ويحمل التعهد اسم "إعلان سان فرانسيسكو بشأن الأسس الآمنة للازدهار المستدام"، وهو يضع إطاراً لحماية السلع والبرمجيات والمعارف والمكونات الأساسية الداخلة في سلاسل توريد الذكاء الاصطناعي.

وتم توقيع "إعلان سان فرانسيسكو" الذي يندرج ضمن مبادرة "Pax Silica"، من قبل كل من الولايات المتحدة وأستراليا والإمارات العربية المتحدة، والهند وإسرائيل واليابان وجمهورية كوريا وقطر وسنغافورة والمملكة المتحدة.

وبحسب تقرير أعدته "بلمومبرغ"، واطّلع عليه موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، فإن هذه الخطوة تأتي في وقت تجري فيه واشنطن إعادة تقييم عاجلة لكيفية ضبط صادرات واستخدام مسرعات الحوسبة المتطورة من قبل الصين، حيث تصاعد الجدل في هذا الملف عقب الكشف عن علاقة جمعت جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، بمسؤولة سابقة في قطاع مراكز البيانات تُدعى أليس هوانغ، والتي يُشتبه في عملها كجاسوسة لصالح الصين.

على ماذا ينص "إعلان سان فرانسيسكو"؟

وأوضحت وزارة الخارجية الأميركية أن "إعلان سان فرانسيسكو" ينطلق من اعتبار الأمن الاقتصادي جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي، ويضع أمام الدول الموقّعة عليه الالتزامات الآتية:

تأمين حماية التقنيات الحساسة وكل ما يرتبط بإنتاجها، بما يشمل السلع والبرمجيات والمواد والمكونات والمعارف ووسائل التصنيع اللازمة لسلاسل توريد تقنيات "الذكاء الفائق"، والتي قد تؤدي سرقتها من قبل جهات معادية إلى منحها ميزة عسكرية أو استخباراتية ملموسة أو توفير نفوذ اقتصادي لها، فضلاً عن المخاطر التي قد تنجم عن إساءة استخدامها.

تأمين حماية البنية التحتية الحيوية، التي تشمل الأنظمة والأصول المادية والرقمية الداعمة لسلاسل توريد "الذكاء الفائق"، والتي تعتمد عليها الدول الموقّعة على الإعلان في ضمان أمنها وأدائها الاقتصادي واستمرارية خدماتها الأساسية. وتشمل هذه البنية الموانئ والمحطات وشبكات النقل والاتصالات والخدمات اللوجستية، فضلاً عن البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة، والتي قد يؤدي تعطيلها أو وقوعها تحت سيطرة معادية، إلى إلحاق ضرر جسيم أو التسبب في خلل وظيفي.

من هو الطرف المتضرر من "إعلان سان فرانسيسكو"؟

تُعدّ الصين الطرف الأكثر تأثراً استراتيجياً من "إعلان سان فرانسيسكو"، وإن كان لا يسمّيها صراحةً بوصفها الجهة المستهدفة.

وبحسب صحيفة The Wall Street Journal فإن "إعلان سان فرانسيسكو" يمثل خطوة عملية لترجمة مفهوم "إعادة التموضع الصديق" في قطاع التكنولوجيا، حيث تسعى واشنطن لإنشاء منطقة آمنة لتدفق البيانات والرقائق بين الحلفاء الموثوقين فقط، مما يضع حواجز غير مباشرة أمام الشركات الصينية للوصول إلى التمويل أو الشراكات البحثية في الدول الموقعة.

فجوهر "إعلان سان فرانسيسكو" يتمثل في تقليص الاعتماد على الصين في سلاسل توريد التقنيات المتقدمة، ولا سيما أشباه الموصلات والمعادن الحيوية والطاقة.

ومع ذلك، لا يعني "إعلان سان فرانسيسكو" فرض قيود جديدة مباشرة على بكين، بل يؤسس لتنسيق أوسع بين الدول المشاركة لتنويع مصادر الإمداد وتقليل الاعتماد على الصين مستقبلاً.

الموقف الصيني من التحالف

ردّت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، على سؤال بشأن "إعلان سان فرانسيسكو"، بالقول إن الذكاء الاصطناعي ثروة مشتركة للبشرية، وإنه لا ينبغي رسم خطوط فاصلة على أساس الاختلافات الأيديولوجية أو تشكيل تكتلات مغلقة وإقصائية في هذا المجال. ودعت جميع الأطراف إلى التعاون في تطوير الذكاء الاصطناعي وحوكمته بما يخدم الصالح العام للبشرية، حيث يعكس هذا الموقف رفض بكين لأي ترتيبات تكنولوجية حصرية

جبهة تكنولوجية

ويقول المحلل التقني ومطور التطبيقات هشام الناطور، في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن إحدى أهم دلالات "إعلان سان فرانسيسكو" تكمن في أنه يعكس انتقال التنافس التكنولوجي إلى مستوى أعمق من مجرد امتلاك الرقائق أو القدرة على تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي، فالمنافسة باتت تشمل أيضاً من يمتلك القدرة على وضع القواعد التي تحكم تطوير هذه التكنولوجيا، وتحديد شروط استخدامها، والمعايير التي ينبغي أن تلتزم بها الشركات والدول العاملة في هذا القطاع.

