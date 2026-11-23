وتشمل الصفقة منطقة إيكوفيسك في بحر الشمال ومحطة تيسايد في بريطانيا، وتبلغ قيمة الأصول المباعة 4.425 مليار دولار، بحسب الشركتين.

وكانت "كونوكو فيليبس" قد أعلنت في مطلع أكتوبر أنها تدرس البيع بعد تلقيها عرضاً لم تطلبه من جهة لم تكشف عن هويتها، وفقاً لفرانس برس.

وأوضحت الشركة الأميركية الاثنين أن أعمالها في النرويج أنتجت نحو 120 ألف برميل من المكافئ النفطي يومياً خلال عام 2025. كما أشارت إلى أنها تملك حصة نسبتها 40.25 بالمئة في محطة تيسايد النفطية.

تفاصيل التمويل

وقالت "كونوكو فيليبس" في بيان إنها تتوقع الحصول على نحو 2.5 مليار دولار نقداً عند إتمام الصفقة.

في المقابل، ستتحمل "فار إنرجي"، التي تملك مجموعة "إيني" الإيطالية 63 بالمئة منها، ضرائب مستحقة عن عام 2026 تبلغ نحو 1.4 مليار دولار، بحسب فرانس برس.

هدف إنتاجي أكبر

ولفتت "فار إنرجي" في بيان منفصل إلى أن الصفقة ستتيح لها رفع هدفها الإنتاجي في منتصف ثلاثينيات القرن الحالي إلى أكثر من 500 ألف برميل من المكافئ النفطي يومياً.

ويخضع الاتفاق لموافقة السلطات النرويجية، ومن المتوقع إتمامه في الربع الأول من عام 2027، وفقاً للشركتين.