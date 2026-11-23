ولم تنجح المكاسب القوية في العقود الآجلة للأسهم الأميركية في تحفيز عمليات الشراء، في ظل مخاوف من استمرار موجة الهبوط، واحتمال رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مجدداً، إلى جانب تشديد التنظيمات في حال سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس.

انهيار أسهم التكنولوجيا الأميركية

كانت شركة إنفيديا، التي تواجه تداعيات فضيحة، في صدارة خسائر وول ستريت يوم الجمعة، بعدما هبط سهمها بنسبة 14 بالمئة، ما ساهم في دفع مؤشر ناسداك إلى المنطقة السلبية منذ بداية العام.

وخسر المؤشر نحو خُمس قيمته منذ تسجيل مستوى قياسي قبل شهر فقط، رغم النتائج القوية التي أعلنتها إنفيديا، والطرح العام الأولي الضخم لشركة أنثروبيك، المطورة لنموذج الذكاء الاصطناعي كلود.

ولم تنجح هذه التطورات في وقف موجة البيع التي اجتاحت أسهم التكنولوجيا.

أسهم الرقائق تقود خسائر آسيا

امتدت الضغوط إلى الأسواق الآسيوية، إذ تراجع مؤشر بورصة سيول بأكثر من 4 بالمئة، مع هبوط سهمي شركتي إس كي هاينكس وسامسونغ، أكبر شركات صناعة الرقائق، بنحو 4 بالمئة لكل منهما.

وقال ستيفن إينيس، من شركة "إس بي آي لإدارة الأصول"، إن الشركتين ليستا لاعبين هامشيين في طفرة الذكاء الاصطناعي، بل من أهم موردي أشباه الموصلات في هذا القطاع، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف أن استمرار ضعف أسهمهما يشير إلى أن المستثمرين لا يزالون يفضلون تقليص انكشافهم على السوق، بدلاً من الاستفادة من التحسن المؤقت في معنويات الأسواق الأميركية.

وتراجعت أسواق هونغ كونغ وشنغهاي وسيدني وسنغافورة وويلينغتون وجاكرتا بشكل ملحوظ، فيما تذبذبت بورصة تايوان بين المكاسب والخسائر. وبورصة طوكيو مغلقة اليوم بسبب عطلة رسمية.

إجراءات لاحتواء موجة الهبوط

دفعت الخسائر السلطات في بعض الدول إلى اتخاذ تدابير تهدف إلى الحد من تأثير التراجعات.

وشددت تايوان القيود على البيع على المكشوف، فيما سهلت الصين الاقتراض لشراء الأسهم، بينما تدرس كوريا الجنوبية إنشاء صندوق لاستقرار السوق، في خطوة لم تلجأ إليها منذ الأزمة المالية العالمية.

وفي مؤشر على تصاعد القلق، قفز مؤشر "فيكس" المعروف بمقياس الخوف في الأسواق، إلى أعلى مستوياته منذ أبريل من العام الماضي، عندما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب حزمة واسعة من الرسوم الجمركية.

قيود أميركية جديدة تزيد الضغوط

وزاد قلق المستثمرين بعد تحرك وزارة التجارة الأميركية لإغلاق ثغرة كانت تسمح للشركات الصينية بالوصول عن بُعد إلى رقائق إنفيديا المتطورة المخصصة للذكاء الاصطناعي.

وقالت فيونا سينكوتا، من شركة "فوركس دوت كوم"، إن مؤشرات القلق بدأت تظهر بوضوح في تداولات الذكاء الاصطناعي، مع تصاعد التدقيق في الإنفاق الرأسمالي على هذا القطاع، وحجم الاستثمارات، والعوائد المتوقعة، والوقت اللازم لتحقيقها.

وأضافت أن سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس، وهو ما يُتوقع أن يبطئ التوسع في قطاع الذكاء الاصطناعي، إلى جانب توقعات استمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول، تزيد المخاوف بشأن مستقبل القطاع.