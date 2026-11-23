لكنه شدد على ضرورة التمسك بهدف الحد من العجز العام عند خمسة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتابع ليسكور لقناة فرانس إنفو التلفزيونية "نعمل حاليا على تحديث أرقامنا، لكن التوقعات معرضة للخطر، ويتمثل هذا الخطر في احتمال خفضها"، مضيفا أن البيانات الجديدة ستعلن في يناير.

وأضاف "يجب الحفاظ على هدف العجز العام عند خمسة بالمئة (لعام 2027) بغض النظر عن الشكوك بشأن النمو الاقتصادي. هذا الأمر غير قابل للتفاوض".

وأكد ليسكور أيضا أن الرئيس إيمانويل ماكرون يدرس إجراء تعديل دستوري من شأنه فرض ضوابط أكثر صرامة على الإنفاق العام، في الوقت الذي تواجه فيه فرنسا ديونا متزايدة وعجزا مستمرا في الموازنة.