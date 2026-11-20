وأضاف المصدر أن الطرح سيتم على 4 شرائح، منها شريحة بعائد متغير، و3 شرائح بعوائد ثابتة، حيث تتراوح آجال الشرائح الأربع بين 3 سنوات و4 سنة، ومن المتوقع أن يكون حجم كل شريحة منها مليار دولار كندي على الأقل، مع احتمال وصول حصيلة الطرح إلى 6 مليارات دولار كندي.

ويعد طرح السندات الكندية جزءا من عملية الاقتراض متعددة العملات التي تقوم بها شركة ألفابت عبر الأسواق الدولية مثل اليورو والجنيه الإسترليني والدولار الأسترالي للمساعدة في تمويل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات وشراء الرقائق الإلكترونية.