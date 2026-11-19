وقد يصبح أحدث إصدارات شركة "روكستار جيمز" الأميركية المطورة للألعاب أكبر إطلاق لمنتج ترفيهي على الإطلاق، إذ تجاوزت عائدات الطلبات المسبقة وحدها 1.5 مليار دولار، وفقا لتقديرات شركة "سينسور تاور" لأبحاث السوق.

وتمكن محبو اللعبة الذين طلبوها مسبقا من تنزيلها قبل موعد إطلاقها بأكثر من أسبوع، ما أتاح لهم بدء اللعب فور إتاحتها رسميا.

وكان اللاعبون في نيوزيلندا من بين أوائل من تمكنوا من تجربة اللعبة، إذ جرى طرحها في أنحاء العالم عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي لكل دولة.

ويعتقد أيضا أن " جي تي إيه 6" هي أغلى لعبة فيديو أُنتجت على الإطلاق، إذ تُقدر تكاليف تطويرها بما يتراوح بين مليار وملياري دولار.

وتتوفر اللعبة في البداية حصريا على جهازي "بلايستيشن 5" التابع لشركة سوني، وإكس بوكس سيريس إكس/إس التابع لشركة مايكروسوفت، على أن تصدر نسخة لأجهزة الكمبيوتر الشخصي في وقت لاحق.

ويأتي إطلاق اللعبة في وقت ارتفعت فيه أسعار أجهزة ألعاب الفيديو خلال السنوات الأخيرة، على عكس الأجيال السابقة التي كانت أسعارها تنخفض عادة بمرور الوقت.

وصدرت لعبة جراند ثفت أوتو للمرة الأولى عام 1997، وأصبحت واحدة من أشهر سلاسل ألعاب الفيديو في العالم.