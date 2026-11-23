وارتفعت العقود الآجلة القياسية بنسبة وصلت إلى 8.6 بالمئة لتبلغ 96.075 يورو (105.54 دولار)، في أكبر زيادة خلال جلسة واحدة منذ أكثر من أسبوع، وفقاً لبلومبرغ. وبذلك تتجه السوق إلى تسجيل مكسب يومي ثالث على التوالي.

مخزونات دون المعدل

وأشارت بلومبرغ إلى أن مستويات تخزين الغاز في أوروبا لا تزال دون متوسطها الموسمي بفارق كبير، فيما تدخل المنطقة ذروة الطلب الشتوي.

درجات حرارة أدنى من المعتاد

وتتوقع بيانات شركة "أتموسفيريك جي2" (Atmospheric G2)، بحسب بلومبرغ، أن تنخفض درجات الحرارة في شمال غرب أوروبا هذا الأسبوع بما بين 3 و5 درجات مئوية عن متوسط 30 عاماً.

وأضافت أن الانخفاض قد يتراوح بين 5 و8 درجات عن المعدل الطبيعي مع بداية ديسمبر.

مخاطر على طاقة الرياح

وأوضحت شركة "ميت ديسك" (MetDesk)، وفقاً لبلومبرغ، أن ثمة احتمالاً لتراجع سرعة الرياح حول ألمانيا والدنمارك وهولندا في النصف الأول من الأسبوع، وهو ما قد يحدّ من توليد الطاقة من الرياح.

توترات الشرق الأوسط

ولفتت بلومبرغ إلى تصاعد في القتال محدود النطاق بمنطقة الشرق الأوسط في الآونة الأخيرة، ما يشير إلى ضعف احتمالات تراجع اضطرابات الإمدادات في وقت قريب.

وأوضحت أن صادرات الخام من الخليج العربي شهدت انتعاشاً، إلا أن تدفقات الغاز الطبيعي المسال ما زالت مقيّدة، الأمر الذي يُبقي السوق العالمية شحيحة الإمدادات.

منافسة آسيوية محتملة

وكشفت التوقعات، بحسب بلومبرغ، أن طقساً أبرد من المعتاد سيسود آسيا هذا الأسبوع، وقد يزيد حدة المنافسة على إمدادات الغاز الطبيعي المسال عالمياً.

وأشارت إلى أن اليابان وكوريا الجنوبية، إضافة إلى شرق الصين وجنوبها، ستشهد أجواء أبرد من المعدل الطبيعي، قبل أن ترتفع درجات الحرارة إلى مستويات أعلى من المعتاد من منتصف الأسبوع حتى مطلع ديسمبر.