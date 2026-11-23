أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، إحدى أسرع مجموعات الأسواق المالية نمواً في الشرق الأوسط، عن ارتفاع إجمالي أرباح الشركات المدرجة فيه بنسبة 20.3 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الثالث من عام 2026، لتصل إلى 167.6 مليار درهم، بما يعكس قدرتها على الحفاظ على استقرار أدائها ضمن مختلف الدورات الاقتصادية.
كما سجل سوق أبوظبي للأوراق المالية معدلاً مرتفعاً للالتزام بمواعيد الإفصاح المالي، حيث التزمت 98 بالمئة من الشركات المدرجة التي يستمر تداول أسهمها بالإفصاح عن بياناتها المالية بعد مراجعتها ضمن المهلة المحددة البالغة 45 يوماً.
وأكد سوق أبوظبي للأوراق المالية أن الإفصاح عن البيانات المالية في المواعيد المحددة يسهم في تعزيز شفافية السوق، ويتيح للمستثمرين الاطلاع على معلومات دقيقة ومحدّثة، تساعدهم على اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.