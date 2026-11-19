ولمصر عدة برامج مع الصندوق، من بينها برنامج "تسهيل الصندوق الممدد" بقيمة 8.5 مليارات دولار بدأ في العام 2022، بالإضافة إلى برنامج "الصلابة والاستدامة" بقيمة 1.3 مليار دولار تم توقيعه العام الماضي.

وقال أمين مطي رئيس بعثة صندوق النقد إلى مصر، إن "التنفيذ الناجح من قبل السلطات المصرية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، والاستجابة الاستباقية لتداعيات الحرب في الشرق الأوسط، ساعدا في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ودعم قدرة مصر على الصمود في مواجهة عدد من الصدمات الخارجية".

ويتعيّن عرض الاتفاق على مجلس إدارة الصندوق لاعتماده قبل صرف التمويل.

ويُمثّل اتفاق الأربعاء إنجازا للمراجعة النهائية لبرنامجي "تسهيل الصندوق الممدد" و"الصلابة والاستدامة، والمقرر أن ينتهيا رسميا في منتصف ديسمبر.

وحذّر مطي من أنه رغم التقدم المحرز في الإصلاحات الاقتصادية، إلا أن مخاطر سلبية "كبيرة" لا تزال قائمة.

وقال "قد يؤدي تصاعد النزاعات الإقليمية إلى تعطيل التجارة والاستثمار، كما أن تشديد الظروف المالية العالمية قد يتسبب في خروج رؤوس الأموال ورفع تكاليف الاقتراض، فيما تظل مستويات الديون المرتفعة واحتياجات التمويل نقاط ضعف رئيسية".

وأضاف "في المقابل، فإن تراجع حدة التوترات وزيادة نشاط قناة السويس، وتسريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات، من شأنها أن تعزز النمو بشكل أكبر".

وأبرمت مصر عددا من الاتفاقيات مع الصندوق منذ منتصف ثمانينيات القرن الماضي.