وأضاف بيلي في مؤتمر بلندن إنه إذا أبقت حرب إيران أسعار الطاقة مرتفعة، ستصبح "التأثيرات التضخمية المستمرة أكثر احتمالا، وستكون زيادة أسعار الفائدة مطلوبة".

وفي وقت سابق الشهر الحالي، رفع بنك إنجلترا المركزي سعر الفائدة الرئيسية لأول مرة منذ 3 سنوات، بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4 بالمئة بحسب وكالة بلومبرغ نيوز.

ومن المتوقع زيادة الفائدة مرة أخرى بحلول فبراير المقبل بحسب توقعات الأسواق، مع زيادة الفائدة مرتين خلال الصيف المقبل. وأشار العديد من أعضاء لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي إلى احتمال زيادة الفائدة مرة أخرى خلال الشهور المقبلة.

وردا على الأسئلة بعد بيانه في المؤتمر الصحفي، قال بيلي إنه في حين كان البنك المركزي يتوقع في وقت سابق من العام الحالي وصول معدل التضخم في بريطانيا إلى 5 بالمئة أو أكثر، فإنه من المتوقع الآن أن يكون معدل التضخم أقل من هذه التوقعات، بسبب انخفاض أسعار الطاقة نسبيا.

ويحاول البنك المركزي خفض التضخم إلى المستوى المستهدف وهو 2 بالمئة كحد أقصى، دون أن يؤدي ذلك إلى الإضرار بالاقتصاد.

وقال إنه يعتقد أن المستويات الحالية لأسعار الفائدة تعرقل النمو الاقتصادي.

ويأتي ذلك في حين أعلن مكتب الإحصاء الوطني، أمس الأربعاء، ارتفاع أسعار المستهلك بنسبة 3.6 بالمئة سنويا خلال الشهر الماضي، مقابل ارتفاعها بنسبة 3.5 بالمئة خلال سبتمبر الماضي، لتسجل بذلك رابع زيادة متتالية، بحسب ما أوردته وكالة "بلومبرغ".

وجاءت الزيادة متوافقة مع توقعات خبراء الاقتصاد.

وتمنح أرقام التضخم - التي جاءت أقل بقليل من توقعات "بنك إنجلترا" وكانت 3.7 بالمئة - المسؤولين نوعا من الاطمئنان بأن صدمة أسعار الطاقة العالمية لم تصل بعد إلى قطاعات أخرى من سلة الاستهلاك.