ومن المتوقع إتمام الصفقة مع "واسكو بيرهاد" - المزود العالمي لحلول البنية التحتية للطاقة والذي يدير عملياته في 12 دولة - خلال الربع الأول من عام 2027، وذلك رهنا بموافقة مساهميها، والحصول على الموافقات التنظيمية، واستيفاء شروط الإغلاق الأخرى.

وتوسع هذه المنصة إمكانات "إن إم دي سي إنيرجي"، الرائدة عالميا في تقديم خدمات الهندسة والتوريد والبناء، في مجال الخدمات البحرية للمياه الضحلة لتمتد نحو البنية التحتية العائمة في المياه العميقة، بما يغطي الهياكل العلوية لسفن الإنتاج والتخزين والتفريغ العائمة، ووحدات الإنتاج البحرية المتنقلة، بالإضافة إلى الوحدات البرية المعيارية المتخصصة لقطاعات النفط والغاز، والغاز الطبيعي المسال "LNG"، ومراكز البيانات، إلى جانب تصنيع معدات العمليات التي تخدم مجموعة واسعة من الصناعات.

وتضيف الصفقة ساحة التصنيع الاستراتيجية في جزيرة باتام الإندونيسية الممتدة على مساحة تتجاوز 380 ألف متر مربع، وساحة تصنيع معدات العمليات في ماليزيا البالغة مساحتها 110 آلاف متر مربع، لتنضما إلى ساحة الشركة الحالية في جبل علي بدولة الإمارات الممتدة على مساحة 25 ألف متر مربع، مما يوفر منظومة متعددة الساحات تمنح "إن إم دي سي إنيرجي" مرونة أكبر في تنفيذ المشاريع، وتمكنها من الاستفادة القصوى من الطاقة الاستيعابية عبر شبكة التصنيع التابعة لها لتلبية متطلبات المشاريع الأكثر تعقيدا واستدامة.

وتسهم المنصة الجديدة، بفضل مراكزها الهندسية في جنوب شرق آسيا وقاعدة عملائها التي تضم أبرز مشغلي الطاقة العالميين ومقاولي الهندسة والمشتريات والبناء ومصنعي المعدات الأصلية، في توسيع النطاق الجغرافي لعمليات "إن إم دي سي إنيرجي" ليشمل الشرق الأوسط، وجنوب شرق آسيا، وأوروبا وغيرها من الأسواق.

كما يعزز تكامل القدرات، وتوفر منصة التنفيذ متعددة الساحات، وقاعدة العملاء الدولية، إلى جانب القوة المالية التي تتمتع بها "إن إم دي سي إنيرجي" وعلى نطاق أوسع "إن إم دي سي جروب"، قدرة الشركة على تنفيذ حزم مشاريع دولية أكبر حجما وأكثر تعقيدا، فضلا عن توسيع نطاق الأسواق المستهدفة ليشمل قطاعات الطاقة التقليدية والمتجددة، والبنية التحتية الصناعية، ومشاريع تحول الطاقة، وتطوير مراكز البيانات.

وقال الدكتور ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إن إم دي سي جروب"، إن هذا التوسع يرفد المجموعة بكفاءات هندسية عالمية المستوى، وقدرات موثوقة في التصنيع المعياري، وحضور قوي في الأسواق العالمية يتكامل بسلاسة مع ما تقدمه من خدمات وحلول شاملة، مؤكدا أن الاستحواذ يمنح العملاء شريكاً يتمتع بالحجم والقدرات والقوة المالية اللازمة لتنفيذ مشاريعهم الطموحة والمعقدة، ويضمن استمرار الشركة شريكاً حيوياً في مستقبل قطاع الطاقة ودفع عجلة تطوير مشاريع الطاقة التقليدية والمتجددة على حد سواء.

من جانبه، قال جانكارلو ماكانيو، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة "واسكو بيرهاد"، إن نجاحات أعمال الهندسة والتصنيع وهندسة العمليات التابعة لشركة "واسكو" تأسست على مدار السنوات بفضل الكفاءات العالية لكوادرها وعلاقاتها الراسخة والممتدة مع العملاء، معربا عن ثقته التامة بامتلاك "إن إم دي سي إنيرجي" المقومات والمكانة المثالية للمضي قدماً بهذه الأعمال نحو آفاق جديدة من التطور والنمو، وأشار إلى أن التركيز سينصب مع اقتراب إتمام الصفقة على العمل جنبا إلى جنب مع "إن إم دي سي إنيرجي" لضمان استمرارية الأعمال للكوادر والعملاء وتحقيق انتقال سلس وناجح.