ويشرح الناطور أنه في الاقتصاد التقليدي كانت الدول تتنافس على الأسواق والموارد وحصص الإنتاج، أما في الاقتصاد الرقمي، فإن النفوذ يرتبط بدرجة متزايدة بالقدرة على التأثير في المعايير التقنية والتنظيمية التي ستعتمدها الأسواق، وبالتالي فإن من يشارك في صياغة هذه المعايير قد يتمكن من التأثير في اتجاهات الصناعة لسنوات طويلة، لأن الشركات التي ترغب في الوصول إلى أسواق كبرى ستضطر إلى مراعاة القواعد المعتمدة فيها، ومن هذه الزاوية، يمكن قراءة "إعلان سان فرانسيسكو" باعتبارها "جبهة تكنولوجية جديدة" هدفها التنسيق حول مفهوم مشترك للأمن التكنولوجي.

العين على المنضمين الجدد

ويعتقد الناطور أنه إذا أدت الترتيبات التي نص عليها "إعلان سان فرانسيسكو" إلى وضع معايير واضحة ومستقرة، فإن ذلك سيساعد على بناء بيئة أكثر موثوقية للاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة، أما إذا تحولت هذه الترتيبات إلى اشتراطات واسعة أو معايير يصعب على الشركات الصغيرة والناشئة الالتزام بها، فقد يُصبح "الإعلان" عاملاً يحد من المنافسة ويمنح المؤسسات الكبرى ميزة إضافية نظراً إلى امتلاكها الموارد القانونية والتقنية اللازمة للتكيف مع هذه المتطلبات، لافتاً إلى أن الدول التي لم تشارك في صياغة هذه القواعد قد تجد نفسها في المستقبل أمام معايير جاهزة يتعين عليها الالتزام بها إذا أرادت الوصول إلى التقنيات المتقدمة، ولذلك فإن ما يستحق المتابعة في المرحلة المقبلة هو عدد الدول التي ستنضم إلى "إعلان سان فرانسيسكو" للاستفادة من الفرص التي يتيحها والمشاركة في صياغة المعايير التي ستحدد ملامح الاقتصاد التكنولوجي في المرحلة المقبلة.

مكاسب "الإعلان"

من جهته يقول المحلل الاقتصادي محمد سعد، في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن هذا التحالف يحمل أهمية خاصة للدول التي تسعى إلى تعزيز موقعها في الاقتصاد الرقمي، لأنه يفتح أمامها فرصة للانتقال من موقع المستهلك للتكنولوجيا إلى موقع الشريك في تطويرها واستقطاب استثماراتها، فالمكاسب المحتملة من "إعلان سان فرانسيسكو"، لا تقتصر على جذب الشركات العالمية أو استضافة مراكز البيانات ومشروعات البنية التحتية الرقمية، بل تمتد إلى إمكانية المشاركة في تطوير التقنيات المتقدمة، ونقل المعرفة والخبرات، وبناء صناعات محلية مرتبطة بالذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، وهو ما قد يمنح الدول الموقعة عليه فرصة لتعزيز قدراتها الإنتاجية، ورفع مساهمة الاقتصاد الرقمي في ناتجها المحلي، وتحويل موقعها ضمن التحالف إلى ميزة اقتصادية واستراتيجية على المدى الطويل.

دور محوري لدول الخليج

وبحسب سعد فإنه تبرز في هذا السياق أهمية دول الخليج الموقعة على "إعلان سان فرانسيسكو"، التي تمتلك مقومات باتت أكثر حيوية في اقتصاد الذكاء الاصطناعي، وفي مقدمتها القدرة على توفير الطاقة، ورؤوس الأموال، والبنية التحتية اللازمة للمشروعات الكبرى، حيث تكتمل هذه المقومات بعوامل جغرافية واستثمارية إضافية، إذ سيعزز "الإعلان" الموقع الجغرافي لكل من دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر، وذلك بوصفهما حلقة وصل رئيسية بين الأسواق الشرقية والغربية، بما يرفع من جاذبيتهما لاستضافة مشروعات البنية التحتية الرقمية، ويؤهلهما للاضطلاع بدور محوري في سلاسل إمداد التكنولوجيا المتقدمة مستقبلاً.

حدود الانقسام التكنولوجي

ويشدد سعد على أن "إعلان سان فرانسيسكو" لا يعني أن الانقسام التكنولوجي أصبح أمراً حتمياً أو أن التعاون بين القوى الكبرى سينتهي، فالتشابك الاقتصادي بين الدول والاعتماد المتبادل في مجالات التصنيع والبحث والتطوير، يجعلان الفصل الكامل بين المنظومات أمراً بالغ الكلفة، ومن هنا، فإن السيناريو الأكثر ترجيحاً يتمثل بأن يلعب "الإعلان" دوراً في إعادة تنظيم العلاقات التجارية والتقنية وفق اعتبارات أكثر انتقائية، بحيث تحافظ الدول على قنوات التعاون التي تحقق لها مكاسب اقتصادية، مع تشديد الضوابط على المجالات التي تعتبرها ذات حساسية استراتيجية.

مصلحة عالمية

ويشير سعد إلى أن أهمية "إعلان سان فرانسيسكو" لا تقتصر على أبعاده الجيوسياسية أو التنافس بين القوى الكبرى، بل تمتد إلى تعزيز الأمن التكنولوجي وحماية المستخدمين والشركات من المخاطر المرتبطة بسرقة البيانات والتجسس الإلكتروني وسوء استخدام التقنيات المتقدمة، فكلما ارتفعت مستويات الحماية والثقة في البيئة الرقمية، ازدادت قدرة الشركات على الابتكار والاستثمار، وتعززت ثقة الأفراد بالخدمات التكنولوجية التي يستخدمونها، لافتاً إلى أن تطوير أطر دولية لحماية البنية التحتية الرقمية وتأمين تدفق البيانات يسهم في بناء بيئة تكنولوجية أكثر أماناً واستقراراً على المستوى العالمي.