ووفقا لمصدر مطلع، فقد حصلت شركة إعادة التأمين على موافقة لويدز للبدء في الاكتتاب بهذه التغطية، بحدود تصل إلى عدة ملايين من الجنيهات الإسترلينية لكل خطر.

وذكرت المصادر أن الاكتتاب على هذا النشاط سيتم من خلال (نقابة ميونيخ ري 457).

وأحجمت ميونيخ ري عن التعليق.

زخم بشأن الحروب الإلكترونية

تأتي هذه الخطوة في أعقاب خطط شركة بريت لتأسيس اتحاد متخصص في الحروب الإلكترونية يوفر قدرة تصل إلى 100 مليون دولار لعام 2027، في الوقت الذي تتطلع فيه شركات تأمين أخرى من بينها كانوبيوس لدخول سوق الحرب الإلكترونية الناشئة.

وطرحت لويدز رمزا خاصا للإبلاغ عن تغطية الحروب الإلكترونية في يوليو.

وشددت ميونيخ ري في عام 2022 سياستها التأمينية المتعلقة بالأمن الإلكتروني لاستبعاد الحرب صراحة مع تزايد المخاوف بشأن الهجمات الإلكترونية.

وبدأت لويدز اعتبارا من 31 مارس 2023 اشتراط استثناء الخسائر الناجمة عن الحروب والهجمات الإلكترونية الكبرى المدعومة من دول من وثائق التأمين الإلكتروني المستقلة.

وشهدت الأشهر القليلة الماضية سلسلة من الحوادث الإلكترونية والأعطال في الأنظمة التقنية، إلا أن الخسائر التي وصلت لسوق التأمين ضد المخاطر الإلكترونية ظلت محدودة.