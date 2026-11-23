وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال، أصبحت عمليات "أدنوك" جزءاً مهماً وحيويا من الجهود الرامية إلى ضمان استمرار تدفق النفط من الخليج إلى الأسواق العالمية، كما ساهمت في تعزيز أمن إمدادات الطاقة العالمية، وتعزيز استقرار أسواق الطاقة، في ظل تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة.

الإمارات تعزز أمن الطاقة

بدأت الإمارات هذه العمليات بهدف حماية صادراتها النفطية وضمان استمرارها، لكنها توسعت تدريجياً لتشمل نقل النفط لصالح أطراف أخرى مع تنامي خبرتها في إدارة المخاطر داخل مضيق هرمز، بحسب صحيفة وول ستريت جورنال.

وقال روري جونستون، مؤسس شركة "كوموديتي كونتكست" للأبحاث النفطية، لصحيفة وول ستريت جورنال، إن الإمارات أثبتت أنها "الأكثر جرأة واستعداداً لتحمل المخاطر بين دول الخليج خلال الحرب".

آلية عمل "الجسر النفطي"

تعتمد العملية على تحميل ناقلات "أدنوك" النفط الإماراتي داخل الخليج العربي، ثم عبور مضيق هرمز ضمن قوافل يتم تنسيقها مع جهات أمنية وعسكرية إماراتية وأميركية.

وبعد عبور المضيق، تنقل الشحنات إلى ناقلات أخرى خارج المنطقة لتواصل الرحلة نحو الأسواق العالمية، فيما تعود سفن "أدنوك" لتحميل شحنات جديدة.

ويساعد هذا النظام في تجاوز مشكلات التأمين البحري وتردد ملاك الناقلات التجارية في الإبحار عبر المنطقة عالية المخاطر.

انتعاش صادرات الخليج

ساهم هذا النموذج الإماراتي في إعادة تدفق النفط عبر المضيق بوتيرة منتظمة، رغم زيادة الهجمات الإيرانية.

وأشارت بيانات تتبع السفن إلى أن أكثر من 70 بالمئة من النفط الخام الذي مر عبر مضيق هرمز خلال أغسطس جرى نقله لاحقاً إلى مناطق تحميل بحرية قرب سواحل الإمارات وسلطنة عمان تستخدمها "أدنوك" ضمن عملياتها اللوجستية.

كما ارتفعت صادرات النفط الخليجية لفترة وجيزة فوق مستويات ما قبل الحرب خلال الأسابيع الأخيرة.

إيران تهدد أمن الطاقة

كثفت إيران خلال أغسطس جهودها لعرقلة حركة النفط عبر مضيق هرمز من خلال استهداف عشرات السفن لزيادة الضغط على الأسواق العالمية وعلى الاقتصاد العالمي، ووفقاً للمنظمة البحرية الدولية، تم تسجيل 138 هجوماً على سفن و25 حالة وفاة بين البحارة في منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة بين الأول من مارس و17 نوفمبر.

الإمارات تستعيد زخم الصادرات

نجحت الإمارات سريعاً في تعويض الضرر الذي لحق بصادراتها النفطية مع بداية الحرب.

فقد هبطت صادرات النفط الخام والمكثفات المرتبطة بالإمارات عبر مضيق هرمز إلى 11.3 ألف برميل يومياً في مارس، مقارنة بنحو مليوني برميل يومياً قبل الحرب.

لكن بعد ثلاثة أشهر ارتفعت الصادرات إلى 2.1 مليون برميل يومياً، لتصبح الإمارات أكبر مصدر للنفط عبر المضيق من حيث الحجم.

كما بلغت صادرات النفط الإماراتية الإجمالية نحو 3.74 مليون برميل يومياً في أكتوبر، متجاوزة مستويات ما قبل الحرب التي كانت تدور قرب ثلاثة ملايين برميل يومياً.

النفط العراقي يستفيد

أصبحت الترتيبات الجديدة مع الإمارات شرياناً مهماً للعراق للحفاظ على عائداته النفطية. فمع وجود موانئ التصدير العراقية داخل عمق الخليج العربي، واجهت بغداد صعوبة في تأمين مرور شحناتها عبر هرمز.

وبحسب تقرير وول ستريت جورنال ساعدت شركة "أدنوك" العراق في نقل نحو 20 مليون برميل من النفط العراقي خلال أغسطس، إضافة إلى 14 مليون برميل أخرى بحلول منتصف سبتمبر.

توسع في أسطول الناقلات

تمثل هذه الاستراتيجية جزءاً من تحول أوسع في تجارة النفط الخليجية، حيث بات امتلاك أساطيل النقل يشكل عاملاً حاسماً في ضمان وصول النفط إلى الأسواق العالمية.

وسجلت أدنوك للإمداد والخدمات قفزة كبيرة في نتائج أعمالها على مستوى الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، حيث ارتفعت إيرادات أدنوك للإمداد والخدمات بنسبة 82 بالمئة لتصل إلى 25.551 مليار درهم (6.957 مليار دولار)، بينما صعدت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 128 بالمئة إلى 9.413 مليار درهم (2.563 مليار دولار). كذلك ارتفع صافي الربح بنسبة 227 بالمئة ليصل إلى 7.566 مليار درهم (2.06 مليار دولار).

وفي أغسطس، أعلنت الشركة إبرام صفقة بقيمة 1.3 مليار دولار للاستحواذ على 11 سفينة إضافية، بينها ست ناقلات نفط عملاقة، ما رفع أسطولها من ناقلات الخام العملاقة إلى 14 ناقلة.