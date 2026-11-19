وقال ترامب: "نحن نصنع التاريخ بالفعل"، مشيراً إلى أن القادة الثلاثة يتحملون مسؤولية خاصة للحفاظ على قنوات الحوار مفتوحة. وأضاف أن الاجتماع سيتناول ملفات الأسلحة النووية والحرب في أوكرانيا والمحكمة الجنائية الدولية.

من جانبه، شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن الدول الثلاث تمثل القوى المنتصرة في الحرب العالمية الثانية، وأنها تتحمل مسؤولية الحفاظ على منظومة القانون الدولي التي تأسست في أعقاب تلك الحرب وتعزيزها.

وجرت هذه المحادثات الثلاثية، التي تجمع للمرة الأولى القوى النووية الرئيسية في العالم، الخميس، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ "أبيك"، في مدينة شنجن الصينية.

وأثار الاجتماع مخاوف في أوروبا وخارجها من احتمال سعي الرئيس الأميركي واثنين من أبرز خصوم الولايات المتحدة التقليديين إلى إعادة تقسيم العالم إلى مناطق نفوذ، وفرض رؤيتهم على السياسات الدولية.

وتبدو هذه المخاوف أكثر حدة في العواصم الغربية، حيث يُنظر إلى بوتين على نطاق واسع باعتباره شخصية منبوذة بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، فيما يعترض كثيرون على استقباله وتكريمه في محفل دولي بهذا الحجم.

العلاقات الشخصية في صدارة المشهد

يحرص ترامب باستمرار على الإشارة إلى علاقاته الشخصية الجيدة مع قادة العالم باعتبارها عاملاً مؤثراً في تحقيق نتائج سياسية. وفي وقت سابق الخميس، قلل من أهمية المخاوف المرتبطة باجتماعه مع شي وبوتين في الوقت نفسه، قائلاً لشبكة "فوكس نيوز" إن القائدين "يعملان معاً، وتربطهما علاقة".

وأشار إلى الاستقبال الودي الذي حظي به من الرئيس الصيني أمس الأربعاء، واصفاً علاقتهما بأنها "رائعة"، كما أطلق على بوتين لاحقاً وصف "صديقي".

وبحسب وكالة بلومبرغ، نيوز، فإن الملفات المطروحة على طاولة المحادثات تشمل المساعي الأميركية المتجددة للتوصل إلى تسوية للحرب في أوكرانيا، إلى جانب الصراع في الخليج، الذي لا يزال مشتعلاً بعد تسعة أشهر من الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران.

كما يُحتمل أن تتطرق المناقشات إلى التوترات التجارية العالمية والتطورات المرتبطة بتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وكان ترامب قد أعلن أيضاً رغبته في طرح ملف الحد من التسلح وإشراك الصين في الجهود الرامية إلى تحقيق ذلك.

وتمتلك الولايات المتحدة وروسيا معاً نحو 86 بالمئة، من الترسانة النووية العالمية، فيما تحتل الصين المرتبة الثالثة بفارق كبير، رغم تزايد حجم ترسانتها، وفقاً لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "سيبري".

ويقلل هذا الواقع من الحوافز التي تدفع بكين إلى الانخراط في مفاوضات تستهدف خفض الأسلحة النووية.

وفي ظل هذه المعطيات، تبدو التوقعات بتحقيق نتائج ملموسة من المحادثات محدودة.

إقناع الصين بوقف التوسع النووي "صعب للغاية"

وفي مقابلة تلفزيونية، قال ترامب إن إقناع الصين بوقف بناء أسلحة نووية سيكون "صعباً للغاية"، كما أبدى اعتراضه على فكرة حاجته إلى مساعدة من الآخرين لحل الحرب مع إيران.

وكان الرئيس الأميركي قد قال في وقت سابق الخميس إنه يتطلع إلى الاستفادة من اجتماعه مع شي وبوتين في دفع جهود إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

لكنه سبق أن قلل من المخاوف بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاقات تتعلق بأوكرانيا من دون مشاركة كييف في اتخاذ القرار.

من جانبه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن المفاوضين الأميركيين سيطلعون حلفاء واشنطن، خلال اجتماع في برلين، على نتائج المحادثات التي جرت في الصين.

وأعاد الاجتماع الثلاثي إلى الأذهان مؤتمر يالطا عام 1945، عندما اجتمع قادة القوى العسكرية الثلاث الكبرى آنذاك، الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد السوفيتي، لبحث نهاية الحرب العالمية الثانية وترتيبات مرحلة ما بعد الحرب.

لكن موازين القوى تبدو مختلفة اليوم؛ إذ أصبحت روسيا الشريك الأصغر بوضوح، مع اقتصاد يقل حجمه عن سدس حجم الاقتصاد الصيني، ويشكل جزءاً أصغر بكثير مقارنة بالاقتصاد الأميركي.

بوتين يخرج بمكاسب سياسية ومعنوية

مع ذلك، بدا بوتين أكثر ثقة وارتياحاً نتيجة مشاركته في سلسلة الاجتماعات التي استضافتها شنجن.

ففي كلمة ألقاها أمام قادة الأعمال المشاركين في قمة "أبيك" الأربعاء، انتقد ما وصفه بـ"المحاولات الفاشلة" لعزل روسيا، مؤكداً أن بلاده تخرج من هذه المحاولات أكثر قوة.

كما غادر بوتين اجتماعه الثنائي مع ترامب الخميس، وهو الأول بينهما منذ أكثر من عام، في أجواء إيجابية للغاية، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس".

ووصف دينيس وايلدر، المسؤول السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي إيه"، والباحث حالياً في جامعة جورجتاون، الاجتماع الثلاثي بأنه تاريخي وغير مسبوق، قائلاً في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ: "إنه بالفعل كذلك".

وأضاف أن أهمية الاجتماع لا تكمن بالضرورة في النتائج التي قد يسفر عنها، موضحاً أن "الاجتماع نفسه هو الرسالة"، بحسب وكالة بلومبرغ نيوز.