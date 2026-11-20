وأغلقت أسهم "أنثروبيك" عند نحو 97 دولاراً، مقارنة بسعر الطرح البالغ 83 دولاراً للسهم، والذي حددته الشركة الأربعاء، متجاوزاً بالفعل النطاق السعري المتوقع للاكتتاب.

وكان السهم قد افتتح التداولات عند 111.50 دولاراً، ما رفع القيمة السوقية للشركة لفترة وجيزة إلى نحو تريليوني دولار.

وجاء هذا الأداء القوي في يوم صعب للأسواق الأميركية، إذ أنهى مؤشر ناسداك، المثقل بأسهم التكنولوجيا، ومؤشر "ستاندرد آند بورز 500" التداولات على انخفاض تجاوز 2 بالمئة لكل منهما.

وجمعت "أنثروبيك" 81.3 مليار دولار من خلال الطرح العام الأولي، في اكتتاب قياسي، وقدّر سعر الطرح قيمة الشركة بنحو 1.5 تريليون دولار، مع احتساب خيارات أسهم الموظفين والأسهم المقيدة. وارتفعت قيمتها السوقية عند إغلاق تداولات الخميس إلى نحو 1.8 تريليون دولار وفقاً لاحتساب الأسهم بعد التخفيف الكامل، مقارنة بنحو 1.3 تريليون دولار عند احتساب الأسهم القائمة فقط.

ويمثل الإدراج محطة بارزة في طفرة الذكاء الاصطناعي، إذ تحولت شركة تأسست قبل خمس سنوات على يد مجموعة من الموظفين السابقين في "أوبن إيه آي"، الذين غادروها بسبب مخاوف تتعلق بسلامة الذكاء الاصطناعي، إلى أولى الشركات الكبرى المطورة لنماذج الذكاء الاصطناعي التي تدرج أسهمها في وول ستريت، بقيمة تنافس شركات تكنولوجيا عريقة تمتد جذورها لعقود.

كما جعل الاكتتاب آلاف الموظفين في "أنثروبيك" من أصحاب الملايين، وحقق مكاسب كبيرة لشركات رأس المال المغامر في وادي السيليكون التي راهنت على الشركة، رغم أنها كانت في وقت سابق متأخرة عن منافسين مثل "أوبن إيه آي" و"غوغل".

ويتيح الإدراج، تحت الرمز "ANT"، للمستثمرين الأفراد للمرة الأولى فرصة الاستثمار المباشر في شركة كبرى متخصصة في الذكاء الاصطناعي ومستقلة عن شركات التكنولوجيا الأخرى.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، داريو أمودي، خلال فعالية في مقر ناسداك بساحة تايمز سكوير في نيويورك، إن الإدراج "يضع الشركة اليوم في وضع مالي أقوى، وهو ما يعزز تصميمنا على القيام بالأمور الصحيحة"، مشدداً على أولوية تطوير ذكاء اصطناعي آمن.

وتجاوز اكتتاب "أنثروبيك" بذلك الطرح العام الأولي لشركة "سبيس إكس"، المملوكة لإيلون ماسك، والذي جمعت من خلاله 75 مليار دولار في يونيو، عند تقييم بلغ 1.77 تريليون دولار.

وارتفع إجمالي حصيلة اكتتاب "سبيس إكس" لاحقاً إلى 86 مليار دولار، بعد ممارسة الجهات القائمة على تغطية الطرح خيار شراء أسهم إضافية.

إقبال استثنائي رغم مخاوف فقاعة الذكاء الاصطناعي

ومنحت "أنثروبيك" الجهات القائمة على تغطية اكتتابها خياراً مماثلاً لشراء أسهم إضافية، وهو ما قد يرفع إجمالي حصيلة الطرح إلى نحو 93.5 مليار دولار.

وقال آرت هوغان من شركة "بي. رايلي لإدارة الثروات" لوكالة فرانس برس، إن هذا الإدراج قد يشكل "نفساً جديداً" لقطاع التكنولوجيا، ويساعد المستثمرين على تجاوز حالة الضبابية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي التي سادت الأسواق خلال الأسابيع الماضية.

ويأتي الإقبال القوي على أسهم الشركة في وقت تشهد فيه أسهم الذكاء الاصطناعي تقلبات حادة، وسط تساؤلات المستثمرين بشأن قدرة الإنفاق الضخم على هذه التكنولوجيا على تحقيق عوائد تبرر الاستثمارات المتزايدة.

وتعرضت شركة "إنفيديا"، عملاق صناعة الرقائق الإلكترونية والمحور الرئيسي لطفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، لضغوط بعد استقالة رئيسها التنفيذي جنسن هوانغ، على خلفية فضيحة تجسس أثارت جدلاً بشأن علاقته بامرأة تشتبه الاستخبارات الأميركية في أنها جاسوسة صينية.

وتُعد نماذج "كلود" التي تطورها "أنثروبيك" من بين أقوى نماذج الذكاء الاصطناعي في العالم، إذ تحظى بتقدير واسع لقدراتها على حل المشكلات، لكنها تثير في الوقت نفسه مخاوف من قدرتها على إحداث اضطرابات اجتماعية وإزاحة العمالة البشرية في عدد من القطاعات.

وسجلت إيرادات الشركة، التي لم يتجاوز عمرها خمس سنوات، نمواً بوتيرة نادراً ما تحققها شركات أميركية، لتصل إلى 17 مليار دولار في الربع الثالث، مقارنة بنحو 1.4 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

ويأتي جزء كبير من هذه الإيرادات من العملاء الذين يدفعون مقابل استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي في كتابة الشيفرات البرمجية وتطويرها، في حين تظل التكلفة الهائلة لتوفير القدرة الحاسوبية اللازمة لتشغيل هذه النماذج أحد أبرز التساؤلات التي تواجه المستثمرين.

من "أوبن إيه آي" إلى وول ستريت

أسس داريو أمودي وشقيقته دانييلا، رئيسة الشركة، "أنثروبيك" عام 2021، بالتعاون مع عدد من زملائهما السابقين في "أوبن إيه آي"، الشركة المطورة لـ"تشات جي بي تي"، بعد مغادرتهم الأخيرة.

ووصفت دانييلا أمودي، في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي الأميركية"، إدراج الشركة بأنه "محطة بالغة الإثارة"، لكنها شددت على أنه ليس سوى محطة واحدة في مسيرة الشركة.

وأضافت: "سنستيقظ غداً وسنكون الشركة نفسها".

وتضمن ملف الاكتتاب العام تفاصيل موسعة بشأن المخاطر المحتملة للتكنولوجيا، في انعكاس لتركيز الشركة المعلن على السلامة، بالتزامن مع مواصلة تطوير نماذج أكثر قوة وتقدماً.

وحذر الملف من أن أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة "قد تشكل مخاطر كارثية أو تهديدات وجودية للمجتمع".

لكن منتقدين يتهمون الشركة باستخدام خطاب السلامة غطاءً لإطلاق تقنيات تزداد قوة، في الوقت الذي تقدم فيه نفسها باعتبارها الجهة المسؤولة عن قيادة قطاع تسعى في الوقت نفسه إلى تصدره.

وفي مؤشر على استمرار الجدل بشأن مستقبل القطاع، تجمع نحو 12 محتجاً خارج مقر ناسداك الخميس، ورددوا هتافات معارضة للاكتتاب، محذرين من انفجار فقاعة الذكاء الاصطناعي.