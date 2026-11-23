وجمع شي، للعام الثاني على التوالي، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع زعيم عالمي بارز آخر على الأراضي الصينية، إذ عقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب اجتماعاً ثلاثياً مع شي وبوتين الخميس، بعد لقاء القادة الثلاثة مساء الأربعاء خلال مأدبة استقبال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في شنجن، بحسب تقرير نشرته شبكة "CNBC" الأميركية.

وكان الاجتماع أول لقاء مباشر يجمع القادة الثلاثة معاً.

القمم الدولية.. أداة لتعزيز النفوذ

في سبتمبر 2025، ظهر شي وبوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في صورة ودية خلال اجتماع منظمة شنغهاي للتعاون في مدينة تيانجين الصينية، بعد فترة شهدت تراجعاً في حدة التوتر بين بكين ونيودلهي.

وقالت جودي وين، الباحثة ما بعد الدكتوراه في مركز الأمن الدولي والاستراتيجية بجامعة تسينغهوا، إن قدرة الصين على التواصل المباشر مع القوى العالمية الكبرى تعكس نفوذها في دول الجنوب العالمي ومنطقة أوراسيا.

وأضافت أن بكين تسعى إلى أداء دور أكثر إيجابية في عالم يعاني من النزاعات وعدم الاستقرار، مشيرة إلى أن الصين ستواصل توفير منصات داخل أراضيها تتيح للدول مناقشة القضايا المشتركة.

وتزايد دور الصين كوسيط دبلوماسي خلال السنوات الماضية، إذ استضافت في عام 2023 محادثات أسهمت في استعادة العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران.

شي يستضيف عشرات القادة

من خلال المشاركة في المنظمات متعددة الأطراف واستضافتها، حافظت الصين على علاقاتها مع الدول الغربية، بالتوازي مع توسيع شراكاتها مع الدول غير الغربية.

ولا تمثل اللقاءات الودية التي جمعت شي بقادة العالم خلال العامين الماضيين سوى جزء من نشاطه الدبلوماسي المكثف.

واستضاف الرئيس الصيني أكثر من 40 رئيس دولة منذ بداية العام الجاري، بينهم ما لا يقل عن 8 قادة خلال اجتماعات أبيك في شنجن هذا الأسبوع.

ويضاف ذلك إلى استقبال الصين أكثر من 60 زيارة دولة خلال عام 2025، وفق تحليل أجرته "سي إن بي سي" للبيانات الرسمية الصينية.

وسلطت وسائل الإعلام الصينية الرسمية الضوء على اللقاءات التي عقدها شي مع عدد كبير من القادة الأجانب على هامش الفعاليات التي تستضيفها بكين.

وقالت يوي سو، كبيرة الاقتصاديين المختصة بالشأن الصيني في وحدة الاستخبارات الاقتصادية، إن بكين ترى في المنصات متعددة الأطراف فرصة لتوسيع نفوذها الدولي وإظهار التزامها بالعمل متعدد الأطراف، مع استمرار أهمية الدبلوماسية الثنائية.

لكنها لفتت إلى أن اختلاف الأولويات الجيوسياسية والاقتصادية بين الدول يجعل التوصل إلى توافق أكثر صعوبة، حتى داخل المنظمات الدولية.

وأوضحت أن أولويات الصين الدبلوماسية باتت تركز بصورة متزايدة على تحقيق مكاسب اقتصادية ملموسة، من خلال التجارة والاستثمار والربط المالي والتعاون التكنولوجي.

قمة أبيك.. دعم اقتصادي ومساحة للتفاوض

أعلن شي، الخميس، خلال اجتماع قادة أبيك، أن الصين ستقدم دعماً بقيمة 20 مليون دولار لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ.

كما دعا إلى بناء "مجتمع آسيا والمحيط الهادئ ذي المستقبل المشترك"، في امتداد لشعاره المتكرر بشأن بناء مستقبل مشترك للبشرية.

وترى وين أن قمة شنجن يمكن أن تسهم في تحقيق نتائج ملموسة على صعيد إدارة الأزمات، وتوفير مساحة دبلوماسية تمهد لمفاوضات مستقبلية.

وأكدت أهمية اللقاءات المباشرة بين القادة لتجنب سوء الفهم ومنع تصاعد التوترات.

ترامب: القوى الثلاث قادرة على بحث خفض الأسلحة النووية

وقال ترامب، الخميس، خلال الاجتماع الثلاثي، إن الولايات المتحدة والصين وروسيا تتمتع بموقع فريد يتيح لها مناقشة خفض الأسلحة النووية، في لقاء وصفه بالتاريخي.

وفي بيان لاحق، أفادت الصين بأن القادة الثلاثة بحثوا تطورات الحرب في أوكرانيا، والشرق الأوسط، وشبه الجزيرة الكورية.