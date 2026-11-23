كما سجل سوق أبوظبي للأوراق المالية معدلاً مرتفعاً للالتزام بمواعيد الإفصاح المالي، حيث التزمت 98 بالمئة من الشركات المدرجة التي يستمر تداول أسهمها بالإفصاح عن بياناتها المالية بعد مراجعتها ضمن المهلة المحددة البالغة 45 يوماً.

وأكد سوق أبوظبي للأوراق المالية أن الإفصاح عن البيانات المالية في المواعيد المحددة يسهم في تعزيز شفافية السوق، ويتيح للمستثمرين الاطلاع على معلومات دقيقة ومحدّثة، تساعدهم على اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.