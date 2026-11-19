وبين هذه الأرقام وتصريحات رئيس قطاع المؤسسات في "أوبن إيه آي" (OpenAI) لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فاروق الحمزاوي لـ"سكاي نيوز عربية"، يبرز سؤال يشغل المختصين: كيف بلغت الإمارات هذه المرتبة، وإلى أين تمضي؟

صدارة عالمية بفارق كبير

جاءت سنغافورة ثانية بنسبة 64.3 بالمئة. أما في الإمارات، فارتفعت النسبة من 59.4 بالمئة في النصف الأول من 2025 إلى 64 بالمئة، ثم إلى 70.1 بالمئة في الربع الأول من 2026، لتصبح أول اقتصاد في العالم يتجاوز عتبة 70 بالمئة.

أرقام تسندها بنية تحتية

تقدّر "بي دبليو سي" أن يسهم الذكاء الاصطناعي بنحو 96 مليار دولار في الناتج المحلي للإمارات بحلول 2031، أي ما يعادل 13.6 بالمئة. ويسند ذلك 35 مركز بيانات تشغيلياً، وفق "مجموعة بوسطن الاستشارية"، إضافة إلى مجمّع للذكاء الاصطناعي في أبوظبي بطاقة مخططة تبلغ 5 غيغاواط.

مقارنة إقليمية شبه معدومة

ويرى الحمزاوي أن التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي في الإمارات لا يكاد يقارن بما تحقق في مجالات أخرى بالمنطقة، مشيراً إلى امتداد هذا التقدم إلى القطاعات المالية والمؤسسات الحكومية ومجالات الطاقة

ويستشهد في هذا السياق بشركة "أدنوك" ورؤيتها المتقدمة في الطاقة ومشروعاتها الكبرى في القطاع. ويشير إلى إمكان تحويل القطاع إلى الاعتماد على الذكاء الاصطناعي بشكل يفوق ما هو قائم في دول أخرى. ويضيف أن المؤسسات في أبوظبي، مع حكومة أبوظبي، تعتمد بدورها على الذكاء الاصطناعي، وأن مجالات كثيرة أخرى يمكن الاستعانة فيه بالتقنية بما يحقق تفوقاً كبيراً فيها جميعاً.

الأثر الاقتصادي يبدأ من طريقة العمل

وعن الإمكانات التي تؤهل المنطقة والإمارات للريادة العالمية في تبني التكنولوجيا، يرى الحمزاوي أن من أهم مجالات الأثر الاقتصادي للذكاء الاصطناعي تغييرَ الطرق التي يعمل بها الأفراد، وهي في رأيه "نقطة بداية جيدة". ويقول إن نجاح ذلك في تغيير طرق عمل الناس سيكون خير استعمال وخير استغلال للتكنولوجيا.

ويوضح أن هذا قد يتيح إنجاز ما كان يستغرق يوماً كاملاً أو نصف يوم على الأقل في خمس دقائق أو عشر. ويؤكد أن هذه الأمثلة قابلة للتطبيق في شركات أخرى، ومنها "أدنوك" وشركات حكومة أبوظبي، وأن الأمر ينطبق تقريباً على مجالات أخرى يمكن التوسع فيها.

ويلفت إلى ما توافر للمستهلكين في السنوات الماضية من أدوات وقدرات على استعمال التكنولوجيا. ويقول إن هذه الأدوات تُستخدم في مجالات عديدة بحسب قدرات المستخدمين، سعياً إلى تحقيق أفضل أثر في كل مجال.

"أدنوك": مهارات الموظفين وحقول النفط

وردّاً على سؤال عن أبرز تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير صناعة "أدنوك" وعملياتها التشغيلية، وهي من أوائل الشركات الإماراتية التي أدمجته في قطاع الطاقة، يقسّم الحمزاوي الإجابة إلى مجالين أساسيين:

المحور الأول هو رفع مهارات الموظفين وقدراتهم في استعمال الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته. ويقول إن عدد الموظفين القادرين على استخدامه بمهارة كبيرة قد يزيد على 20 ألفاً.

هو رفع مهارات الموظفين وقدراتهم في استعمال الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته. ويقول إن عدد الموظفين القادرين على استخدامه بمهارة كبيرة قد يزيد على 20 ألفاً. المحور الثاني هو فهم كيفية الاستفادة المثلى من هذه التقنية وتطبيقها في مجال العمل، سواء في الطاقة أو غيرها، ولا سيما في تطوير حقول النفط. ويضيف أن التفكير ينصب على القواعد التي تسرّع تطبيقات هذا الاستخدام، بما يحقق كفاءة التكلفة ويمكّن من تطبيقه في مجالات عديدة.

طموح مفتوح على المستقبل

ويختم الحمزاوي بأن المرحلة المقبلة تتطلب طموحاً، مؤكداً أن لديهم توقعات وطموحات لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات عديدة مستقبلاً.