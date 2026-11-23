وبحسب تقرير نشرته صحيفة فاينانشال تايمز، فقد الذهب نحو ثلث قيمته منذ تسجيله مستوى قياسياً بلغ 5595 دولاراً للأونصة في يناير الماضي، إذ هبط إلى 3514 دولاراً للأونصة خلال تعاملات الجمعة، وهو أدنى مستوى له منذ سبتمبر 2025.

ورغم صعود الذهب خلال تعاملات اليوم الاثنين بنسبة 2.9 بالمئة إلى 3635.80 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن انخفض بنحو تسعة بالمئة الأسبوع الماضي، وهو أكبر انخفاض أسبوعي له منذ مارس.

كما أن الذهب ما يزال يتجه نحو تكبد خسائر سنوية بأكثر من 16 بالمئة حتى اليوم.

أداء يخالف الصورة التقليدية

أصيب المستثمرون الذين راهنوا على الذهب كملاذ ضد اضطرابات الأسواق وارتفاع التضخم ومخاوف الديون السيادية بخيبة أمل، بعدما فشل المعدن الأصفر في أداء هذا الدور بالشكل المتوقع.

وقال جورج شيفلي، مدير المحافظ الاستثمارية في شركة "ناينتي ون"، لصحيفة فاينانشال تايمز، إن الذهب "يتصرف حالياً كأصل عالي المخاطر أكثر من كونه أداة تحوط من المخاطر".

وأضاف أن هذا السلوك يتناقض مع التوقعات التقليدية، موضحاً أن من المفترض أن يحقق الذهب أداء أفضل عندما تتدهور الأوضاع الاقتصادية والجيوسياسية.

من صعود تاريخي إلى هبوط حاد

كان الذهب قد سجل موجة صعود استثنائية خلال الأعوام الماضية، مرتفعاً من نحو 2000 دولار للأونصة في مطلع 2024 إلى مستوياته القياسية هذا العام.

وجاء هذا الصعود بدعم من مشتريات البنوك المركزية وتدفقات المستثمرين المضاربين عبر الصناديق المتداولة المرتبطة بالذهب.

إلا أن محللي شركة "بيل هانت" أشاروا إلى أن التراجع الأخير لم يكن له محفز واضح، رغم أن انخفاض أسعار النفط وتراجع عوائد السندات كان من المفترض أن يشكلا بيئة داعمة للمعدن النفيس، وفقا لـ فاينانشال تايمز.

مؤشرات على استسلام المستثمرين

يرى محللو "بيل هانت" أن تراجع الذهب دون مستوى 3800 دولار للأونصة قد يكون مؤشراً على حالة استسلام بين المستثمرين.

وأوضحوا أن هذا التطور يثير مخاوف من تدهور المعنويات الاستثمارية، مع اقتناع عدد متزايد من المتعاملين بضرورة إغلاق مراكزهم والخروج من السوق مع اقتراب نهاية العام.

من جهته، قال جون ريد، استراتيجي الأسواق في مجلس الذهب العالمي، إن ضعف الذهب خلال العام الحالي يعود بدرجة كبيرة إلى المستثمرين المضاربين في الأسواق الغربية الذين دخلوا السوق أثناء الصعود السريع ثم غادروه بمجرد تغير الظروف الاقتصادية.

تراجع دور الذهب كمُنوّع للمحافظ

وأشارت هيلين أموس، المحللة المتخصصة في السلع لدى بنك "بي إم أو"، إلى أن بعض المستثمرين بدأوا يشككون في قدرة الذهب على لعب دور أداة التنويع داخل المحافظ الاستثمارية.

وأضافت أن أحد مديري الصناديق أبلغها الأسبوع الماضي بأنه لم يعد يرى الذهب أداة فعالة للتنويع، لأنه بات يتحرك في الاتجاه ذاته للأصول عالية المخاطر، كما أن تقلباته الكبيرة خلال الأشهر الاثني عشر الماضية أضعفت دوره كملاذ آمن.

الفائدة المرتفعة تضغط على المعدن الأصفر

رغم استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة في الاقتصادات الكبرى، فإن عودة دورة رفع أسعار الفائدة منذ اندلاع الحرب مع إيران في فبراير شكلت ضغطاً قوياً على الذهب.

فعادة ما تؤثر العوائد المرتفعة للسندات وأسعار الفائدة سلباً على المعدن النفيس الذي لا يدر عائداً مالياً، كما أن قوة الدولار تزيد الضغوط عليه باعتباره مسعراً بالعملة الأميركية.

كذلك تحركت أسعار النفط، أحد أبرز محركات التضخم هذا العام، في اتجاه معاكس لأسعار الذهب، ما حدّ من جاذبيته الاستثمارية.

هل انتهت قصة "إضعاف العملات"؟

رغم الأداء الضعيف، لا يرى بعض الخبراء أن العوامل الداعمة للذهب اختفت بالكامل.

وأوضح جون ريد أن رهانات "إضعاف العملات" والتحرر من الاعتماد على الدولار، التي دعمت الذهب خلال العام الماضي، لا تزال قائمة، لكنها تراجعت مؤقتاً تحت تأثير ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم والفائدة نتيجة التطورات الجيوسياسية، بحسب فاينانشال تايمز.

وأضاف أن هذه العوامل "سحبت جزءاً من الزخم الذي كان يدعم الذهب".

ضغوط مرتبطة ببيع أسهم الذكاء الاصطناعي

يلقي بعض المحللين باللوم أيضاً على التراجعات الكبيرة التي ضربت أسهم الذكاء الاصطناعي في الآونة الأخيرة.

ويرون أن عدداً من المستثمرين اضطروا إلى بيع مراكزهم في الذهب لتغطية خسائر أو متطلبات السيولة في أسواق الأسهم.

وقالت سوكي كوبر، رئيسة أبحاث السلع العالمية في بنك "ستاندرد تشارترد"، إن الذهب يؤدي حالياً وظيفتين أساسيتين: توفير السيولة للمستثمرين في أوقات اضطراب الأسواق، والتأثر بحركة العوائد الحقيقية والاسمية التي تزيد تكلفة الاحتفاظ به على المدى القصير.

تفاؤل طويل الأجل رغم التحديات

على الرغم من الضغوط الحالية، لا يزال عدد من المستثمرين متفائلاً بأداء الذهب على المدى الطويل.

وأشار جورج شيفلي إلى استمرار الطلب القوي من البنوك المركزية حول العالم، فيما أكدت هيلين أموس أن قضية ارتفاع مستويات الدين الحكومي عالمياً لم تختفِ، ما قد يعيد إحياء الطلب على الذهب مستقبلاً.

من جانبها، ترى سوكي كوبر أن المعدن النفيس يحتاج إلى التخلي عن دوره الحالي كمصدر للسيولة حتى يستعيد زخمه الصعودي.

أما شيفلي فيعتقد أن تعافي الأسعار قد يستغرق بعض الوقت، لكنه شدد على أن العوامل الأساسية الداعمة للذهب ما زالت قائمة، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية، وارتفاع الدين الأميركي، ومشتريات البنوك المركزية، ورغبة الصين ودول أخرى في زيادة احتياطياتها من الذهب، وفقا لـ فاينانشال تايمز.