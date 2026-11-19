وجاءت النتائج المالية التي حققتها إنفيديا خلال الربع الثالث لتدعم هذه الرسالة، حيث سجّلت الشركة إيرادات بلغت نحو 115.8 مليار دولار، بزيادة نسبتها 103 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، متجاوزة بذلك توقعات المحللين التي دارت حول 109.1 مليارات دولار.

أما صافي الربح، فقد ارتفع بنسبة 105 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 65.3 مليار دولار، فيما بلغ الربح المعدّل للسهم 2.68 دولار، متجاوزاً متوسط توقعات المحللين البالغ 2.48 دولار. كما أعلنت إنفيديا عن زيادة قدرها 150 مليار دولار في برنامجها لإعادة شراء الأسهم.

وإلى جانب تفوقها على توقعات المحللين في الربع الثالث، قدمت إنفيديا مؤشرات متفائلة بشأن أدائها خلال الربع الرابع، متوقعة تحقيق إيرادات تقارب 130 مليار دولار، بهامش زيادة أو انخفاض يبلغ 3 بالمئة، مقارنة بمتوسط تقديرات المحللين البالغة 125.3 مليار دولار. كذلك رفعت إنفيديا توقعاتها لنمو الإيرادات في السنة المالية المقبلة إلى 75 بالمئة، بعدما كانت تقديراتها السابقة تشير إلى نمو بنحو 70 بالمئة، بما يعكس استمرار قوة الطلب على الرقائق والبنية التحتية اللازمة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

كل شيء تحت السيطرة

وبحسب تقرير أعدته "بلومبرغ"، واطّلع عليه موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، فقد دخلت كوليت كريس، الرئيسة التنفيذية المؤقتة لشركة إنفيديا، إلى جانب رئيس مجلس الإدارة الجديد هارفي جونز، اجتماع المستثمرين بعد إعلان النتائج، واضعين هدفين أساسيين نصب أعينهما، تمثّلا في وقف تراجع سهم الشركة وإقناع وول ستريت بقدرة إنفيديا على مواصلة النمو.

ويبدو أن كريس وجونز نجحا في تحقيق هذين الهدفين، على الأقل في الوقت الراهن، وهو أقصى ما كان يمكن توقعه في ظل الظروف التي تمر بها الشركة. فقد جاء رد فعل الأسواق سريعاً وإيجابياً على النتائج، إذ ارتفع سهم إنفيديا في التداولات التي أعقبت إغلاق السوق، علماً أن القيمة السوقية للشركة كانت قد تراجعت بنحو 700 مليار دولار منذ الكشف عن علاقات مديرها التنفيذي السابق.

وساهم في تعزيز ثقة المستثمرين تأكيد كريس أن العمليات التشغيلية في الشركة تسير بصورة طبيعية، وأن خطط تطوير المنتجات وإطلاقها لا تزال تسير وفق الجدول المحدد، حيث قالت: "زخم نمونا حقيقي، والطلب يتسارع، والإمدادات في تزايد، وعملاؤنا وشركاؤنا يقفون إلى جانبنا، نحن مسيطرون على الموقف".

رقابة تضيق الخناق

ولكن نجاح الاختبار المالي الأول بعد رحيل جنسن هوانغ، لا يعني أن إنفيديا تجاوزت جميع تحديات مرحلة ما بعد قائدها الشهير، إذ يبقى التحدي الأصعب إثبات قدرة منظومة القيادة الجديدة على مواصلة نمو الشركة والحفاظ على تفوقها، في ظل تعرضها لتدقيق تنظيمي أميركي متزايد، إلى جانب تقلص فرصها في السوق الصينية، التي كانت تمثل أحد الأسواق المهمة لنشاطها.

فوفقاً لتقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، واطّلع عليه موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، تُجري هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية تحقيقاً بشأن الإفصاحات التي قدمتها شركة إنفيديا، وفي موازاة ذلك، تعمل وزارة التجارة الأميركية على تشديد الرقابة على شحنات الرقائق الإلكترونية المتجهة إلى دول في جنوب شرق آسيا، خصوصاً تلك التي تصنعها إنفيديا، وذلك خشية من وصولها إلى أيدي الشركات الصينية.

وبموجب القواعد الجديدة، سيتعيّن على مراكز البيانات في أي مكان في العالم الحصول على رخصة من الولايات المتحدة لتوفير كميّات كبيرة من القدرة الحاسوبية التي تنتجها الشرائح المتقدمة للشركات التي يقع مقرها الرئيسي في الصين أو ماكاو أو غيرها من الدول الخاضعة للحظر الأميركي.

كما تشترط القواعد الحصول على تراخيص مسبقة لشحن الرقائق الإلكترونية المتطورة إلى سنغافورة وماليزيا وتايلاند وإندونيسيا والبرازيل، وهي دول تقول وزارة التجارة الأميركية إنها تنطوي على "مخاطر أعلى من المعتاد" لاحتمال إعادة توجيه هذه الرقائق إلى جهات خاضعة للحظر.

