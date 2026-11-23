وبحسب تقرير لشبكة CNBC، استفادت سلاسل مثل دومينوز بيتزا وبابا جونز وليتل سيزرز وبيتزا هت من الطفرة التي صاحبت جائحة كورونا، إلا أن إعادة فتح المطاعم وعودة الحياة الطبيعية وضعت هذه الشركات أمام تحديات متزايدة للحفاظ على عملائها.

خيارات أكثر.. وإنفاق أقل

أصبح المستهلكون أكثر حذراً في إنفاقهم التقديري، في وقت وفرت فيه منصات التوصيل خيارات أوسع من أي وقت مضى تتجاوز البيتزا والمأكولات الصينية التقليدية.

كما باتت جودة الطعام وتجربة العميل عوامل أكثر أهمية لدى المستهلكين الباحثين عن القيمة مقابل المال، ما زاد من حدة المنافسة بين سلاسل البيتزا وغيرها من مطاعم الوجبات السريعة.

إغلاق آلاف مطاعم البيتزا

أظهرت بيانات شركة "داتاسينشال" أن عدد مطاعم البيتزا في الولايات المتحدة تراجع بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة.

فمنذ بلوغ عدد المطاعم ذروته عند 83,035 موقعاً في أغسطس 2019، أغلقت أكثر من 9,600 مطاعم بيتزا أبوابها حتى يوليو 2026.

كما أظهرت بيانات "تيكنوميك" أن مبيعات مطاعم البيتزا الأميركية تراجعت بنسبة 0.3 بالمئة خلال عام 2025.

وانخفضت مبيعات المطاعم المستقلة بنسبة 0.4 بالمئة، فيما تراجعت إيرادات السلاسل الكبرى بالنسبة نفسها تقريباً، بحسب شبكة CNBC.

دومينوز الاستثناء الوحيد

سجلت سلسلة بابا جونز انخفاضاً في مبيعات الفروع المماثلة بأميركا الشمالية بنسبة 2.5 بالمئة خلال 2025.

أما بيتزا هت فتراجعت مبيعات الفروع المماثلة لديها في الولايات المتحدة بنسبة 5 بالمئة.

وفي المقابل، كانت دومينوز بيتزا السلسلة الوحيدة بين الشركات المدرجة التي حققت نمواً سنوياً في مبيعات الفروع المماثلة داخل السوق الأميركية، بزيادة بلغت 3 بالمئة.

أداء ضعيف للأسهم

لم يقتصر التراجع على شهية المستهلكين فقط، بل امتد إلى المستثمرين. فمنذ مارس 2020 فقد سهم بابا جونز نحو ثلثي قيمته السوقية.

أما سهم دومينوز، رغم هيمنته على القطاع، فلم يحقق سوى مكاسب محدودة بنحو 2 بالمئة خلال الفترة نفسها.

وللمقارنة، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 150 بالمئة خلال تلك السنوات.

وفي مؤشر إضافي على صعوبة أوضاع القطاع، باعت شركة يام براندز سلسلة بيتزا هت هذا العام إلى شركتي لونغ رينج كابيتال ويام تشاينا بعد قرابة عقدين من تباطؤ نمو المبيعات.

المنافسة تشتد عبر منصات التوصيل

أشار التقرير إلى أن سلاسل البيتزا تواجه اليوم منافسة أكبر بكثير مما كانت عليه في عام 2020.

فمنصات مثل دورداش وأوبر إيتس أتاحت للمستهلكين الاختيار من بين عشرات أنواع المطابخ والأطعمة المختلفة، ما جعل شركات البيتزا تتنافس مباشرة مع علامات مثل ماكدونالدز وتشيك-فيل-إيه على طلبات التوصيل.

ارتفاع الأسعار يقلل الجاذبية

في الوقت نفسه، أصبحت البيتزا أكثر تكلفة بالنسبة للمستهلكين. وبحسب تقرير "بيتزا باور 2026"، بلغ متوسط سعر البيتزا الكبيرة بالجبن نحو 17 دولاراً، ما يجعلها خياراً أقل جاذبية للمستهلكين الباحثين عن التوفير.

كما اكتسبت البيتزا المجمدة شعبية أكبر باعتبارها بديلاً أقل تكلفة وأكثر سهولة.

وأظهرت بيانات "نيلسن آي كيو" ارتفاع مبيعات البيتزا المجمدة بنسبة 2.9 بالمئة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في 7 نوفمبر مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

المتاجر الصغيرة تسحب الحصة السوقية

تمكنت متاجر التجزئة الصغيرة، مثل سلسلة كيسيز جنرال ستورز، من جذب مزيد من العملاء عبر تقديم بيتزا بأسعار منخفضة.

ويرى محللون لدى بنك أوف أميركا سيكيوريتيز أن هذه المتاجر تقتنص حصة سوقية من بيتزا هت بفضل قدرتها على التعامل مع التضخم وتوفير خيارات منخفضة التكلفة للمستهلكين.

أدوية التخسيس تضيف تحدياً جديداً

من أبرز التحديات التي تواجه قطاع البيتزا التغير في العادات الغذائية للمستهلكين، خصوصاً مع الانتشار الواسع لأدوية إنقاص الوزن من فئة GLP-1 خلال السنوات الأخيرة.

وتُعرف البيتزا باحتوائها على نسب مرتفعة من الكربوهيدرات والدهون، ما يجعلها أقل جاذبية للمستهلكين الذين يستخدمون هذه الأدوية ويتجهون نحو أنظمة غذائية أكثر تركيزاً على البروتين.

وبحسب استطلاع أجرته شركة برايس ووترهاوس كوبرز (PwC) ونُشر في عام 2026، انخفض الإنفاق على مطاعم البيتزا السريعة بنسبة 22.2 بالمئة لدى الأسر التي تستخدم أدوية GLP-1 بعد ستة إلى ثمانية أشهر من بدء العلاج.

القطاع لا يواجه أزمة وجودية

رغم التحديات، لا يرى خبراء القطاع أن البيتزا تواجه تهديداً وجودياً. وقال ديفيد بورتالاتين، مستشار صناعة الأغذية في شركة سيركانا، إن عدد حصص البيتزا المستهلكة تراجع بنحو 1 بالمئة فقط خلال العام الجاري.

وأكد أن المستهلك الأميركي لا يزال يحب البيتزا، مضيفاً أن "البيتزا لن تختفي"، بحسب شبكة CNBC.

محاولات لإنعاش المبيعات

بدأت الشركات الكبرى اتخاذ خطوات لاستعادة الزخم. فأطلقت دومينوز في أغسطس منتجاً جديداً من بيتزا "ديترويت" الفردية القابلة للتخصيص لاستهداف العملاء الذين يتناولون الطعام بمفردهم.

كما كشفت بابا جونز في نوفمبر عن خطة جديدة لإعادة تنشيط أعمالها تركز على تحسين جودة المنتجات وكفاءة العمليات داخل المطاعم.

في المقابل، أطلقت بيتزا هت عروضاً خاصة بموسم الأعياد في محاولة لجذب المستهلكين وزيادة الطلب.