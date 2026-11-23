وبدأ الخام يتدفق إلى خزانات شركة "Akakus" في الزاوية، بعدما تسبب إغلاق أحد صمامات الخط في تهديد إنتاج نحو 350 ألف برميل يوميا من أحد أكبر الحقول النفطية في البلاد.

وكانت المؤسسة قد أعلنت في وقت سابق أن "مجموعة خارجة عن القانون" أغلقت الصمام، محذرة من أضرار مباشرة بإنتاج النفط وإيرادات الدولة.

خط الحمادة لا يزال مغلقا

رغم استئناف عمليات الشرارة، لا يزال خط الأنابيب الذي ينقل الخام من حقل الحمادة إلى مصفاة الزاوية مغلقا منذ أكثر من أسبوعين.

ويؤدي استمرار الإغلاق إلى فقدان نحو 15 ألف برميل يوميا، بعدما تجاوزت الخسائر المتراكمة 302 ألف برميل بقيمة تقدر بنحو 30.8 مليون دولار.

وكان إغلاق الخطين معا يهدد بخسارة إجمالية تبلغ نحو 365 ألف برميل يوميا، لكن عودة خط الشرارة حصرت التعطل الحالي في الكميات القادمة من الحمادة.

شركات عالمية تدير الشرارة

يقع حقل الشرارة في جنوب غرب ليبيا وتديره شركة مشتركة تضم المؤسسة الوطنية للنفط عبر شركة "Akakus" إلى جانب "Repsol" الإسبانية و"TotalEnergies" الفرنسية و"OMV" النمساوية و"Equinor" النرويجية.

وتتعرض منشآت النفط الليبية لعمليات إغلاق متكررة مرتبطة بخلافات سياسية وأمنية ومطالب اجتماعية منذ عام 2011، ما يؤدي إلى تقلب الإنتاج والإيرادات العامة.

ويعد النفط المصدر الاقتصادي الرئيسي لليبيا، ولذلك ينعكس أي تعطيل للحقول أو خطوط الأنابيب مباشرة على مالية الدولة وقدرتها على تمويل الإنفاق والاستيراد.