قرار مفاجئ بلا تفسير

وفي خطوة مفاجئة، أعلنت كوليت كريس، الرئيسة التنفيذية المؤقتة لإنفيديا، خلال اجتماع المستثمرين الذي أعقب إعلان نتائج الربع الثالث، عن وقف الشركة عملية شحن منتجاتها المرخصة من عائلة "هوبر" إلى الصين، وذلك رغم حصولها سابقاً على موافقة أميركية بهذا الشأن. ولم تقدم كريس تفسيراً واضحاً لهذا التحول أو توضح ما الذي دفع إنفيديا لاتخاذ هذه الخطوة.

ويشمل القرار معالجات H200، التي تنتمي إلى معمارية "هوبر"، التي كانت واشنطن قد سمحت ببيع نسخ منها إلى عملاء صينيين معتمدين. وما يجعل هذا التطور أكثر لفتاً للانتباه هو أنه يأتي في وقت كانت فيه إنفيديا لا تزال تحقق إيرادات ضخمة من السوق الصينية، إذ بلغت مبيعاتها من منتجات هوبر إلى الصين نحو 2.4 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام الحالي.

تكليف شركة توظيف.. 3 رسائل للسوق

وفي خطوة هدفها حسم ملف خلافة هوانغ، كشف مجلس إدارة إنفيديا عن تكليف شركة الاستشارات والتوظيف التنفيذي Heidrick & Struggles بمهمة البحث عن رئيس تنفيذي دائم ليقود الشركة في المرحلة المقبلة.

وتُعدّ شركة Heidrick & Struggles من الشركات العالمية المتخصصة في البحث التنفيذي واستقطاب القيادات العليا، ويحمل تكليفها بهذه المهمة ثلاث رسائل جوهرية إلى الأسواق والمستثمرين، أولها الانفتاح على استقطاب مرشحين من خارج إنفيديا، وثانيها ترسيخ الحوكمة المؤسسية وتبديد مخاوف وول ستريت بشأن استمرارية القيادة، وثالثها إتاحة الوقت أمام مجلس الإدارة لترتيب البيت الداخلي وإدارة المرحلة الانتقالية، لا سيما أن عمليات البحث عن رئيس تنفيذي لشركات بهذا الحجم والتعقيد قد تستغرق عدة أشهر.



وبالتالي فإن هذا الإعلان يمنح كوليت كريس الرئيسة المؤقتة ومجلس إدارة إنفيديا، مساحة زمنية هادئة لإدارة العمليات اليومية وتثبيت استقرار السهم، مع توجيه رسالة للمستثمرين بأن الشركة تتعامل مع موضوع الرئيس الجديد دون تسرّع.

هيمنة مدفوعة بالطلب

وتقول هيلدا معلوف ملكي وهي مستشارة الذكاء الاصطناعي المعتمدة من أكسفورد، في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن الأرقام القياسية التي حققتها إنفيديا خلال الربع الثالث وتوقعاتها برفع وتيرة نمو الإيرادات في السنة المالية المقبلة، تؤكد أن الشركة تراهن على الزخم الهائل للطلب العالمي على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وهو طلب يتجاوز في الوقت الراهن قدرة أي منافس لإنفيديا على تلبيته، مشيرة إلى أن سياسة الإدارة الحالية لصانعة الرقائق الأميركية، تقوم على تثبيت الاستقرار التشغيلي وطمأنة المستثمرين عبر سياسات مالية سخية مثل برنامج إعادة شراء الأسهم الضخم، إلى جانب التركيز على الأسواق الحليفة لتعويض أي تراجع محتمل في آسيا.

وترى هيلدا معلوف ملكي، أن قدرة إنفيديا على تحقيق هذه التوجهات الطموحة في غياب جنسن هوانغ تبدو ممكنة على المدى القصير، حيث تستند الشركة الى خريطة طريق تقنية واضحة وعقود توريد ضخمة تم تأسيسها مسبقاً، إلا أن التحدي الحقيقي يكمن على المدى المتوسط والطويل، فخلال تلك المرحلة المقبلة سيكون نجاح إنفيديا مرتبطاً بهوية الرئيس التنفيذي الذي ستختاره وما يمتلكه من رؤية وقدرات قيادية تتيح له تطوير استراتيجية الشركة بما يتناسب مع التحولات المتسارعة في قطاع الذكاء الاصطناعي.

تحرير سهم إنفيديا من هوانغ

وحول إصرار إدارة إنفيديا على إغلاق باب عودة جنسن هوانغ نهائياً، توضح معلوف ملكي أن هذه الرسالة الحاسمة تستهدف بالدرجة الأولى تحرير سهم الشركة من "خطر الشخص الواحد" الذي يقلق مستثمري وول ستريت، وإثبات أن إنفيديا باتت كياناً مؤسسياً قادراً على العمل باستقلالية بعيداً عن رمزية المؤسس، مشيرة إلى أن ترك الباب مفتوحاً أمام احتمال عودة هوانغ كان من شأنه أن يُربك الأسواق ويُنفّر الكفاءات من الترشح لمنصب الرئيس التنفيذي للشركة، فضلاً عن أن حسم ملف الخلافة يتيح لمجلس الإدارة التفرغ لترتيب أوضاع الشركة وفتح صفحة جديدة في تعاملها مع الملفات التنظيمية والقانونية العالقة مع السلطات الأميركية.

