هذا التشخيص قدّمته لبنى بوظة، رئيسة قسم الاقتصاد في سكاي نيوز عربية، مؤكدةً أن استمرار النزيف العسكري والجيوسياسي الراهن يمثّل في جوهره استنزافاً اقتصادياً حاداً يهدد استقرار الاقتصاد العالمي بأكمله.

خريطة الحروب والضغوط الهيكلية.. نزيف اقتصادي متصاعد

أوضحت بوظة أن العالم يتكبّد حالياً تداعيات قاسية ناجمة عن حروب وأزمات هيكلية متزامنة، أبرزها:

الحرب الروسية الأوكرانية: وما أفرزته من عقوبات تاريخية على موسكو، واضطرابات حادة في أسواق الطاقة، وسلاسل إمداد القمح والمغذيات الزراعية.

حرب إيران وأزمة مضيق هرمز: وما يشكله التوتر في المنطقة من تهديد مباشر لشرايين إمداد النفط والغاز، فضلاً عن سلع استراتيجية كالهيليوم والألومنيوم.

تباطؤ القارة العجوز: تراجع معدلات النمو في أوروبا، مترافقاً مع انحسار ملحوظ في ثقلها الاقتصادي والسياسي عالمياً.

قنبلة الديون العالمية: بلوغ ديون الحكومات والشركات مستويات قياسية غير مسبوقة في التاريخ، ما يضيّق هامش المناورة المالية.

المواجهات التجارية والتكنولوجية: الاستنزاف الضخم في سباق الهيمنة على الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الحرب التجارية الشاملة التي يقودها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد الحلفاء والخصوم على حد سواء.

أزمات الموارد الأساسية: تصاعد مخاطر الأمن المائي والغذائي، والتي تحولت إلى مهددات رئيسية للاستقرار الدولي.

قمة واشنطن وبكين.. حوار فرضه الواقع لا "حسن النية"

وحول التحركات الدبلوماسية والقمة التي تجمع قطبي الاقتصاد العالمي، الولايات المتحدة والصين، شددت لبنى بوظة على أن البلدين يستحوذان معاً على نصف الناتج الاقتصادي العالمي، مما يجعل أي انزلاق من مربع المنافسة إلى التصادم المباشر خسارة محققة للعالم أجمع.

وبيّنت بوظة أن هذا الحوار لم يأتِ بدافع "حسن النية" المجرد، بل فرضته حتمية الواقع بعدما استنفد الطرفان أدوات الحصار والضغوط، ولم يعد أمامهما مفر من المواجهة الصريحة والحديث المباشر.

ولفتت في هذا السياق إلى وجود رغبة أميركية واضحة في أن توظف بكين وموسكو ثقلهما للضغط على طهران نحو التهدئة، انطلاقاً من إدراك واشنطن أن اندلاع حرب مفتوحة لا يخدم المصالح الأميركية.

الثقل الصناعي للصين وحصانتها في معركة الطاقة

وفي تقييمها لقدرة بكين على الصمود أمام موجات الاستنزاف الدولي، أشارت رئيسة قسم الاقتصاد في سكاي نيوز عربية إلى أن الاقتصاد الصيني راكم نمواً مطّرداً منذ عام 1979، مكّنه من الإمساك بمفاصل قطاعات عالمية استراتيجية:

الهيمنة الصناعية: تستحوذ الصين على 30 بالمئة من الإنتاج الصناعي العالمي، في وقت تحوّل فيه ثقل الاقتصاد الأميركي نحو قطاع الخدمات.

ثورة السيارات الكهربائية: تنتج المصانع الصينية نحو 21 بالمئة من إجمالي السيارات الكهربائية في العالم.

احتكار المعادن النادرة: تسيطر بكين على 70 بالمئة من الإنتاج العالمي للمعادن النادرة الحيوية لصناعات الدفاع والتكنولوجيا والفضاء، والأهم أنها تتحكم في 90 بالمئة من قدرات معالجتها وتكريرها عالمياً.

الريادة في الطاقة النظيفة: تستحوذ الصين على 80 بالمئة من صادرات الألواح الشمسية عالمياً، مدعومةً باستثمارات ضخمة في الطاقة البديلة (مثل مشروع "الشمس الصناعية") وتطوير الذكاء الاصطناعي، وهو تنويع يمنحها حصانة ومرونة عالية في مواجهة تقلبات أسعار النفط التقليدي.

الأسواق المالية.. لا تسعير لاتفاقات "على الورق"

واختتمت لبنى بوظة تحليلها بالإشارة إلى حالة التذبذب التي تسيطر على أسعار النفط والذهب والأسواق المالية، حاسمةً الموقف بالتأكيد على أن الأسواق لن تقوم بتسعير أي قرارات أو تفاهمات سياسية تبقى مجرد "حبر على ورق".

وأكدت أن الأسواق العالمية لن تستعيد هدوءها أو تتفاعل بإيجابية مستدامة إلا حين تلمس اتفاقات فعلية تُترجم إلى خطوات ملموسة على أرض الواقع، موضحةً أن التحركات السعرية الراهنة لا تعدو كونها مضاربات ورهانات مؤقتة بانتظار اليقين.