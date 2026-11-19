جاءت تصريحات غورغييفا خلال قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ بمدينة شنجن، مركز التكنولوجيا بجنوب الصين.

وأشارت المديرة العامة كريستالينا غورغييفا إلى أن عام 2026 سيكون العام الأول الذي يترك فيه الذكاء الاصطناعي أثراً ملموساً على النمو العالمي.

وقالت إن التسارع السريع المدفوع بالذكاء الاصطناعي في نحو اثني عشر اقتصاداً يسهم في تحقيق نمو عالمي بنسبة 3.1 بالمئة، في حين يصل النمو في منطقة "آبيك" (APEC) إلى 3.4 بالمئة.