وجاء في الرسالة: "نخطط الآن لإلغاء ما مجموعه ألف وظيفة بدوام كامل في قطاع لوفتهانزا إيرلاينز بمركزي عملياتنا في فرانكفورت وميونخ". ووقع الرسالة الرئيس التنفيذي للشركة، ينس ريتر، وأربعة مسؤولين آخرين.

ولم يتضح بعد موعد تنفيذ تخفيض الوظائف أو الكيفية التي ستتم بها، وما إذا كانت جزءا من خطة خفض سبق الإعلان عنها.

فقبل نحو عام، أعلنت مجموعة لوفتهانزا خططا لإلغاء نحو 4 آلاف وظيفة إدارية. ورفضت الشركة تقديم مزيد من التعليقات على الرسالة الداخلية، عندما طُلب منها ذلك مساء الخميس.

ووفقا للرسالة، تخطط شركة الطيران أيضا لمواصلة خفض السعة التشغيلية على الرحلات قصيرة ومتوسطة المدى. وتعتزم تقليص عدد طائرات عائلة "إيرباص إيه 320" التي تشغلها "لوفتهانزا إيرلاينز"، واستبدال بعضها جزئيا بطائرات إضافية من طراز "إيرباص إيه 220"، الأكثر حداثة وكفاءة في استهلاك الوقود.

وعزت الإدارة هذه التغييرات إلى الخسائر المستمرة. وسجلت "لوفتهانزا إيرلاينز" خسارة تشغيلية، وفقا لمعيار الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب، بلغت 180 مليون يورو (197 مليون دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026.

وكتبت الإدارة: "خسرنا في المتوسط 20 مليون يورو شهريا خلال الأشهر التسعة الأولى". وأضافت أن العلامة التجارية الرئيسية للشركة أخفقت في تحقيق أرباح للعام الثالث على التوالي.

وجاء في الرسالة: "لا تتمتع لوفتهانزا إيرلاينز حاليا بالقدرة التنافسية من حيث هيكل التكاليف والكفاءة والإنتاجية".

وكانت مجموعة لوفتهانزا توظف نحو 67 ألفا و100 شخص في ألمانيا بنهاية عام 2025، بزيادة تقارب 1% مقارنة بالعام السابق.