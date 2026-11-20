وتراجع مؤشر "إم إس سي آي - MSCI" العالمي لجميع الدول، الذي يقيس أداء أسواق الأسهم حول العالم، بنسبة 0.6 بالمئة، متجهاً نحو تسجيل خسائر للجلسة السابعة على التوالي، في أطول سلسلة تراجع منذ سبتمبر 2023.

وفي آسيا، هبط مؤشر "إم إس سي آي" لأسهم المنطقة بنسبة 3.4 بالمئة، متجهاً لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ مارس 2020، فيما امتدت خسائر مؤشر الأسواق الناشئة من ذروته المسجلة في يونيو إلى نحو 20 بالمئة، ما يضعه على أعتاب الدخول في سوق هابطة، وهو تراجع لا يقل عن 20 بالمئة من أعلى مستوى.

وتزايدت الضغوط على قطاع التكنولوجيا مع استمرار موجة البيع في أسهم الذكاء الاصطناعي، إذ تراجع سهم شركة "أنثروبيك"، المطورة لروبوت الدردشة "كلود"، بنسبة 4.7 بالمئة في التداولات الممتدة بعد الإغلاق، إلى 92.60 دولار، لينخفض دون أدنى مستوى سجله خلال أولى جلسات تداوله الخميس، رغم نجاح الشركة في تنفيذ أكبر اكتتاب عام أولي في العالم.

ولم ينجح الإدراج القياسي لـ"أنثروبيك" في تبديد المخاوف بشأن آفاق الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، إذ بات المستثمرون يتساءلون عما إذا كانت العوائد المستقبلية ستبرر الإنفاق والاقتراض الضخمين لتمويل طفرة التكنولوجيا، التي ساهمت في دفع أسواق الأسهم العالمية إلى مستويات قياسية.

وقال كريس ويستون، رئيس الأبحاث في مجموعة "بيبرستون"، لوكالة بلومبرغ نيوز، إن الأسواق غير راضية بوضوح عن التطورات الحالية، وإن الذكاء الاصطناعي يقع في صميم موجة البيع، مضيفاً أن المشهد العام للأسواق يثير القلق.

الملاذات الآمنة تستقطب المستثمرين

وأدى تدهور شهية المخاطرة إلى زيادة الإقبال على السندات الحكومية، مع تراجع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، بمقدار 3 نقاط أساس إلى 5.01 بالمئة.

وفي المقابل، استقر مؤشر بلومبرغ للدولار قرب أعلى مستوياته منذ أبريل 2025، بينما اتجه الذهب والفضة لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ مارس، بالتزامن مع تفاقم خسائر النحاس.

وعلى صعيد العقود الآجلة للأسهم الأميركية، تراجعت عقود مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 0.5 بالمئة، ما يشير إلى احتمالات استمرار خسائر المؤشر، الذي سجل أطول سلسلة تراجع منذ عام 2024.

كما انخفضت عقود مؤشر "ناسداك 100" بنسبة 0.9 بالمئة، بعدما أغلق المؤشر الأساسي عند أدنى مستوياته منذ أبريل، فيما أشارت العقود الآجلة للأسهم الأوروبية إلى افتتاح منخفض بنحو 1.5 بالمئة.

وفي آسيا، كانت أسهم شركات التكنولوجيا الأكثر تضرراً، إذ تراجع مؤشر تايوان للأسهم بنسبة 6.5 بالمئة، وهبط مؤشر كوريا الجنوبية بنسبة 5.3 بالمئة، فيما انخفض مؤشر "نيكاي 225" الياباني بنسبة 4.9 بالمئة، مع تراجع أسهم سوفت بنك بنحو 14 بالمئة.

وقال تيم ووترر، كبير محللي الأسواق في شركة "كيه سي إم تريد"، لوكالة بلومبرغ نيوز، إن الأسواق الآسيوية تشهد تحولاً واضحاً نحو تجنب المخاطر، في ظل تضافر عدة مخاوف تضغط على معنويات المستثمرين، من بينها التساؤلات المستمرة بشأن جدوى الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن المتعاملين يتجهون بوضوح نحو الأصول الأكثر أماناً.

وأضاف أن محدودية تأثير اكتتاب "أنثروبيك" الإيجابي على بقية السوق، إلى جانب ميل مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي نحو التشدد النقدي، يساهمان أيضاً في الضغط على الأسواق.

