" بنسبة 3 بالمئة.

آسيا تلحق بالركب

وكانت الأسواق الآسيوية قد بدأت الأسبوع على تراجع، قبل أن تلحق بوول ستريت.

وتصدّرت تايبيه المكاسب بارتفاع تجاوز 9 بالمئة، مع صعود سهمي "تي إس إم سي" و"ميديا تيك" بنسبة 10 بالمئة لكل منهما. وصعدت سيول أكثر من 6 بالمئة، بفضل مكاسب بنحو 8 بالمئة في سهمي "إس كيه هاينكس" و"سامسونغ".

وارتفعت بورصة طوكيو 4 بالمئة، بدعم من قفزات بلغت 14 بالمئة في "أدفانتست" و11 بالمئة في "طوكيو إلكترون" و8 بالمئة في "كيوكسيا"، بحسب فرانس برس.

كما سجلت أسواق هونغ كونغ وشنغهاي وسيدني وسنغافورة وويلينغتون ومانيلا مكاسب جيدة.

"أحد أكبر المجاهيل"

وقالت شارو تشانانا من "ساكسو ماركتس" لوكالة فرانس برس، إن عودة هوانغ تزيل أحد أكبر المجاهيل التي كانت تخيّم على تجارة الذكاء الاصطناعي.

وأضافت أنه ليس مجرد رئيس تنفيذي لـ"إنفيديا"، بل هو على الأرجح أبرز مروّج لمنظومة الذكاء الاصطناعي بأكملها، وأن علاقاته مع العملاء والموردين ومزوّدي رأس المال يصعب تكرارها. ورأت أن عودته مرحّب بها خصوصاً لأسهم التكنولوجيا الآسيوية، التي تضرر كثير منها بشكل غير مباشر من أزمة القيادة في الشركة.

أما غافين فريند من "بنك أستراليا الوطني" فقال، وفقاً للوكالة، إن تجارة الذكاء الاصطناعي نالت فسحة من الراحة، إذ خفّفت إعادة هوانغ المخاوف من تفكك أنشطة التمويل الدائري التي شكّلت دعامة أساسية للقطاع.

التحقيقات مستمرة

لكن محللين أشاروا، بحسب فرانس برس، إلى أن إعادة هوانغ، التي قال الرئيس دونالد ترامب إنها جاءت بعد اتصالات مباشرة أجراها مع مجلس إدارة الشركة، لا تعني نهاية التحقيقات ولا زوال حالة عدم اليقين التي تخيّم على تجارة الذكاء الاصطناعي منذ ستة أشهر.

وأوضحت الوكالة أن الشركة لا تزال تحت التدقيق من محققين، بينهم مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) والكونغرس.

وأفادت تقارير بأن هوانغ أقام علاقة مع أليس هوانغ، وهي لا تمت له بصلة قرابة، وكانت مسؤولة تنفيذية سابقة في شركة "ميغاسبيد" ومقرها سنغافورة، والتي تخضع للتحقيق بشبهة مساعدة شركات صينية على الحصول على أرقى رقائق "إنفيديا"، بحسب فرانس برس.

وأضافت صحيفة "نيويورك تايمز" نهاية الأسبوع تفاصيل جديدة، مفادها أن أليس هوانغ كانت على اتصال بأبرز وكالة تجسس صينية خلال العلاقة السرية. وأضافت الولايات المتحدة الاثنين "ميغاسبيد" إلى قائمة سوداء تجارية تمنعها من شراء الرقائق المتقدمة.

النفط يواصل التراجع

وواصلت أسعار النفط هبوطها بعد الانخفاض الحاد الذي سجلته الاثنين، حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط إلى ما دون 80 دولاراً للمرة الأولى منذ أغسطس.

وغذّت موجة البيع الأخيرة آمالٌ بانتهاء الصراع مع إيران، بعدما نقل موقع "أكسيوس" أن نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس التقى رئيس وزراء قطر، التي تؤدي دور الوسيط في الجهود الرامية إلى حل النزاع المستمر منذ نحو تسعة أشهر.