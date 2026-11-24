أبقى بنك أوف أميركا على توقعه الأساسي لسعر خام برنت عند 80 دولارا للبرميل في عام 2027، قائلا إن العوامل الجيوسياسية ستظل المحرك الرئيسي لأسعار النفط، في وقت تجعل فيه مستويات المخزونات العالمية المنخفضة نسبيا جزءا كبيرا من العالم عرضة لاضطرابات الإمدادات.
وفيما يلي أهم التفاصيل:
- يتوقع البنك أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 80 دولارا للبرميل في عام 2027 و70 دولارا للبرميل في عام 2028، بينما يتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام غرب تكساس الوسيط 74 دولارا و66 دولارا للبرميل على التوالي
- قال البنك في مذكرة بتاريخ أمس الأحد "يجري تداول المؤشرات الفعلية مثل خام برنت المؤرخ بعلاوة كبيرة مقارنة بعقود شهر أقرب استحقاق، وهو ما يشير بوضوح إلى شح حاد في السوق الفعلية الفورية، ناجم عن هجمات عسكرية مباشرة على البنية التحتية للطاقة".
- أضاف بنك أوف أميركا أنه يتوقع نمو الطلب العالمي على النفط بمقدار ثلاثة ملايين برميل يوميا على أساس سنوي في كل من عامي 2027 و2028
- يتوقع البنك أن يبلغ متوسط أسعار الغاز الطبيعي الأميركي في مركز هنري هب 3.35 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في عام 2027، في حين يرجح أن يبلغ متوسط أسعار الغاز في مؤشر تي.تي.إف الهولندي 55 يورو لكل ميغاوات/ساعة، انخفاضا من نحو 61 يورو لكل ميغاوات/ساعة في عام 2026
- في مذكرة أخرى بتاريخ أمس الأحد، قال بنك أوف أميركا إنه يرى تحديات أمام أسعار الذهب إلى أن تنتهي دورة رفع أسعار الفائدة التي ينتهجها مجلس الاحتياطي الفيدرالي وتتراجع مخاطر تصعيد جديد للحرب مع إيران، لكنه أضاف أن الذهب قد يتجاوز 5000 دولار للأوقية بعد ذلك
- في المقابل، توقع جيه.بي مورغان أن تتحرك أسعار خام برنت في منطقة مرتفعة من النطاق بين سبعين ودون ثمانين دولارا خلال النصف الأول من عام 2027، قبل أن تتراجع إلى مستويات مرتفعة من نطاق الستين ودون السبعين دولارا في النصف الثاني، على أن تنخفض أكثر إلى منتصف النطاق بين ستين وسبعين دولارا للبرميل في عام 2028.