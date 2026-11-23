وتستخدم شركات مثل "Gap" و"Under Armour" هذه الأدوات لتحليل الطلب والمخزون وأسعار المنافسين والطقس والظروف الاقتصادية، ثم تحديد توقيت التخفيضات والمنتجات التي تشملها والنسبة المناسبة لكل خصم.

وتخلص أنظمة التسعير غالبا إلى إمكان بيع السلع بخصومات أقل دون التأثير بصورة كبيرة في الطلب، ما قد يجعل عروض الجمعة السوداء وموسم العطلات هذا العام أقل سخاء وأكثر انتقائية.

خصومات أقل على منتجات محددة

أوصت أدوات شركة "Kapnova" علامة تجارية كبرى لمستحضرات التجميل بخفض الخصم المخطَّط على أحد منتجات العناية بالبشرة من 40 بالمئة إلى 30 بالمئة خلال الجمعة السوداء.

كما اقترحت أنظمة شركة "First Insight" تقليص الخصم ضمن عرض "اشتر واحدا واحصل على الثاني" من 50 بالمئة إلى 40 بالمئة.

وتستخدم "Gap" منصة "Impact Analytics" لاتخاذ قرارات التخفيض استنادا إلى مستويات الطلب والمخزون، بينما تعتمد "Under Armour" و"Family Dollar" على أدوات لتقدير السعر المناسب وتأثير تغييره في المبيعات.

وامتد استخدام هذه البرمجيات إلى قطاع السلع الفاخرة، إذ قالت منصة "Anaplan" إن "Tiffany" و"Dolce & Gabbana" و"Yves Saint Laurent" تستخدم خدماتها في عمليات التسعير.

كيف تحدد الخوارزميات الخصم؟

تجمع الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي بيانات المبيعات والمخزون وأسعار المنافسين والطقس والظروف الاقتصادية، ثم تتنبأ بحجم الطلب المتوقع عند مستويات سعرية مختلفة.

وتساعد النتائج الشركات على معرفة ما إذا كان المنتج يحتاج فعلا إلى تخفيض كبير لتصريفه، أو يمكن بيعه بسعر أعلى دون خسارة عدد مؤثر من المشترين.

ولا تعد أنظمة التسعير الخوارزمية جديدة، لكن قدرتها على تقدير الطلب على منتج محدد عند سعر معين تحسنت خلال العامين الماضيين، ما سرّع اعتمادها في قطاعات التجزئة المختلفة.

عروض أكثر وخصومات أقل

تشير البيانات الأولية إلى أن الشركات قد تعرض عددا أكبر من المنتجات ضمن حملات التخفيض، لكنها تمنح خصومات أقل على كل منتج.

وأظهرت بيانات "Centric Market Intelligence" ارتفاع نسبة منتجات الملابس الرياضية المشمولة بالتخفيضات خلال العام الماضي، بالتزامن مع تراجع متوسط قيمة الخصم.

وتتوقع رابطة التجزئة الوطنية ارتفاع مبيعات موسم العطلات 4.2 بالمئة مقارنة بعام 2025، لتتجاوز تريليون دولار بقليل، لكن الجزء الأكبر من الزيادة الاسمية يرجع إلى التضخم البالغ 3.7 بالمئة وليس إلى نمو مماثل في حجم المشتريات.

مخاوف من التسعير المخصص

تستخدم ثلث الشركات تقريبا الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالطلب، بينما تستخدمه 28 بالمئة لتحسين الأسعار في الوقت الفعلي، وفقا لمسح أجرته شركة "Simon-Kucher" عام 2025.

ولا يعني ذلك بالضرورة فرض سعر مختلف على كل مستهلك، إذ تؤكد شركات مثل "Walmart" و"Target" أنها لا تستخدم بيانات العملاء لتخصيص الأسعار بصورة فردية.

لكن قدرة التجار على تغيير الأسعار بسرعة تثير مخاوف قانونية وأخلاقية من انتقال التسعير الديناميكي مستقبلا إلى تسعير مخصص يعتمد على موقع العميل أو دخله أو سلوكه الإلكتروني.

واتخذت ولايات أميركية خطوات للحد من هذه الممارسات، بينما لا تزال القواعد التنظيمية تتطور بوتيرة أبطأ من انتشار التكنولوجيا.