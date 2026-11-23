وقال بوش لوكالة الأنباء الألمانية: " إن الأموال تُضخّ بلا توقف. ونحن نعلم أن للذكاء الاصطناعي قيمة. ولكن ماذا يحدث إذا أصبحت النماذج الصينية، وهي أرخص بكثير، بنفس الكفاءة والجودة؟ ماذا سيحدث حينها للأسعار والتقييمات لدى الشركات الأميركية الكبرى؟ إذا هبطت بشكل حاد، فسيكون هناك تصحيح".

غير أن بوش قلّل من شأن المخاوف من أن الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي قد تؤدي إلى أزمة مالية.

وقال بوش: "إن شركات مراكز البيانات الكبرى مثل إنفيديا ومايكروسوفت تمول هذه الاستثمارات من التدفقات النقدية. وهي لا تعتمد بشكل كبير على الديون".

وأضاف: "إنها تمثل نحو 60 بالمئة من القطاع، بينما تعتمد الـ 40 بالمئة المتبقية بشكل أكبر على التمويل بالديون. وقد يحدث تصحيح هناك، ولكنه في رأيي لن يصل لحد الأزمة".