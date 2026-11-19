تصدرت طيران الإمارات تصنيف "أفضل شركات الطيران في العالم 2027" الذي أطلقته مجلة "تايم" بالتعاون مع "ستاتيستا" للمرة الأولى، وحلت في المركز الأول عالمياً تقديراً لأدائها المتميز في خدمة العملاء والكفاءة التشغيلية.
كما احتلت الناقلة المركز الأول في فئتي "أفضل قيمة" و"سفر الأعمال"، إلى جانب تحقيق مراكز متقدمة في عدد من الفئات الأخرى.
وقال السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات: "واصلنا خلال هذا العام الاستثمار بثقة في تطوير منتجاتنا وخدماتنا، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن الحفاظ على الريادة يتطلب التطور المستمر والاستجابة لتوقعات العملاء المتغيرة. ويعكس تصدرنا تصنيف "تايم" قوة هذا النهج، ويؤكد أن الحفاظ على أعلى مستويات الجودة والاتساق في مختلف مراحل الرحلة هو ما يصنع الفارق لدى العملاء".
وأضاف: "يظل موظفونا العنصر الأهم في نجاحنا، فهم من يجسدون تجربة طيران الإمارات يومياً في الأجواء وعلى الأرض، باحترافيتهم والتزامهم ومعاييرهم العالية في الخدمة. وفي قطاع سريع التطور مثل الطيران، لا مجال للتوقف، ولذلك نواصل العمل على تعزيز ما نقدمه في 2027 وما بعدها، ورفع سقف التجربة التي يتوقعها عملاؤنا من طيران الإمارات".
وبحسب مجلة "تايم"، يعكس تصدّر طيران الإمارات للتصنيف مكانتها في تقديم واحدة من أكثر تجارب السفر تميزاً في القطاع، إلى جانب توسعها المستمر في توفير الدرجة السياحية الممتازة، والجاذبية العالمية التي تتمتع بها دبي كوجهة للسفر. كما تسهم شراكات الناقلة مع الهيئات والمؤسسات السياحية في منطقة المحيط الهندي وأوروبا وجنوب شرق آسيا ودولة الإمارات في تعزيز حركة الزوار عبر شبكة وجهاتها العالمية.
وقال نيلز تيرفير، نائب الرئيس التنفيذي لشركة "ستاتيستا آر": "تميز أداء طيران الإمارات هذا العام بدرجة عالية من الاتساق. فتصدّرها التصنيف العام لأفضل شركات الطيران في العالم، إلى جانب حصولها على المركز الأول في فئتي أفضل قيمة وسفر الأعمال، يعكس أداءً قوياً في تجربة المسافر والموثوقية التشغيلية، وهما الركيزتان الأساسيتان اللتان يقوم عليهما التصنيف. وتستند هذه النتائج بالكامل إلى آراء مباشرة من مسافرين حول العالم، إلى جانب بيانات مستقلة حول الأداء التشغيلي للرحلات".
ويستند التصنيف إلى دراسة كمية أجرتها "ستاتيستا"، إحدى أبرز الشركات العالمية المتخصصة في البيانات ومعلومات الأعمال، وشملت مسافرين من مختلف القارات. وطُلب من المشاركين تقييم مستوى رضاهم عن ما يصل إلى خمس شركات طيران سافروا معها خلال السنوات الثلاث الماضية.
وشملت معايير التقييم راحة المقصورة، وجودة الخدمة، والترفيه والاتصال، والمأكولات والمشروبات، والقيمة مقابل السعر، ومدى ملاءمة تجربة السفر للعائلات. وتم بعد ذلك دمج نتائج تقييمات المسافرين مع بيانات الأداء التشغيلي لكل ناقلة للوصول إلى النتيجة الإجمالية.
وتعكس استثمارات طيران الإمارات المتواصلة على مدى سنوات في تطوير منتجاتها وخدماتها، حرصها على تقديم تجربة سفر مميزة للعملاء في جميع درجات السفر وفي مختلف مراحل الرحلة.
ومن أبرز ما حققته الناقلة مؤخراً:
- برنامج تحديث المقصورات بقيمة 7 مليارات دولار: حيث تم حتى الآن تحديث 108 طائرات ضمن برنامج طيران الإمارات لتحديث أسطولها، بما يسهم في توحيد مستوى التجربة عبر مزيد من الطائرات وإتاحة أحدث منتجات الناقلة لعدد أكبر من العملاء، وفي مقدمتها الدرجة السياحية الممتازة. وبحلول ديسمبر (كانون الأول) 2026، ستكون الدرجة السياحية الممتازة متاحة على رحلات طيران الإمارات إلى نحو 100 وجهة عبر شبكتها العالمية.
