وتفرض القواعد الأميركية الجديدة الحصول على موافقة من واشنطن لتصدير الرقائق المتقدمة إلى أربع دول في جنوب شرق آسيا، من بينها إندونيسيا، كما تستهدف الحد من وصول الشركات الصينية إلى القدرات الحاسوبية المتقدمة عبر مراكز بيانات خارج الصين.

رحلة عاجلة إلى سنغافورة

عقب صدور اللوائح الجديدة، بادر الرئيس التنفيذي لأحد أكبر مشغلي مراكز البيانات في إندونيسيا إلى تقييم التداعيات المحتملة قبل التوجه بشكل عاجل إلى سنغافورة أملاً في لقاء مسؤولي شركة إنفيديا للحصول على توضيحات بشأن العقود المبرمة وتأثير القواعد الجديدة عليها.

لكن، وفقاً لوكالة بلومبرغ نيوز نقلا عن مصادر، لم يتمكن من الحصول على إجابات واضحة، بينما لا تزال العديد من الشركات في حالة ارتباك بشأن آليات تطبيق القيود الجديدة.

ضربة لقطاع بمليارات الدولارات

يُعد قطاع مراكز البيانات في جنوب شرق آسيا من أسرع القطاعات نمواً على مستوى العالم خارج الولايات المتحدة، مستفيداً من انخفاض تكاليف الأراضي والعمالة وقربه من سلاسل التوريد الصناعية، إضافة إلى علاقاته التجارية الوثيقة مع السوق الصينية.

وتشير البيانات التي جمعتها بلومبرغ إلى ضخ ما لا يقل عن 49 مليار دولار من التمويلات الائتمانية في قطاع مراكز البيانات بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، فيما تقترب الاستثمارات في ماليزيا وحدها من 100 مليار دولار.

ويرى مراقبون أن القيود الجديدة قد تحول هذه الاستثمارات إلى ضحية جانبية للصراع المتصاعد بين واشنطن وبكين على الهيمنة في مجال الذكاء الاصطناعي.

استهداف طرق التفاف الصين على القيود

بحسب التقرير، تمكنت الشركات الصينية خلال السنوات الماضية من الالتفاف على القيود الأميركية المفروضة منذ عام 2022 بطريقتين رئيسيتين.

الأولى تتمثل في الحصول على الرقائق المتقدمة بطرق تخالف القيود المفروضة

بينما تعتمد الثانية على استئجار قدرات حوسبة من مراكز بيانات خارج الصين تمتلك بالفعل هذه الرقائق، خصوصاً في دول مثل ماليزيا.

وتشتبه واشنطن في أن عدداً من الشركات في جنوب شرق آسيا شارك بدرجات متفاوتة في خدمة السوق الصينية عبر هاتين الآليتين.

مخاوف في تايلاند وسنغافورة

قال وزير الخارجية التايلاندي سيهاساك فوانغكيتكيو إن القيود الأميركية قد تؤثر سلباً على طموحات بلاده للتحول إلى مركز إقليمي لمراكز البيانات، مضيفاً: "قد يحدث ذلك. علينا أن نكون أكثر حذراً الآن".

في المقابل، أكدت السلطات السنغافورية أن تأثير القيود على عمليات إعادة شحن المعدات عبر الدولة يمكن احتواؤه، مشيرة إلى أن الأولوية تتمثل في ضمان توافر الرقائق للاستخدام المحلي.

تأثير مباشر على شركات التكنولوجيا

تهدف القيود الأميركية إلى إبطاء تطور قطاع الذكاء الاصطناعي في الصين، وهو ما انعكس سريعاً على شركات التكنولوجيا الصينية الكبرى.

وأقرت شركة "تينسنت" بأن القواعد الجديدة قد تؤخر بعض خططها، فيما تراجع سهم الشركة بأكثر من 10 بالمئة منذ الإعلان عن الإجراءات الأميركية.

لكن التأثير لا يقتصر على الشركات الصينية، إذ تواجه شركات الحوسبة السحابية الناشئة في جنوب شرق آسيا ضغوطاً مزدوجة نتيجة تشديد شروط استيراد الرقائق، إلى جانب فرض قيود على خدمات الوصول عن بُعد إلى القدرات الحاسوبية.

