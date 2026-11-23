لكن البنك حذّر من أن مراكز المستثمرين بوجه عام لا تزال مرتفعة، ما يعني أن بيع الهلع الواسع الذي يسبق عادةً أي انتعاش حقيقي قد لم يحدث بعد، وفقاً لبلومبرغ.

ذعر في سوق التقلبات

وبحسب مذكرة اطلعت عليها بلومبرغ نيوز، ارتفع مؤشر البنك لقياس الذعر في أسواق التقلبات إلى 9.8 من أصل 10 نقاط يوم الجمعة، مقترباً من المستويات التاريخية القصوى.

كما أظهرت بيانات الوساطة الرئيسية لدى البنك أن صناديق التحوط واصلت خفض انكشافها على الأسهم للأسبوع الثالث على التوالي.

وتجاوزت عمليات البيع على المكشوف مشتريات المراكز الطويلة بنسبة 1.5 إلى 1، فيما بلغ حجم البيع على المكشوف للأسهم الأميركية الفردية أعلى مستوى له منذ يونيو 2022 على أساس أسبوعي.

كما تراجع مقياس "صافي الرافعة المالية"، وهو مؤشر لشهية المخاطرة لدى صناديق التحوط الأساسية التي تجمع بين الشراء والبيع على المكشوف، إلى 42.3 بالمئة، وهو أدنى مستوى في عام، وفقاً لبيانات البنك.

الأسواق تقترب من "نقطة دخول تكتيكية"

أشار فريق التداول في غولدمان ساكس إلى أن عمليات التخارج من الأسهم التي نفذتها صناديق التحوط أصبحت "ممتدة بشكل كبير"، وأن الأسواق تقترب من "نقطة دخول تكتيكية" للمستثمرين.

لكن البنك لفت إلى استمرار عدد من العوامل السلبية، أبرزها بقاء تمركز المستثمرين عند مستويات مرتفعة نسبياً، وتوقع استمرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة، إضافة إلى عدم وضوح حجم الأرباح المستقبلية المتوقعة من الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي.

وقال متداولو البنك: "بوجه عام، شكّلت حالات الذعر المشابهة لما شهدناه أخيراً فرصة جيدة لإضافة المزيد من المخاطر إلى المحافظ الاستثمارية، لكن هناك اختلافين مهمين في الظروف الحالية يثيران قلق المستثمرين".

الفيدرالي.. الخطر الأول

يرى غولدمان ساكس أن السياسة النقدية الأميركية تمثل الخطر الأكبر أمام أي انتعاش قوي للأسهم.

وقارن البنك الوضع الحالي بالربع الأخير من عام 2018، عندما أدى تشديد السياسة النقدية وتراجع شهية المستثمرين إلى دفع الأسهم الأميركية نحو حافة السوق الهابطة.

فبعد موجة بيع قوية في أكتوبر 2018، هبط مؤشر "إس آند بي 500" بنسبة إضافية بلغت 6.8 بالمئة قبل الوصول إلى القاع.

وبحسب البنك، فإن المؤشر حقق متوسط مكاسب بلغ 0.4 بالمئة فقط خلال الأشهر الثلاثة التالية في الحالات الخمس التاريخية التي تجاوز فيها مؤشر الذعر مستوى 9 نقاط خلال دورة رفع للفائدة.

المستثمرون لم يبيعوا بعد

أما الخطر الثاني فهو أن المستثمرين عموماً لم يحذوا حذو صناديق التحوط في خفض انكشافهم على الأسهم، بحسب غولدمان.

فمؤشر البنك لمعنويات سوق الأسهم الأميركية، الذي يجمع تسعة مقاييس لمراكز فئات مثل صناديق الاستثمار المشتركة والمستثمرين الأفراد، يقع عند النسبة المئوية 75 من قراءاته التاريخية، وفقاً للبنك.

وضخ المستثمرون نحو 170 مليار دولار في صناديق الأسهم الأميركية المشتركة والصناديق المتداولة منذ بداية الربع الرابع، بحسب غولدمان. كما بلغ انكشاف مديري الأصول على العقود الآجلة للأسهم النسبة المئوية 82 مقارنة بمتوسطات الأعوام العشرة الماضية.

وكتب المتداولون، وفقاً لبلومبرغ: "شهدنا ذعراً كبيراً في سوق التقلبات واستسلاماً بين صناديق التحوط، لكننا لم نشهد خروجاً واسعاً للمستثمرين عموماً، وهو ما سبق أقوى موجات الارتداد تاريخياً".

أسبوع قاسٍ للأسهم في وول ستريت

تسارعت وتيرة الهبوط في سوق الأسهم الأميركية يوم الجمعة بعد تأثر المستثمرين بخبر إقالة جنسن هوانغ من شركة إنفيديا، إلى جانب فوز الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي.

وتراجع مؤشر "إس آند بي 500" بنسبة 3.7 بالمئة، ليوسع خسائره منذ أعلى مستوى قياسي سجله في أكتوبر إلى أكثر من 10 بالمئة.

أما مؤشر "ناسداك 100" فانخفض بنسبة 5.6 بالمئة، مسجلاً أسوأ أداء أسبوعي له منذ مارس 2020، بينما اقتربت خسائره من 20 بالمئة مقارنة بأحدث قممه التاريخية.

ضغوط فنية مستمرة

أكد البنك أن العوامل الفنية في السوق ما زالت هشة. فاستراتيجيات التداول المعتمدة على تتبع الاتجاهات، ومنها صناديق مستشاري تداول السلع المعروفة اختصاراً بـ"CTA"، لا تزال تشكل مصدر ضغط بيعي على الأسواق العالمية.

وأظهرت نماذج غولدمان ساكس أن هذه الصناديق تمتلك حالياً مراكز بيع على الأسهم الأميركية، لكنها قد تتحول إلى الشراء إذا شهدت الأسواق انتعاشاً جديداً.

مع ذلك، حذر البنك من أن ضعف السيولة واستمرار ما يعرف بـ"غاما السلبية" لدى صناع السوق، وهي الحالة التي يجبر فيها الوسطاء على بيع الأسهم مع تراجع أسعارها، يمثلان خطراً إضافياً على المدى القريب.