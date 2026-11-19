وحددت الشركة سعر السهم عند 83 دولاراً، متجاوزة النطاق السعري المتوقع الذي تراوح بين 70 و78 دولاراً، في مؤشر على الإقبال القوي من المستثمرين على أسهم الشركة التي تعد أحد أبرز المنافسين في سباق الذكاء الاصطناعي العالمي.

ومن المنتظر أن يبدأ تداول السهم في بورصة ناسداك الخميس تحت الرمز ANT، فيما تصل القيمة السوقية الكاملة للشركة إلى نحو 1.5 تريليون دولار.

أكبر طرح في تاريخ الأسواق

وكانت رويترز قد انفردت في وقت سابق بتقرير يفيد بأن حجم الطرح زاد بنحو 19 بالمئة إلى 980 مليون سهم، ما رفع إجمالي الأموال المحصلة إلى 81.3 مليار دولار، مقارنة بالخطة الأولية التي كانت تستهدف بيع 825 مليون سهم بسعر يتراوح بين 70 و78 دولارا للسهم. وتظهر الإفصاحات أن أنثروبيك جمعت أيضا 26 مليار دولار من خلال طرح خاص بسعر الطرح العام نفسه.

وبذلك تتفوق الشركة على طرح سبيس إكس الذي جمع 75 مليار دولار عند الإدراج الأساسي، قبل أن يرتفع لاحقاً إلى 85.7 مليار دولار بعد ممارسة البنوك الضامنة لحق شراء أسهم إضافية.

ويعد الطرح اختباراً مهماً لقطاع الذكاء الاصطناعي، الذي يواجه في الأشهر الأخيرة تحديات متزايدة مرتبطة بارتفاع أسعار الفائدة والتشكيك في استدامة الإنفاق الضخم على مراكز البيانات والبنية التحتية التقنية.

رهان جديد بعد هزة إنفيديا

يأتي الاكتتاب في وقت يمر فيه قطاع الذكاء الاصطناعي بمرحلة حساسة، خصوصاً بعد الرحيل المفاجئ لجينسن هوانغ عن قيادة شركة إنفيديا، أحد أبرز الوجوه التي قادت طفرة الذكاء الاصطناعي خلال السنوات الماضية.

ويرى محللون أن نجاح الاكتتاب يمنح الأسواق إشارة قوية على استمرار ثقة المستثمرين في القطاع رغم الاضطرابات الأخيرة.

كما يعكس التحول المتزايد في اهتمام الأسواق من الشركات المصنعة للرقائق والبنية التحتية إلى الشركات المطورة للتطبيقات والنماذج الذكية القادرة على تحقيق إيرادات مباشرة.

عمالقة التكنولوجيا يراهنون على أنثروبيك

وتحظى أنثروبيك بدعم قوي من كبرى شركات التكنولوجيا العالمية.

فكل من أمازون وألفابت المالكة لغوغل يمتلكان حصصاً تتجاوز قيمتها 100 مليار دولار في الشركة، فيما شاركت مجموعة من الشركات التقنية الكبرى، بينها مايكروسوفت وإنفيديا وAMD وغوغل، في استثمارات جماعية بقيمة 26 مليار دولار عند سعر الطرح.

وفي المقابل، تعد أنثروبيك واحدة من أكبر مشتري البنية التحتية الحاسوبية المتطورة التي توفرها هذه الشركات، ما يعكس الترابط المتزايد داخل منظومة الذكاء الاصطناعي العالمية.

نمو استثنائي في الإيرادات

وتأسست أنثروبيك عام 2021 على يد داريو أمودي وستة باحثين آخرين انتقلوا من شركة أوبن إيه آي.

وخلال فترة قصيرة، نجحت الشركة في تحقيق نمو متسارع بفضل الإقبال الكبير على منتجاتها، خصوصاً أداة البرمجة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي Claude Code.

ووفقاً لنشرة الاكتتاب، بلغت إيرادات الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 33.24 مليار دولار، بزيادة تقارب 1200 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

كما ارتفعت الإيرادات السنوية المكررة إلى نحو 81 مليار دولار بنهاية أكتوبر، بزيادة 10 مليارات دولار خلال شهر واحد فقط.

خسائر ضخمة رغم النمو

ورغم القفزة الكبيرة في الإيرادات، سجلت الشركة خسائر صافية بلغت نحو 104 مليارات دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.

لكن الشركة أوضحت أن الجزء الأكبر من هذه الخسائر يعود إلى إعادة تقييم أدوات مالية والتزامات مرتبطة بالاستثمارات والتمويل، وليس إلى النشاط التشغيلي الأساسي.

وكانت أنثروبيك قد سجلت خسائر بلغت 25.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025.

طموحات تتجاوز الأعمال

وخلال جولة الترويج للاكتتاب، أكد الرئيس التنفيذي داريو أمودي أن الذكاء الاصطناعي قد يفتح الباب أمام "عصر من المعجزات" عبر المساعدة في حل مشكلات استعصت على البشرية لعقود طويلة.

وقال إن الشركة تسعى إلى تطوير التكنولوجيا بصورة مسؤولة توازن بين الفوائد الاقتصادية الضخمة والمخاطر المحتملة.

وأضاف أنثروبيك تدرك أهمية بناء نموذج أعمال مستدام بالتوازي مع تطوير تقنيات أكثر تقدماً وأماناً.

منافسة محتدمة مع أوبن إيه آي

ويُنظر إلى أنثروبيك على أنها أحد أبرز المنافسين لشركتي أوبن إيه آي وغوغل في سوق نماذج الذكاء الاصطناعي الموجهة للشركات.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تستعد فيه أوبن إيه آي بدورها لطرح عام محتمل خلال عام 2027، ما يمهد لمنافسة جديدة بين أكبر شركات الذكاء الاصطناعي داخل أسواق المال.