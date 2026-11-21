وهبطت بتكوين 5.10 بالمئة إلى 55,830 دولارا بحلول الساعة 11:13 مساء الجمعة بتوقيت شرق الولايات المتحدة (0413 بتوقيت غرينتش اليوم السبت)، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر 2024.

وتراجعت العملة الرقمية في وقت سابق 3.57 بالمئة إلى 56,813.68 دولار.

وأمس الجمعة، تراجعت إلى ما دون 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ يوليو.

واهتزت أسواق العملات المشفرة في الجلسات القليلة الماضية بفعل قلق على مدى أسابيع حيال ربحية الإنفاق الضخم على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وارتفاع تكاليف الاقتراض والإجراءات التنظيمية المحتملة عقب فوز الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي الأميركية، ومغادرة جنسن هوانغ الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا لمنصبه.