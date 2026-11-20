فمن المياه المعبأة والأغذية المعلبة إلى المولدات الكهربائية والبطاريات وحتى القهوة سريعة التحضير، تتزايد مشتريات الأميركيين من المنتجات المرتبطة بحالات الطوارئ، وسط تنامي ما يُعرف بثقافة "الاستعداد ليوم القيامة" أو Doomsday Prepping.

ارتفاع الطلب على سلع الطوارئ

وذكرت وكالة بلومبرغ نيوز أن شركات التجزئة الكبرى بدأت بالفعل ترصد هذا التحول بوضوح في سلوك المستهلكين.

وقالت "وولمارت"، أكبر متاجر التجزئة في الولايات المتحدة، إن الطلب ارتفع على أسطوانات البروبان والمياه المعبأة ومعدات التخييم، فيما أشارت "كوستكو" إلى تنامي إقبال المتسوقين على شراء الأرز والأطعمة المعلبة وغيرها من السلع القابلة للتخزين لفترات طويلة.

بدورها، أكدت شركة "تراكتور سبلاي" أن مبيعات المولدات الكهربائية وخزانات تخزين السوائل وملحقات البروبان تسجل نمواً ملحوظاً هذا العام، مشيرة إلى أن هذه الفئات أصبحت تنمو بوتيرة تفوق معظم مجموعات المنتجات الأخرى للمرة الأولى، وفقا لوكالة بلومبرغ نيوز العالمية.

من ظاهرة هامشية إلى سلوك استهلاكي واسع

وبحسب وكالة بلومبرغ نيوز، يرى نيك مودي، المحلل لدى "آر بي سي كابيتال ماركتس"، أن مزيجاً من الرسائل الحكومية والقلق المنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي ساهم في نقل ظاهرة الاستعداد للطوارئ من الهامش إلى التيار الرئيسي للاستهلاك الأميركي.

وأوضح مودي أن إحدى الشرارات الأساسية كانت توجيهاً صادراً عن وزارة الدفاع الأميركية في أواخر سبتمبر بشأن الجاهزية العسكرية، جرى تفسيره بصورة خاطئة على منصات التواصل الاجتماعي، لا سيما "تيك توك"، باعتباره مؤشراً لاحتمال انقطاع واسع للكهرباء يستمر 90 يوماً.

كما ساهمت حملات الاستعداد للطوارئ التي شهدتها عدة دول، من بينها بريطانيا وألمانيا واليابان والنرويج، في تعزيز القلق لدى المستهلكين.

وقال مودي إن وسائل التواصل الاجتماعي لعبت دوراً محورياً في نشر هذه المخاوف عالمياً وتسريع انتشارها.

سلسلة أعطال غذّت المخاوف

وجاءت هذه الموجة من القلق بالتزامن مع سلسلة من الأعطال التقنية التي شغلت الرأي العام خلال الأسابيع الأخيرة.

فقد تعرضت خدمات البريد الإلكتروني "أوتلوك" التابعة لمايكروسوفت وعدد من أدوات الإنتاجية لعطل مفاجئ بسبب خلل تقني. كما شهد قطاع الطيران الأميركي اضطرابات أدت إلى تعليق رحلات جوية، في حين واجه عملاء بنك "جي بي مورغان تشيس" صعوبات في تحويل الأموال.

ولم تكن "آبل" بعيدة عن القائمة، إذ واجهت هي الأخرى مشكلات تشغيلية، كما تعرضت شبكة اتصالات داخلية سرية تستخدمها وكالة الأمن القومي الأميركية لانقطاع مفاجئ، ما زاد من حالة القلق بشأن موثوقية الأنظمة الرقمية التي تعتمد عليها الاقتصادات الحديثة.

ورغم تأكيد السلطات الأميركية أن هذه الحوادث غير مرتبطة بأعمال عدائية أو هجمات منسقة، فإن المخاوف بين المستهلكين لم تتراجع بالقدر نفسه.

الذكاء الاصطناعي يزيد القلق

إلى جانب الأعطال التقنية، تتزايد المخاوف من الدور الذي قد يلعبه الذكاء الاصطناعي في المستقبل، سواء من خلال تمكين جهات معادية من تنفيذ هجمات إلكترونية أكثر تعقيداً أو عبر تسريع اكتشاف الثغرات الأمنية.

ويعكس استطلاع أجرته جامعة كوينيبياك هذا المزاج المتوتر، إذ أظهر أن 73 بالمئة من الأميركيين يشعرون بالقلق من أن تشكل أنظمة الذكاء الاصطناعي المستقبلية تهديداً وجودياً للبشرية.

وفي المقابل، يرى عدد من الخبراء أن بعض الأعطال الأخيرة قد تكون نتيجة مباشرة لقيام المؤسسات بتحديث أنظمتها وبرمجياتها بسرعة أكبر لسد الثغرات الأمنية التي أصبحت أدوات الذكاء الاصطناعي قادرة على اكتشافها بوتيرة غير مسبوقة.

هل يتحول التخزين إلى شراء بدافع الذعر؟

حتى الآن، يصف محللو السوق موجة التخزين الحالية بأنها عامل دعم محدود لبعض المنتجات مثل الأغذية الجافة والبروتينات طويلة الأجل والسلع الأساسية القابلة للتخزين.

لكن التحذيرات تتزايد من أن أي صدمة جيوسياسية جديدة أو هجوم إلكتروني على بنية تحتية حيوية أو تصعيد في التحذيرات الرسمية قد يدفع المستهلكين للانتقال سريعاً من التخزين الاحترازي إلى الشراء بدافع الذعر.

وفي حال تحقق أحد هذه السيناريوهات، قد تجد شركات التجزئة نفسها أمام موجة طلب استثنائية تعيد تشكيل أنماط الإنفاق الاستهلاكي، ولو بصورة مؤقتة، في أكبر اقتصاد في العالم.