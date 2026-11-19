وقال المدير التنفيذي للوكالة، فاتح بيرول: "لا أرى أي مسار موثوق يتيح لعالم الطاقة العودة إلى ما كان عليه من قبل".

وبحسب توقعات الوكالة، بات أمن إمدادات الطاقة والقدرة على تحمل تكاليفها يحظيان باهتمام أكبر على مستوى العالم. ودفعت الأزمة دولا عديدة إلى تعديل استراتيجياتها في مجال الطاقة.

وأوضحت الوكالة أن الصراع يمكن أن يؤدي إلى خفض الطلب العالمي على النفط بأكثر من أربعة بالمئة بحلول عام 2035 إذا سارعت الحكومات إلى اتخاذ إجراءات للتوسع في استخدام الكهرباء وتحسين كفاءة الطاقة والتحول إلى أنواع وقود بديلة استجابة للأزمة.

وترصد الوكالة توجها مشتركا نحو تعزيز تنويع مصادر الإمداد وطرق التجارة ومزج أنواع الوقود.

وقالت الوكالة إنها ترصد أيضا تفضيلا متزايدا لمصادر الطاقة المتاحة محليًا، مع توقع استفادة الطاقة الشمسية والنووية على وجه الخصوص. وأضافت الوكالة، التي تتخذ من باريس مقرا لها، أن عدة دول تسعى أيضا إلى تسريع وتيرة التحول إلى استخدام الكهرباء.

هل تتراجع شحنات النفط عبر مضيق هرمز مستقبلا؟

ووفقا للتوقعات، قد يؤدي تنويع مصادر الإمداد أيضا إلى تغيير هيكل تجارة الطاقة القائمة. وإذا استمر النظر إلى مضيق هرمز باعتباره مصدرا للمخاطر لفترة أطول، فقد يجري اللجوء إلى مصادر بديلة والاستثمار في خطوط أنابيب تتجاوز المضيق.

وفي هذه الحالة، قد لا تتجاوز كميات النفط التي تمر عبر المضيق مليوني برميل يوميا بحلول عام 2035، مقارنة بنحو 20 مليون برميل يوميا قبل الأزمة.

ومع ذلك، تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن تظل منطقة الشرق الأوسط أكبر مصدر للنفط إلى الأسواق العالمية، حتى في ظل هذا السيناريو المتطرف.

وتخشى وكالة الطاقة الدولية أيضا أن تؤدي الأزمة إلى تراجع التقدم الذي أحرز مؤخرا في إتاحة الطاقة، ولا سيما في الاقتصادات الناشئة.

وقالت الوكالة إن الحصول على الكهرباء ووسائل الطهي النظيفة شهد تحسنا خلال العام الماضي، إلا أن ارتفاع أسعار الوقود ونقص الإمدادات يهددان بإبطاء هذا التقدم.