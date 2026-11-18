وأوضح الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن أداء الاقتصاد المصري خلال هذا الربع شهد تحسنًا؛ رغم ارتفاع وتيرة التوترات الجيوسياسية، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 4.9 بالمئة، متجاوزًا توقعات المؤسسات الدولية، مع تحسُن مقارنةً بالربع السابق له.

وأشار الدكتور أحمد رستم إلى أن استمرار معدلات النمو عند مستويات تقترب من نسبة الـ 5 بالمئة، يأتي على الرغم من التوترات الجيوسياسية في المنطقة وعدم استقرار الاقتصاد العالمي وتواتر الأزمات.

واستعرض وزير التخطيط أبرز الأنشطة المساهمة في النمو، منوهًا إلى أن قطاعات الصناعة التحويلية، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتشييد والبناء، والتجارة، تُعد الأعلى مساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول (يوليو- سبتمبر) من العام المالي 2026/2027؛ حيث ساهمت مجتمعة بنسبة 68 بالمئة من إجمالي النمو.

كما تحدث الوزير عن أبرز التحولات في أداء عدد من الأنشطة الاقتصادية، موضحًا أن هناك عدة أنشطة اقتصادية حققت تحسنًا كبيرًا خلال الربع الأول من العام المالي 2026/2027؛ حيث شهد نشاط قناة السويس ارتفاعًا ملحوظًا وتسارعا قويا في معدل النمو، بلغ 47.5 بالمئة في الربع المشار إليه، مقارنة بالربع الأول للعام المالي 2025/2026، بما يعكس تحسُن نشاط الملاحة الذي انعكس في زيادة أعداد السفن العابرة والحمولات المنقولة عبر القناة.

وبالإضافة إلى قناة السويس، أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية المصري، أن نشاط تكرير البترول انتقل من الانكماش إلى النمو القوي، خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، محققًا نموًا بلغ 19.6 بالمئة، مقابل معدل نمو سالب في الربع المناظر له من العام السابق. وشهد قطاع الزراعة كذلك تسارُعا في معدل النمو.

وأفاد الوزير، من خلال العرض، باستمرار نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية في النمو أيضًا، والذي بلغ 3.9 بالمئة خلال الربع الأول، مساهمًا بـ 0.96 نقطة مئوية في معدل نمو الناتج المحلي، ومدفوعًا بارتفاع إنتاج عدد من الصناعات، وعلى رأسها الأخشاب والمشروبات والمنتجات الغذائية.

وفي سياق متصل، استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية عددًا من الأنشطة الأخرى ومساهمتها في النمو خلال الربع الأول من العام المالي 2026/2027؛ ومنها نشاط المطاعم والفنادق الذي حقق معدل نمو بلغ 4 بالمئة، رغم التوترات التي تشهدها المنطقة، لافتًا إلى تحسن المؤشرات السياحية، كارتفاع عدد الليالي السياحية وزيادة أعداد السائحين.

وأضاف الدكتور أحمد رستم أن نشاط الكهرباء حافظ على نموه ليسجل 4.3 بالمئة خلال الربع نفسه، في ظل استقرار الإنتاج والاستهلاك، بما يعكس استقرار أداء القطاع وقدرته على تلبية احتياجات الاستهلاك خلال أشهر الصيف.