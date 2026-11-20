وأضافت الشركة أن هامشها التشغيلي الأساسي وهو مقياس للربحية، يسير على مسار التعافي لأكثر من 40 بالمئة بحلول 2029.

ورفعت الشركة توقعاتها لأعلى مبيعات سنوية لعقار "كيسيمبتا"، وهو دواء لعلاج التصلب المتعدد، إلى 8 مليار دولار من 6 مليار دولار.

كما رفعت توقعاتها لعقار السرطان "سكيمبليكس" ولعقار "ليكفيو" الذي يخفض الكوليسترول إلى 5 مليارات لكل منهما من 4 مليارات دولار.

وقالت "نوفارتس" إن 9 منتجات أو مجموعات منتجات موجودة بالفعل في السوق يمكن أن يحقق كل منها مبيعات سنوية تتراوح بين 3 مليار و10 مليار دولار في ذروتها.