ماليزيا في دائرة الخطر

تبرز ماليزيا كأحد أكبر المتضررين المحتملين من القرارات الجديدة، بعدما أصبحت خلال الأعوام الأخيرة مركزاً رئيسياً لاستثمارات مراكز البيانات.

وبحسب تقرير حديث لبنك "إتش إس بي سي"، تجاوز حجم الإنفاق على مراكز البيانات في ماليزيا معظم الاقتصادات الإقليمية، ولم تتفوق عليها عالمياً سوى الولايات المتحدة والصين.

وقال نيل شاه، نائب رئيس الأبحاث في شركة "كاونتربوينت"، لوكالة بلومبرغ نيوز، إن البلاد أصبحت في "وضع حساس"، خاصة مع الدور البارز الذي لعبته شركات صينية مثل "بايت دانس" و"علي بابا" في دعم موجة الاستثمارات.

البنوك تراجع انكشافها المالي

أثار القرار الأميركي مخاوف لدى المؤسسات المالية التي مولت مشاريع مراكز البيانات المرتبطة بالشركات الصينية.

وبدأت بنوك من بينها "جيه بي مورغان تشيس" و"سيتي غروب" مراجعة محافظها الائتمانية وتقييم حجم المخاطر المحتملة المرتبطة بهذه الاستثمارات.

وحذر محللون من أن السيناريو الأسوأ قد يتمثل في توقف أو إلغاء بعض مشاريع مراكز البيانات غير المكتملة إذا استمر تشديد القيود الأميركية.

صراع النفوذ داخل واشنطن

يشير التقرير إلى أن التشدد الأميركي الأخير جاء بعد فضيحة هزت شركة إنفيديا وأدت إلى الإطاحة برئيسها التنفيذي السابق جنسن هوانغ، الذي كان يُنظر إليه باعتباره داعماً لسياسات أكثر مرونة في ما يتعلق بصادرات الرقائق.

وأعادت هذه التطورات النفوذ إلى التيار المتشدد داخل الإدارة الأميركية، الداعي إلى فرض قيود أشد على وصول الصين إلى القدرات الحاسوبية الأميركية المتقدمة.

الصين تلوح بإجراءات مضادة

في المقابل، حذرت وزارة التجارة الصينية من أن بكين ستتخذ إجراءات مضادة إذا واصلت الولايات المتحدة المضي في سياسة تشديد القيود على قطاع الرقائق والذكاء الاصطناعي.

ورغم أن الملف لم يكن محوراً رئيسياً خلال اللقاء الأخير بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ، فإن المراقبين يرون أن القضية قد تصبح أحد أبرز ملفات الخلاف بين أكبر اقتصادين في العالم.

تداعيات محدودة حالياً.. ومخاطر أكبر مستقبلاً

يرى معظم الاقتصاديين أن التأثير الفوري للقيود على اقتصادات جنوب شرق آسيا سيبقى محدوداً نسبياً، في ظل استمرار الطلب الأميركي القوي على الرقائق والمكونات الإلكترونية القادمة من المنطقة.

وتقدّر مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" أن يقتصر الأثر على نحو 0.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الماليزي خلال عامي 2027 و2028.

لكن على المدى الطويل، قد تجد دول المنطقة نفسها أمام خيارات أكثر صعوبة في ظل احتدام المنافسة بين الولايات المتحدة والصين على قيادة منظومة الذكاء الاصطناعي العالمية.

البحث عن بديل للصين

أصبحت الأولوية القصوى لشركات الحوسبة السحابية ومراكز البيانات في جنوب شرق آسيا هي إيجاد عملاء جدد لتعويض تراجع الطلب المرتبط بالصين.

وكانت شركة إنفيديا قد حثت عملاءها خلال الأشهر الماضية على خفض الاعتماد على الشركات الصينية، بحيث لا تتجاوز حصتها نصف إجمالي قاعدة العملاء.

ويرى مسؤولون تنفيذيون في القطاع أن مستقبل العديد من المشاريع الجديدة سيتوقف على قدرتها على جذب عملاء من الأسواق الغربية، أو الحصول على استثناءات وتخفيفات محتملة من الإدارة الأميركية.

وفي ختام جولته الآسيوية، أكد ترامب أن الولايات المتحدة تتقدم بفارق كبير في تقنيات الذكاء الاصطناعي، مضيفاً: "سنحافظ على هذا التفوق".