امتثال وقائي

وتؤكد هيلدا معلوف ملكي في حديثها لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن قرار إنفيديا المفاجئ بوقف الشحنات المرخصة لرقائق أو معالجات H200 إلى الصين، يعكس توجهاً لدى الشركة نحو "الامتثال الوقائي" وذلك بهدف تهدئة المخاوف التنظيمية في واشنطن وتجنب أي صدام مع إدارة ترامب أو هيئة الأوراق المالية، وهو نهج أكثر تحفظاً ومؤسسية مقارنة بأسلوب هوانغ الذي كان يميل إلى المناورة والضغط للحفاظ على حصة الشركة في السوق الصينية.



قوة تتجاوز هوانغ



وتشدد معلوف ملكي على أن قدرة إنفيديا على مواصلة مسيرتها لا ترتبط بشخص جنسن هوانغ وحده، بل تستند إلى منظومة متكاملة من المهندسين والمصممين والباحثين الذين يقفون خلف تطوير رقائقها ومنتجاتها، وإلى خبرات تقنية تراكمت على مدى سنوات، لافتة إلى أن الشركة تتمتع بموقع تنافسي يصعب على منافسيها انتزاعه في المدى المنظور، في ظل غياب بديل قادر على تقديم مستوى مماثل من الأداء والتكامل التقني، ولا سيما أن قوة إنفيديا لا تكمن في الرقائق وحدها، بل في منظومة البرمجيات والأدوات التي تجعل منتجاتها جزءاً أساسياً من البنية التحتية لتطوير وتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

مرحلة ما بعد الصين

من جهته يقول المحلل التقني محمد زيات، في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن إنفيديا تواجه اليوم تحدياً استراتيجياً يتمثل في كيفية التعامل مع تقلص فرصها في السوق الصينية، التي كانت تمثل إحدى الأسواق المهمة لنمو أعمالها، من دون أن يؤدي ذلك إلى إبطاء زخمها العالمي في قطاع الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن الحل لا يكمن في محاولة تعويض السوق الصينية بسوق واحدة بديلة، بل في تنويع قاعدة العملاء والأسواق التي تستطيع إنفيديا الوصول إليها، فضلاً عن تعزيز حضورها في الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط، علماً أن هذه البدائل لا تعني أن خسارة الصين يمكن تعويضها بسهولة أو بالسرعة نفسها.

الصين تحتاج إنفيديا

وبحسب زيات فإن هناك حقيقة تكنولوجية لا يمكن للصين تجاوزها بسهولة، وهي أن إنفيديا لا تزال تمتلك تفوقاً تقنياً في تصميم وتصنيع منظومة معالجات الذكاء الاصطناعي، وهي قدرات لم تتمكن الشركات الصينية حتى الآن من محاكاتها بالكامل، مؤكداً أن بكين تدرك هذه الفجوة، وبالتالي فإن وجود هوانغ على رأس إنفيديا أو غيابه لن يغير من جوهر هذه المعادلة، حيث ستظل بكين معنية بالوصول إلى أحدث ما تنتجه إنفيديا، سواء عبر المسارات التجارية المسموح بها أو من خلال البحث عن قنوات بديلة غير شرعية، وذلك بصرف النظر عن التصريحات الرسمية الصينية التي تعلن الاستغناء عن منتجات إنفيديا.

مخاطر بقاء هوانغ

ويلفت زيات إلى أن ما حدث حتى الآن يكشف حجم المخاطر التي كان من الممكن أن تواجهها إنفيديا لو استمر جنسن هوانغ في قيادة الشركة من دون انكشاف التطورات الشخصية المثيرة للجدل التي أحاطت به، أو في حال تورطه في سلوكيات شخصية ومغامرات جديدة، وهو ما كان من شأنه أن يضع السهم لاحقاً تحت ضغوط أشد ويؤدي إلى تراجع أكبر في القيمة السوقية للشركة، ولا سيما إذا تزامن ذلك مع تباطؤ الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي أو صعود منافسين لإنفيديا أكثر قدرة على تلبية احتياجات العملاء، معتبراً أن النتائج المالية القوية خلال الربع الثالث واستمرار الطلب العالمي على رقائق إنفيديا وفّرا للشركة هامش أمان لامتصاص الصدمة الراهنة، إلا أن ذلك لا يعفي الإدارة من ضرورة معالجة المخاطر الجيوسياسية، وتنويع الأسواق ومصادر النمو، وتعزيز الاستقرار المؤسسي بما يحمي الشركة من تداعيات أي أزمات مستقبلية.