أبقى بنك أوف أميركا على توقعه الأساسي لسعر خام برنت عند 80 دولارا للبرميل في عام 2027، قائلا إن العوامل الجيوسياسية ستظل المحرك الرئيسي لأسعار النفط، في وقت تجعل فيه مستويات المخزونات العالمية المنخفضة نسبيا جزءا كبيرا من العالم عرضة لاضطرابات الإمدادات.