نقلت وكالة بلومبرغ نيوز عن مصدر مطلع قوله إن شركة التكنولوجيا الأميركية ألفابت مالكة شركة غوغل تعتزم جمع ما يصل إلى 6 مليارات دولار كندي (4.2 مليار دولار أميركي) من بيع سندات في السوق الكندية، بعد ستة أشهر من بيع أول سندات لها في هذه السوق.
وأضاف المصدر أن الطرح سيتم على 4 شرائح، منها شريحة بعائد متغير، و3 شرائح بعوائد ثابتة، حيث تتراوح آجال الشرائح الأربع بين 3 سنوات و4 سنة، ومن المتوقع أن يكون حجم كل شريحة منها مليار دولار كندي على الأقل، مع احتمال وصول حصيلة الطرح إلى 6 مليارات دولار كندي.
ويعد طرح السندات الكندية جزءا من عملية الاقتراض متعددة العملات التي تقوم بها شركة ألفابت عبر الأسواق الدولية مثل اليورو والجنيه الإسترليني والدولار الأسترالي للمساعدة في تمويل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات وشراء الرقائق الإلكترونية.