ويشكل الإصدار وفق بيان صحفي صدر الجمعة، إنجازاً نوعياً للبنك، باعتباره أول إصدار عام لسندات مقوّمة بالدولار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال إدارة ذاتية كاملة.

وانفرد بنك أبوظبي التجاري بدور المدير الرئيسي للإصدار الذي استقطب اهتماماً كبيراً من قاعدة متنوعة من المستثمرين وفق البنك، إلى جانب مشاركة واسعة من عملاء البنك.

وفي ضوء الإقبال اللافت من المستثمرين تمت زيادة حجم الإصدار عن القيمة المستهدفة وتم تحديد العائد عند 7 بالمئة.

وقال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري، إن هذا الإصدار يمثل محطة مهمة في مسيرة البنك، ويعكس قوة نموذج أعماله وتطور قدراته في أسواق رأس المال، حيث أصبح اليوم قادرا على إدارة طرح بهذا الحجم بصورة مستقلة بالكامل، وهو ما يعزز مكانة البنك، بما يدعم طموحاته لمواصلة النمو والاستفادة من الفرص التي يتيحها الأداء القوي لاقتصاد دولة الإمارات.

وقالت رولا القاضي، نائب رئيس مجموعة الخزينة في بنك أبوظبي التجاري، إن نجاح هذا الإصدار يعكس المكانة الراسخة التي يحظى بها البنك لدى المستثمرين والعملاء ويبرز قدراته على تنفيذ إصدارات نوعية بكفاءة عالية في ظل المتغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية، مؤكدة مواصلة تبني نهج منضبط في إدارة رأس المال والمخاطر بما يواكب التطلعات الاستراتيجية ويعزز متانة مركز البنك المالي على المدى الطويل.