- ابتكارات جديدة لراحة المسافرين: قدمت طيران الإمارات مجموعة من الابتكارات الرائدة في القطاع، من بينها أول مقعد في العالم ضمن الدرجة السياحية الممتازة يعمل بالكامل بالكهرباء ويضم حاجزاً للخصوصية، إلى جانب مسند الرأس "U-Dream"، الأول من نوعه في الدرجة السياحية. وخلال الأشهر الستة المقبلة، سيتوفر مقعد الدرجة السياحية الممتازة الكهربائي المزود بحاجز الخصوصية على 11 طائرة من أسطول طيران الإمارات، فيما سيتوفر مسند الرأس "U-Dream" الجديد في الدرجة السياحية على 29 طائرة.
- اتصال فائق السرعة: توفر طيران الإمارات حالياً خدمة "ستارلينك" للاتصال اللاسلكي على متن 74 طائرة، مجاناً للعملاء في جميع درجات السفر، بما يتيح لهم مشاهدة المحتوى، والألعاب، وإجراء المكالمات، والعمل، وتصفح وسائل التواصل الاجتماعي طوال الرحلة، سواء عبر شاشات المقاعد أو أجهزتهم الشخصية في الوقت نفسه.
- ترفيه جوي حائز جوائز عالمية: يوفر نظام ice للترفيه الجوي أكثر من 6500 قناة من أحدث الأفلام والبرامج التلفزيونية والموسيقى والألعاب والبودكاست، حسب الطلب وبأكثر من 40 لغة.
- تجربة طعام متطورة على متن الطائرة: تقدم طيران الإمارات مجموعة واسعة من القوائم المستوحاة من وجهاتها، تجمع بين الأطباق الإقليمية والنكهات العالمية. وفي أي وقت، توفر الناقلة أكثر من 1570 قائمة طعام يومياً عبر شبكتها. ويتم تحديث قوائم الطعام شهرياً، مع مراجعة الوصفات وتطويرها بصورة مستمرة. وخلال العام الماضي، قدمت الناقلة أيضاً مجموعة جديدة من المشروبات في جميع درجات السفر، إلى جانب قوائم موسمية وخاصة بالمناسبات والفعاليات الرياضية التي ترعاها طيران الإمارات.
- تجربة مصممة للعائلات: توفر طيران الإمارات على معظم رحلاتها وفي جميع درجات السفر وجبات مخصصة للأطفال تجمع بين المذاق الجيد والقيمة الغذائية. كما توفر للعائلات المسافرة مع الرضع أغذية عضوية للأطفال وحليباً صناعياً ورضّاعات عند الطلب، إلى جانب مستلزمات مخصصة للرضع. ويتيح نظام ice للأطفال مئات الخيارات الترفيهية، بما في ذلك محتوى من "ديزني" و"مارفل ستوديوز" وسلاسل "ستار وورز" و"هاري بوتر"، بالإضافة إلى قنوات الرسوم المتحركة وأكثر من 100 لعبة فيديو. كما يحصل الأطفال من مختلف الأعمار على ألعاب وهدايا مجانية، ويمكن لأطقم الضيافة التقاط صور فورية لهم بإطارات محدودة الإصدار كتذكار للرحلة. ونفذت الناقلة أيضاً برامج لمحاكاة تجربة السفر لدعم عائلات الأطفال من ذوي التوحد في أكثر من 80 وجهة.
- تجربة متكاملة لسفر الأعمال: تواصل طيران الإمارات تطوير تجربة سفر الأعمال من خلال طرح مقصورات محدثة لدرجة الأعمال وأحدث المقاعد على طائرات البوينج 777 والإيرباص A380 والإيرباص A350. وعلى الأرض، يمكن للعملاء الاسترخاء أو العمل أو تناول الطعام في 42 صالة حول العالم، بما في ذلك الصالات الرئيسية في دبي، إلى جانب الاستفادة من خدمة السيارة مع سائق من دون تكلفة إضافية في الأسواق المؤهلة، لتوفير تجربة أكثر سلاسة من الباب إلى الباب. وتعزز هذه الاستثمارات مجتمعة مكانة طيران الإمارات كخيار رئيسي للمسافرين من رجال الأعمال