الذهب والفضة تحت ضغط.. والنفط يخالف الاتجاه

وفي أسواق السلع، ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف، رغم اتجاه العقود الآجلة لتسجيل تراجع للأسبوع الثالث على التوالي، وسط موازنة المتعاملين بين مخاطر تجدد الضربات الأميركية على إيران من جهة، ووفرة الإمدادات في الأسواق من جهة أخرى.

وتداول خام برنت فوق 92 دولاراً للبرميل، متراجعاً بأكثر من 3 بالمئة خلال الأسبوع، فيما اقتربت العقود الأكثر نشاطاً لخام غرب تكساس الوسيط من 83 دولاراً للبرميل.

أما الذهب، فتراجع بنسبة 2.6 بالمئة الجمعة إلى نحو 3530 دولاراً للأونصة، متجهاً لتسجيل خسائر أسبوعية تقارب 9 بالمئة، في أسبوع هبطت خلاله الأسعار إلى أدنى مستوياتها منذ سبتمبر 2025.

كما تراجعت الفضة بنحو 15 بالمئة خلال الفترة نفسها، وسط ضغوط ناجمة عن موجة البيع في الأسواق وتزايد التوقعات باستمرار السياسة النقدية المتشددة.

وفي المقابل، كانت سندات الخزانة الأميركية تتجه نحو تسجيل أطول موجة صعود في نحو خمسة أشهر، مع تزايد الطلب عليها باعتبارها ملاذاً آمناً في أوقات اضطراب الأسواق.

وقال كينيث كرومبتون، رئيس استراتيجية أسعار الفائدة في بنك "ناشونال أستراليا"، لوكالة بلومبرغ نيوز، إن استمرار تراجع عوائد السندات، بالتزامن مع ضعف مؤشرات الأسهم الآسيوية والعقود الآجلة الأميركية، يشير إلى استمرار موجة العزوف عن المخاطرة التي بدأت خلال التداولات السابقة.

الدولار يستفيد من اكتتاب أنثروبيك

واتجه الدولار لتسجيل مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، مستفيداً من الطلب المتزايد عليه، في ظل تحويل مستثمرين حول العالم عملاتهم إلى الدولار للمشاركة في الاكتتاب العام القياسي لشركة "أنثروبيك".

وكان سهم الشركة قد أغلق في أولى جلسات تداوله مرتفعاً بنسبة 17 بالمئة فوق سعر الطرح، حتى مع إعلان شركة "أبل" أنها تعمل على تطوير وكيل ذكاء اصطناعي خاص بها.

وجاء اكتتاب "أنثروبيك" بعد أسابيع من التداولات المضطربة في أسواق الأسهم، وسط مجموعة من المخاوف، تشمل تداعيات خروج الرئيس التنفيذي السابق لـ"إنفيديا" من منصبه، وتأثير ذلك على دور الشركة بوصفها أحد أبرز الداعمين لمنظومة الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن فوز الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي الأميركية، وما قد يترتب عليه من تغييرات في البيئة التنظيمية للقطاع.

وقالت تشارو تشانانا، كبيرة استراتيجيي الاستثمار في "ساكسو ماركتس"، إن المستثمرين يتساءلون عما إذا كانت تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة تتحول إلى تكنولوجيا ناجحة للغاية، لكنها في الوقت نفسه تصبح نشاطاً تجارياً أكثر صعوبة من حيث تحقيق عوائد استثمارية جذابة.

وأضافت أن التقارير المتعلقة بتطوير "أبل" وكيلاً خاصاً بها للذكاء الاصطناعي تعزز هذه المخاوف.

تحركات الشركات: سبيس إكس تستعد لاقتراض 32 مليار دولار

وعلى صعيد أخبار الشركات، تدرس شركة "سبيس إكس" التابعة لإيلون ماسك طرح سندات دين بقيمة لا تقل عن 32 مليار دولار، ضمن صفقة أكبر لتمويل شراء الرقائق الإلكترونية، كانت الشركة قد أبرمتها مؤخراً.

وفي تطور آخر، فتحت ولاية كاليفورنيا تحقيقاً بشأن شركة "إنفيديا"، للتحقق مما إذا كانت الصين قد حصلت بصورة غير قانونية على أي من رقائقها المتقدمة أو معلوماتها السرية.