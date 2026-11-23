ويعني التصنيف الجديد أن البنك يتوقع أداء الأسهم الإماراتية بصورة أفضل نسبيا من الأسواق الأخرى التي يقارنها بها، ويوصي المستثمرين بتخصيص حصة لها في محافظهم تتجاوز وزنها في المؤشر المرجعي.

ويمثل القرار تحولا في نظرة مورغان ستانلي إلى السوق الإماراتية، بعدما خفض توصيته في مارس الماضي إلى "وزن متساو"، وسط المخاطر المرتبطة بالحرب في المنطقة.

ويرى البنك أن دورة الإنفاق والاستثمار في أبوظبي توفر دعما للنشاط الاقتصادي وأرباح الشركات، بينما تستعيد دبي زخمها بدعم النمو السكاني وقوة السياحة وارتفاع النشاط في المطارات والطرق واستمرار متانة سوق الإيجارات.

وتأتي التوصية بعد أيام من رفع جيه بي مورغان تصنيف مؤشر "إم إس سي آي" للأسهم الإماراتية من "محايد" إلى "زيادة الوزن"، مشيرا إلى صمود الاقتصاد أمام تداعيات الحرب وتحول توقعات أرباح الشركات إلى الاتجاه الإيجابي وعودة التدفقات الأجنبية.

وارتفاع سوق أبوظبي على مدى أربعة أشهر متتالية، كما ارتفع سوق دبي خلال أغسطس وسبتمبر.

وتعكس توصيتا مورغان ستانلي وجيه بي مورغان تحسن نظرة مؤسسات الاستثمار العالمية إلى السوق الإماراتية، لكنها تظل توصيات نسبية وليست ضمانا لارتفاع الأسهم، خصوصا مع استمرار المخاطر الجيوسياسية في المنطقة.